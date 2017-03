Tips WK 2018 kwalificaties: odds combi bet 5.00 en weinig risico

Dit weekend staan er eindelijk weer na tijden WK kwalificatiewedstrijden op het programma. We mogen het Nederlands elftal weer eens zien schitteren. Velen van ons hopen dan ook op een overwinning tegen Bulgarije. Toch durf ik mijn geld niet op Oranje te zetten.

Een land waar ik wel op durf te gokken ons buurland. België staat nu op de eerste plek in groep H en heeft al zijn kwalificatiewedstrijden nog gewonnen. In dit artikel heb ik mooie voetbal wedtips voor je geselecteerd. De weddenschappen zijn ook nog eens uitstekend te combineren in een multi bet met weinig risico!



Tips weddenschappen WK Kwalificaties

België – Griekenland, zaterdag 25 maart 20.45 uur. De Belgen kwamen al 21 keer tot scoren en dat in vier wedstrijden. Van veel scorend vermogen is dus wel sprake. Ook kan België tegen Griekenland weer een beroep doen op aanvallers Hazard (Chelsea) en Lukaku (Everton) en die gaan waarschijnlijk weer voor veel goals zorgen dit weekend.

Griekenland daarentegen staat op een tweede plek en is net als België nog ongeslagen in groep H. Zo wisten de Grieken al drie keer te winnen en werd er een keer gelijk gespeeld tegen Bosnië. Wel deed Griekenland dit met veel minder overtuiging, ze kwamen negen keer tot scoren.

Handicap bet België

Daarnaast zijn de Belgen kwalitatief natuurlijk veel beter dan de Grieken. Dat België dit weekend dus van Griekenland zal winnen ligt voor de hand en ik denk dat dit gepaard zal gaan met veel doelpunten. Om België dus dit weekend op een handicap te zetten lijkt mij een prima wedtip.

Ook het thuisvoordeel is in deze betting tip meegenomen. Ik houd het wel bij een -1 handicap, mede omdat België zijn laatste kwalificatiewedstrijd al enige tijd geleden heeft gespeeld. Toch levert deze weddenschap prima odds op. 888sport geeft je een quotering van 1.83.

Thuisvoordeel Ierland nekt Wales

Ierland – Wales, vrijdag 24 maart 20.45 uur. Ook Ierland mag weer eens van zich laten horen. Tot nu toe deden de Ieren het niet onaardig. Van de vier kwalificatiewedstrijden die tot nu toe gespeeld zijn, werd er nog geen een keer verloren. Zo werd er ook verrassend uit van Oostenrijk gewonnen met 0-1. Dat Ierland dus bovenaan in de poule staat is dus niet zo gek.

Dit weekend komt Wales op bezoek. Een lastige tegenstander op papier. Zo kwam Wales op het EK voetbal in 2016 tot de halve finales en werd toen verslagen door Portugal, die uiteindelijk de cup mee naar huis nam. Dat Wales dus een goed team in huis heeft is wel duidelijk.

Wedtip deze wedstrijd: Draw no Bet

Zo vertegenwoordigt Gareth Bale (Real Madrid) de aanval. Wales wist tot nu toe acht doelpunten te maken in de afgelopen vier kwalificatiewedstrijden. De helft daarvan kwam van de voet van Gareth Bale. Willen de Ieren een overwinning boeken tegen Wales, zullen zij deze geweldenaar dit weekend nauwlettend in de gaten moeten houden. Overigens is Wales net als Ierland ook nog ongeslagen in poule D. Deze twee landen zijn dus redelijk aan elkaar gewaagd als je het mij vraagt.

Deze wedstrijd zou alle kanten op kunnen gaan. Toch denk ik dat Ierland meer kans maakt om te winnen dan Wales. Mede doordat ze beschikken over het thuisvoordeel. De Ieren zullen hun land massaal gaan steunen dit weekend, ook bij zulke wedstrijden. Dit zou Ierland net het laatste zetje kunnen geven. Toch bestaat de kans dat deze gelijkwaardige landen het op een akkoordje gooien. Daarom raad ik jullie aan om een draw no bet te spelen op Ierland. Dit levert nog een prima quotering op van 1.63. Deze tip zou je dus prima in een multibet kunnen plaatsen.

Noord Ierland – Noorwegen

Zondag 26 maart 20.45 uur. Niet alleen Ierland maakt een kans om dit weekend te winnen. Ook Noord-Ierland maakt een goede kans en doet het tot nu toe heel aardig in de WK kwalificaties. Zij staan na vier wedstrijden op een tweede plek in poule C. Alleen het sterke Duitsland staat erboven.

De Noord-Ieren wisten het op het EK van 2016 te schoppen tot de achtste finales, wat niemand zich op dat moment kon bedenken. De Noren zijn dus gewaarschuwd en hoeven de tegenstander zeker niet te onderschatten. Noorwegen doet het in de kwalificatie stukken minder dan Noord-Ierland en bevindt zich op dit moment op de een na laatste plek in poule C. Alleen het zwakke San Marino staat nog onder hen. Wil Noorwegen zich nog plaatsen voor het WK voetbal 2018, dan zal er nu wel gewonnen moeten worden.

Risico weddenschap indekken

Ook Noord-Ierland speelt dit weekend een thuiswedstrijd wat ook hier weer een voordeel zal zijn. Noorwegen mag dan kwalitatief beter zijn, toch weten zij het nog niet helemaal te maken deze kwalificatie. De Noord-Ieren, die op papier wat minder zijn, werken hard samen en weten toch elke keer weer een goed resultaat neer te zetten.

Ik verwacht dit weekend niet anders van de Noord-Ieren. Zij zullen weer alles geven tegen Noorwegen, wat waarschijnlijk resulteert in een overwinning. Om jezelf toch nog enigszins een beetje in te dekken op het risico van een gelijkspel, raad ik jullie aan om voor het wedden op WK voetbal ook hier weer een draw no bet te spelen. Een draw no bet op Noord-Ierland levert je een quotering op van 1.66. Ook deze weddenschap zou je prima kunnen combineren met andere bets.

Wedtips voetbal: multibet

Houd jij toch meer van meervoudige weddenschappen dan is dat ook dit weekend weer mogelijk. Deze drie tips hierboven zou je gemakkelijk in een combi bet kunnen plaatsen. Het risico van is het dan ook zeker waard. Bij 888sport levert deze multi bet je een quotering op van bijna 5.00. Omdat er in deze weddenschap twee tips bijzitten met een draw no bet, daalt het risico. De kans dat deze weddenschap slaagt is dus groter dan anders. Deze combi kan je dus haast niet overslaan dit weekend. Succes!