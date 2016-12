Wedtips Finale EK Handbal 2016 Nederland – Noorwegen

Finale EK Handbal 2016 Nederland – Noorwegen. De Oranje vrouwen presteren ongelooflijk op het EK in Zweden en hebben zich geplaatst voor de finale op zondag 18 december. Om 18.00 barst de strijd in Göteborg los. Estevana Polman is vol vertrouwen, de bookmakers wat minder.

Noorwegen, de regerend wereld- en Europees kampioen, is favoriet @1.52 tegen een notering van 3.55 op Nederland. De quotering op gelijkspel na de reguliere speeltijd is 9.00. De Noorse dames wonnen de halve finale met 20-16 van Frankrijk. Die eindstand in aanmerking nemende met daarbij de prima defensie van het Oranje team, tippen we je de weddenschap van 2.02 bij bookmaker 888Sport op minder dan 49,5 goals totaal.

Goals Estevana Polman EK Handbal

De Nederlandse vrouwen waren na de gewonnen halve EK Handbal finale uitzinnig. Keeper Tess Wester: “Dit is echt fantastisch. We speelden zo’n goede en gecontroleerde tweede helft. Het gevoel is lekker, het gevoel van: we kunnen de hele wereld aan. Dat vertrouwen tekent dit team.”

Estavana Polman werd in de halve finale met zeven doelpunten topscorer, Nycke Groot scoorde zes goals en werd tot beste speelster van de wedstrijd uitgeroepen. Bookmaker 888Sport heeft interessante bets staan op het aantal goals van de dames in de finale. Meer of minder dan 5,5 goals voor Polman noteert beide 1.85 en gokken op meer dan 4,5 goals van Groot noteert 1.65, de quotering op minder dan 4,5 is 2.10.

Bij de goksites staan meer dan 20 weddenschappen op de EK Handbal finale voor je klaar. Succes!