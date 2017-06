Tips weddenschappen WK kwalificaties zaterdag en zondag

Weddenschappen voetbal. De kwalificaties voor het WK 2018 staan dit weekend op het programma en dat geeft ons de ruimte om een aantal interessante wedstrijden voor te beschouwen en de beste bets eruit te halen.

We zijn inmiddels aangekomen bij speelronde 6 en de spanning begint nu echt toe te nemen. Wie kan er het beste met de druk omgaan en welke landen kunnen dit weekend stunten? Lees hieronder meer.

Wedtips WK kwalificaties

In kwalificatiegroep C staat Duitsland op plek één met een voorsprong van maar liefst 5 punten op de nummer twee en de Duitsers zijn dus zo goed als zeker gekwalificeerd. Plek twee ligt echter nog helemaal open.

Op zaterdag neemt Noorwegen het in eigen huis op tegen Tsjechië. De Noren staat op een derde plaats met 2 punten afstand op de nummer 2 Noord-Ierland. Met een overwinning kan het dus een belangrijke stap zetten richting de top-2.

Noorwegen door bookmakers overschat

Noorwegen heeft het zwaar in deze poule en heeft na 5 speelrondes slechtst 3 punten binnen weten te halen. Een overwinning zou de Noren nog in de race houden, maar de druk staat er dus wel op. Die ene overwinning werd behaald tegen San Marino en dat is natuurlijk niet zo lastig. Verder hebben de Noren niks kunnen inbrengen en hebben ze slechts één doelpunt weten te scoren in 4 wedstrijden.

Tsjechië doet het daarentegen een stuk beter en won thuis ook al van Noorwegen met 2-1. Gezien deze statistieken zou je denken dat de Tsjechen hier de favorieten zijn, maar de wedkantoren geven een quotering van 2.95. Noorwegen heeft op een overwinning tegen San Marino na, nog niks kunnen inbrengen en Tsjechië is kwalitatief een betere ploeg. Ons advies is dan ook Tsjechië winst @2.95.

Wedden op sterk Ierland

In Group D is het ontzettend spannend bovenin met Ierland en Servië gedeeld eerste met 11 punten. Ierland doet het internationaal de laatste jaren erg goed en heeft dit jaar dus een goede kans om het WK voetbal 2018 te halen.

Dit weekend komt Oostenrijk op bezoek, die op 4 punten achter de Ieren staan. Oostenrijk zal dus op de aanval moeten gaan om het gat te dichten, maar dat geeft Ierland de gelegenheid om op de counter te spelen, wat hun kwaliteit is.

Ierland is dit seizoen nog ongeslagen en is in eigen huis heel lastig te verslaan. Als ze het tactisch aanpakken en Oostenrijk laten komen kunnen ze dit op de counter uitspelen en wij verwachten dat de Ieren het klusje zullen klaren in eigen huis. Ierland winst staat op een quotering van 2.25 bij bookmaker 888sport.

Voorspellingen IJsland – Kroatië

Tot slot voor het wedden op WK kwalificaties. IJsland verraste de voetbalwereld met hun geweldige prestatie op het EK voetbal en ze zijn goed op weg om zich te gaan kwalificeren voor het WK. Zondag nemen ze het in eigen land op tegen Kroatië, de huidige nummer één van poule I.

IJsland doet wat het moet doen en verslaat de kleinere ploegen maar kwam te kort tegen Kroatië en tegen Oekraïne zat er niet meer in dan een gelijkspel. Kroatië speelt overtuigend en laat zien dat het de sterkste ploeg is in deze toch wat zwakkere poule.

Gokken op weinig goals in IJsland

Kroatië heeft een ruime voorsprong opgebouwd en zal tegen IJsland niet vol op de aanval gaan; een gelijkspel is voldoende om de voorsprong te behouden. IJsland zal wellicht op de aanval gaan maar weet ook dat een gelijkspel een goede stap zal zijn richting het vaststellen van die tweede plek.

De laatste 3 ontmoetingen tussen deze landen leverden allemaal minder dan 3 doelpunten op en wetende dat beide ploegen niet vol op de aanval zullen spelen kan dit wel eens een wedstrijd worden met wederom weinig doelpunten. De minder dan weddenschap <1.5 goals staat op 2.80 bij 888sport en een kleine inzet op <0.5 goals is ook niet zo gek op een hoge quotering van 7.50.