Weekend wedden tips: Vitesse gaat het Feyenoord heel lastig maken

Vandaag zal Willem II het thuis opnemen tegen Heerenveen. Willem II wist in de afgelopen vijf wedstrijden slechts één keer te scoren, maar ze wisten wel zes punten buit te maken. Dit komt doordat ze drie keer 0-0 hebben gespeeld en één keer wonnen met 0-1.

Willem II is goed in de nul houden door defensief te voetballen en hierdoor zullen ze het vandaag ook Heerenveen lastig gaan maken. In dit artikel tip ik je weddenschappen voor het weekend. Ook Roda JC – FC Utrecht en FC Twente – AZ komen aan bod. En het lekkerste heb ik voor laatst bewaard: Feyenoord – Vitesse.

Willem II – sc Heerenveen

Onderling wist Willem II van de afgelopen vijf thuiswedstrijden er vier van Heerenveen te winnen en speelden ze één keer gelijk. Willem II uit is voor Heerenveen dus altijd moeilijk.

Willem II +0AH heeft een quotering van 2.22 en dat lijkt me een prima quotering. Naast deze weddenschap kan je ook je geld zetten op onder 2.5 goals in deze wedstrijd, de quotering hiervoor is 1.98.

Roda JC – FC Utrecht

Zaterdag 17 december 18.30 uur. Roda is van haar gelijkspellen reeks af en verloor afgelopen week met 2-0 uit bij Groningen. De defensie die zo sterk leek, bleek toch niet sterk genoeg voor Groningen. Zaterdag krijgen ze FC Utrecht op bezoek. Een club die het steeds beter is gaan doen en die sinds de nederlaag tegen Ajax niet meer verloren heeft.

Deze reeks van Utrecht telt 10 officiële wedstrijden. Maar door deze reeks staat Utrecht zesde en zullen ze in Kerkrade geen genoegen nemen met één punt. Een winstpartij van Utrecht heeft bij bookmaker 888Sport een quotering van 1.96.

FC Twente – AZ Alkmaar

Zaterdag 20:45 uur. Een typische gelijkspel wedstrijd. Twente speelde tegen Ajax niet sterk. Ajax liet het afweten en Twente stond verdedigend niet slecht. Verder hadden ze niet veel in te brengen.

AZ speelde zeer slecht en zal zich in Enschede willen bewijzen. AZ heeft goed voetbal laten zien voor de wedstrijd van afgelopen zondag. Dit voetbal zal er in Enschede weer uitkomen! Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn! Ik zet wat kleingeld in op 2-2 met een quotering van 12.50 en verder raad ik een gelijkspel aan met een quotering van 3.55.

Een treble bestaande uit Willem II – Heerenveen <2.5 goals, Utrecht winst en een gelijkspel in Utrecht, levert je bij €10 inzet €185,00 op.

Feyenoord – Vitesse

Zaterdag 19:45 uur. Een voetbal wedtip die aan de hand van de omschrijving wellicht veel mensen doen besluiten om de weddenschap niet te plaatsen, maar mijn gevoel zegt dat Vitesse het Feyenoord heel moeilijk gaat maken.

Na een ruime overwinning op AZ, wat overigens ook te danken viel aan het zeer matige spel van AZ, en de nederlaag van Ajax zijn ze bij Feyenoord in de wolken. En Rotterdammers die in de wolken zijn resulteert vaak in een negatief resultaat! Vitesse +0AH heeft een quotering van 5.40. Ben je het niet met mee eens sla deze weddenschap dan vooral over!