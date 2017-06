World Cup Darts 2017: hoge odd op bet winst Engeland

De finaledag van de World Cup Darts 2017 staat vandaag op het programma. In de middag worden de vier kwartfinales gespeeld en in de avondsessie de halve finale gevolgd door de finale.

Het is een bizar toernooi met veel grote verrassende ontwikkelingen. Kunnen de favorieten vandaag wel hun mannetje staan of kunnen we ons weer gaan opmaken voor een verrassing? De weddenschappen darts voor vandaag:



België – Singapore. De middagsessie wordt geopend door België en Singapore. In de inleiding had ik het al over verrassingen en Singapore heeft daar een grote rol in gespeeld. De gebroeders Lim versloegen namelijk in de eerste ronde één van dé favorieten voor de titel: de Schotten Peter Wright en Gary Anderson.

En daar bleef het niet bij; een ronde darts later waren de gebroeders Lim ook te sterk voor de Spanjaarden Alcinas en Reyes. Als je met het wedden op darts had voorspeld dat Singapore zou winnen van Schotland én Spanje kreeg je hier een quotering van 51.00 voor, om even in beeld te brengen hoe uitzonderlijk dit is.

Maar de vraag is nu natuurlijk: kan Singapore weer stunten? De gebroeders Huybrechts staan deze week goed te gooien en hebben nog geen punt verloren. Vorig jaar versloegen zij in de World Cup Darts ook Schotland en werd er uiteindelijk in de halve finale verloren van Nederland, maar dit jaar heeft België een gunstige loting en een finaleplek is zeker niet uitgesloten.

Het is een ongelofelijk knappe prestatie van Singapore om de kwartfinale te bereiken maar de gebroeders Huybrechts staan solide te spelen en moeten dit in principe winnen.

Engeland is de titelverdediger op de World Cup Darts en tevens samen met Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld favoriet voor deze editie van het toernooi. Adrian Lewis en Dave Chisnall vertegenwoordigen de Engelsen en doen dat tot nu toe overtuigend met 13 gewonnen legs tegenover 2 verloren legs.

Oostenrijk is de eerste test met als grote naam Mensur Suljovic. Suljovic gooit samen met de talentvolle Rowby-John Rodriguez, een sterk koppel. De 23-jarige Rodriguez heeft echter niet veel ervaring op het grote podium en dat kan vanmiddag wel eens een rol gaan spelen. Als Lewis en Chisnall gewoon op hun niveau gooien moet het verschil hier te groot zijn en wij verwachten geen problemen voor de Engelsen.

Wales – Rusland

Een andere verrassing is toch wel Rusland. Het koppel Koltsov en Oreshkin versloegen in de vorige ronde de Australiërs met overtuigende cijfers in het koppelduel: 4-0. Vandaag zal dat niet zo gemakkelijk gaan want Wales heeft een sterk team met Mark Webster en Gerwyn Price.

In dit duel zou Koltsov wellicht wat kunnen verrichten maar Oreshkin heeft in principe te weinig in huis om iets in te brengen en in het koppelduel zouden de mannen uit Wales te sterk moeten zijn.

Op papier voorzien wij geen verrassingen vandaag en daarom is een combinatie weddenschap van alle vier de favorieten (inclusief Nederland) hier de beste optie op een quotering van 2.33 bij 888sport.

Engeland staat op een quotering van 5.00 bij 888sport om de titel te pakken en dat is zeker het spelen waard. Naast Nederland is er door de uitschakeling van Schotland geen echte concurrent meer over in het speelveld.

Van Barneveld verloor tegen de verwachtingen in van de Amerikaan Butler en staat niet overtuigend te spelen. Lewis en Chisnall kunnen er op z’n minst een koppelduel uit slepen en dan kan alles gebeuren. 5.00 is daarom wel erg hoog.