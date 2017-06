Weddenschappen EK voetbal onder 21: hoge quoteringen bookmakers

Wedden tips: Hoge odds bij EK onder 21. Dit weekend staan er andere wedstrijden op het programma dan wij gewend zijn. Spelers die jonger zijn dan 21 jaar mogen het laten zien op het EK voetbal.

Helaas komen de grote vedettes dit weekend dus niet in actie maar is het dit keer de beurt aan de jonge talenten. De meesten onder ons kennen geen tot weinig spelers bij veel landen omdat het U21 is, wat uitstekende quoteringen oplevert bij de bookmaker! Zo geven de goksites een prima quotering voor Portugal onder 21 en Duitsland -21. Het is dus een ideaal weekend voor een voetbal weddenschap!



Weddenschappen EK onder 21

Portugal – Servië, 17 juni 18.00 uur. De eerste poulefases zijn nu geweest waardoor de beste landen overgebleven zijn. Zo zit Portugal in een poule van in totaal 4 landen: Spanje, Macedonië en hun tegenstander voor zaterdag Servië. In de vorige poulefase werden de Portugezen eerste in hun groep.

Het verrassende is dat zij geen enkele wedstrijd verloren hebben in die poule. Wel moet ik daarbij zeggen dat het geen zware poule was (Liechtenstein, Israël en Albanië). Maar evengoed is het een knappe prestatie van de jonge Portugezen om de eerste ronde ongeslagen door te komen.

Servië deed het naast Portugal ook niet onaardig. Zij eindigden op een tweede plek in poule 2 met maar 1 punt minder en net achter Italië. De Serviërs speelden knap twee keer gelijk tegen de talenten van Italië.

Gokken op winst Portugal

Portugal is dus gewaarschuwd en zal deze wedstrijd dus niet zomaar winnen. Daarnaast beschikt Servië over een goede spits, Durdevic. Hij wist in de eerste poulefase in totaal 8 keer het net te vinden. Portugal zal deze spits nauwlettend in de gaten moeten houden willen zij geen tegendoelpunten incasseren.

Waarom ik denk dat Portugal gaat winnen zal ik nu uitleggen. Portugal beschikt ten eerste over het thuisvoordeel, wat bij jonge spelers nog meer in het voordeel zal zijn dan bij oudere voetballers. Daarnaast hebben beide landen tegen Noorwegen u21 gespeeld. Portugal wist thuis met 3-1 te winnen van de Noren, Servië daarentegen kon het verschil in Noorwegen niet maken en verloor met 1-0. Dit is dus in het voordeel van Portugal.

Ook kan je bij deze wedstrijd goed zien dat het in eigen stadion spelen een groot voordeel met zich meebrengt. Servië wist thuis namelijk wel te winnen van Noorwegen met 2-0. Voor het wedden op voetbal raad ik jullie dan ook aan om Portugal onder 21 op winst te zetten tegen Servië onder 21.

Wedden op Spanje – Macedonië

Zaterdag 17 juni 20.45 uur. De laatste grootmacht onder de 21 jaar is natuurlijk Spanje. Spanje u21 neemt het zaterdag op tegen Macedonië u21. Macedonië werd verrassend eerste in hun poule maar als je kijkt naar de andere landen die meededen in die groep wordt het nog veel interessanter.

Zo was Macedonië te sterk voor Frankrijk, Oekraïne en IJsland. Macedonië zal dus wel de underdog zijn tegen Spanje maar is als team zeker niet onaardig en kan het Spanje nog knap lastig gaan maken.

Asian Handicap bet

Spanje beschikt wel over het thuisvoordeel en als ze eenmaal op gang zijn weten zij er zomaar een dubbele score van te maken. Zo werd ook Estland met 5-0 aan de kant gezet, maar Estland is niet helemaal te vergelijken met Macedonië natuurlijk.

Macedonië onder 21 deed het de laatste paar wedstrijden zo goed waardoor ik denk dat zij in de eerste wedstrijd van de tweede poulefase gaan stunten. Wel zou ik Macedonië op een Asian Handicap zetten van +2. Mocht Macedonië met 2 goals verschil verliezen krijg je evengoed je geld terug.

Duitsland – Tsjechië betting

Zondag 18 juni 18.00 uur. Duitsland zat in poule 7 samen met onder andere Finland, Oostenrijk en Rusland. Redelijke landen maar geen toppers. Toch wist Duitsland alle 10 de wedstrijden te winnen. Dat de Duitsers dus de favoriet zijn tegen de Tsjechen is wel duidelijk. Daarnaast beschikken de Duitsers over een goede spits, genaamd Selke, die er al 7 wist te maken in de eerste poulefase van het EK onder 21.

Tsjechië daarentegen zat in poule 1 en werd net als Duitsland eerste in hun groep. Zo eindigden de Tsjechen boven ons andere buurland, België, waarvan je zou denken dat die kwalitatief beter zouden zijn. De Tsjechen mogen dus zeker niet onderschat worden. Ze wisten in de eerste poulefase 7 keer te winnen, 2 keer gelijk te spelen en werd er 1 keer verloren. Een prima resultaat natuurlijk en achteraf is duidelijk waarom.

BTS weddenschap Duitsland – Tsjechië

Ze beschikken namelijk over een topschutter die de bovengenoemde spitsen allemaal zal overtreffen. Schick, de aanvoerder van de topscoorderslijst van de eerste poulefase staat in de spits bij Tsjechië. Hier zullen de Duitsers zeker rekening mee moeten houden willen zij niet worden overklast door dit jonge talent.

Aangezien de onderlinge wedstrijden niet in het voordeel is voor de Duitsers, vind ik het te link om Duitsland u21 op winst te zetten. Ik raad jullie dan ook aan om op beide teams scoren in te zetten. De afgelopen 4 onderlinge wedstrijden tussen deze twee wisten beide teams ook te scoren. Beide ploegen beschikken over een prima spits en wisten vaak het net te vinden in de eerste poulefase. Het lijkt mij dus logisch dat beide teams zondag weer zullen doelpunten zullen maken.