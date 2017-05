Wedden Songfestival 2017: voorspellen en winnen – wat doet OG3NE?

Eurovisie Songfestival wedden. Vandaag gaat in Kiev de eerste halve finale van het ESF van start. Om 21.00 uur kun je inschakelen op Nederland 1 om de uitzending live te volgen. Ook dit jaar staan er bij de bookmakers voor beide halve finales ruimschoots Songfestival weddenschappen voor je klaar.

Nu de Songfestival winnaar 2017 voorspellen is ook al mogelijk. Nederland (OG3NE met ‘Lights and Shadows’) staat bij de goksites op een zevende plaats en maakt grote kans om in de top 3 te eindigen. Italië is favoriet met Occidentali’s Karma van Francesco Gabbani.

Wedden op de Nederland in de halve finale is interessant. Favoriet is Bulgarije maar direct daarna volgen Lisa, Amy en Shelley!



Wedden op Songfestival 2017

Achttien landen presenteren vanavond hun inzending. Welke liedjes er door gaan naar de Songfestival finale en welke afvallen zal rond 23.00 vanavond bekend zijn (zie onderaan het programma met de noteringen).

Portugal is vandaag favoriet om de eerste halve finale van het Songfestival te winnen en de notering is een riante 2.85. Inzetten op een plaats in de top 3 levert je 1.30 op bij een juiste voorspelling. Denk je dat Zweden het weer prima gaat doen, dan kun je een mooie klapper maken: voor iedere euro die je inzet op de Zweedse inzending krijg je 4.00 indien ze vanavond de halve finale winnen! De odd op winst van Armenië is 3.50.

Bij bookmaker 888Sport kun je op talloze manieren inzetten. Zo kun je ook voorspellen wie het beste eindigt van de Balkan landen (Bulgarije favoriet @1.42, Roemenië 6.00 en Griekenland 7.00) – wie het van de Scandinavische landen het beste doet (Zweden 1.33, Denemarken 5.00 en Finland 7.50) en wie er van de ‘big five’ het beste presteert (Italië 1.05, Frankrijk 8.00 en Engeland 34.00). En onthoud: bij een goede voorspelling krijg je voor iedere euro die je hebt ingezet het vetgedrukte bedrag terug!

Gokken op Nederland

De tweede halve finale is op donderdag 11 mei. OG3NE wordt absoluut tot de favorieten gerekend en de quotering op winst in de halve finale is 6.00. Een weddenschap op een top 3 plaats levert je 2.00 op en die bet kun je wel een ‘zekerheidje’ noemen en mag je niet laten lopen! Bulgarije is favoriet voor de winst @1.70 en Estland noteert net als Nederland 6.00. En top 3 plaats voor de Bulgaren staat echter op 2.50 waaruit je kunt opmaken dat Nederland meer kans maakt.

Nederland noteert 34.00 op een eindoverwinning en 7.00 op een plaats in de top 3 (voorspel ook wie er beter finisht: Nederland 1.42 of België 2.60 – Nederland 1.33 of Duitsland 3.00). Italië is topfavoriet om het Eurovisie Songfestival 2017 te winnen. Voor iedere euro die inzet op Francesco Gabbani krijg je 1.68 terug als hij wint. De bookmakers noteren voor Portugal 7.00. Interessant is het om te gokken op een top 3 plaats van Portugal (2.00), Bulgarije (2.00) of Zweden (2.25).



Programma Songfestival eerste halve finale

Dinsdag 9 mei 2017

01 Zweden: Robin Bengtsson – I Can’t Go On 4.00

02 Georgië: Tako Gatsjetsjiladze – Keep the Faith

03 Australië: Isaiah Firebrace – Don’t come easy

04 Albanië: Lindita – World

05 België: Blanche – City Lights

06 Montenegro: Slavko Kalezić – Space

07 Finland: Norma John – Blackbird

08 Azerbeidzjan: Diana Hacıyeva – Skeletons 9.00

09 Portugal: Salvador Sobral – Amar pelos dois 2.85

10 Griekenland: Demy – This is love 9.00

11 Polen: Kasia Moś – Flashlight

12 Moldavië: SunStroke Project – Hey, Mamma!

13 IJsland: Svala – Paper

14 Tsjechië: Martina Bárta – My turn

15 Cyprus: Hovig – Gravity

16 Armenië: Artsvik – Fly with me 3.50

17 Slovenië: Omar Naber – On My Way

18 Letland: Triana Park – Line

Programma Songfestival tweede halve finale

Donderdag 11 mei 2017

01 Servië: Tijana Bogićević – In too Deep

02 Oostenrijk: Nathan Trent – Running On Air

03 Macedonië: Jana Burčeska – Dance Alone

04 Malta: Claudia Faniello – Breathlessly

05 Roemenië: Ilinca ft. Alex Florea – Yodel it! 9.00

06 Nederland: OG3NE – Lights and Shadows 6.00 – 2.00 op plaats 1-3 bij bookmaker 888Sport

07 Hongarije: Joci Pápai – Origo

08 Denemarken: Anja Nissen – Where I Am 8.00

09 Ierland: Brendan Murray – Dying to try

10 San Marino: V Monetta & J Wilson – Spirit of the Night

11 Kroatië: Jacques Houdek – My friend

12 Noorwegen: Jowst ft. Aleksander Walmann – Grab the Moment

13 Zwitserland: Timebelle – Apollo

14 Wit-Rusland: Navi – Historyja majho žyccia

15 Bulgarije: Kristian Kostov – Beautiful Mess 1.70

16 Litouwen: Fusedmarc – Rain of Revolution

17 Estland: Koit Toome & Laura – Verona 6.00

18 Israël: Imri Ziv – I Feel Alive

Finale Eurovisie Songfestival 2017

Zaterdag 13 mei

Duitsland: Isabella Levina Lueen – Perfect Life

Frankrijk: Alma – Requiem 51.00

Italië: Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma 1.68

Oekraïne: O. Torvald – Time

Spanje: Manel Navarro – Do It For Your Lover

Ver. Koninkrijk: Lucie Jones – Never Give Up On You 51.00