Wedtips Michael van Gerwen – Gary Anderson Finale WK Darts

Vanavond, 2 januari, om 21.00 uur is het zover. De finale van het WK Darts 2017: Michael van Gerwen – Gary Anderson. Hier hebben we meer dan twee weken lang op gewacht en vanavond barst het spektakel los.

Bij de goksites zijn 27 weddenschappen darten beschikbaar voor deze wedstrijd. Van Gerwen is favoriet, maar wat zijn de beste bets om geld mee te verdienen?



Finale WK Darts 2017

De nummer één van de wereld tegen de nummer twee van de wereld. Wat wil je nog meer? Ja, eigenlijk wil je een finale tussen twee Nederlanders, maar helaas stond de loting dat niet toe. Van Gerwen trof gisteren al Van Barneveld en dus kon er maar één door.

Op basis van de kwaliteit van de wedstrijd verdienden ze eigenlijk allebei een finaleplaats. Dit was darts op zijn best. Ongelooflijk niveau. Barney gooide een gigantisch goed gemiddelde van 109. Toch wist de groene machine dit te overtreffen met een gemiddelde van 114.

De 109 van Raymond is het hoogste gemiddelde ooit op het WK Darts voor een speler die verliest. Echt iets om trots op te zijn, maar ook om heel erg van te balen dat je dan alsnog zo’n wedstrijd met maar liefst 6-2 verliest. Michael van Gerwen was simpelweg niet te stoppen.

Wedtips Darten

Voor MVG is het zijn eerste finale na twee minder succesvolle wereldkampioenschappen. Zijn tegenstander daarentegen, Gary Anderson, staat nu al voor de derde keer op rij in de finale van het WK Darts. De Schot heeft het blijkbaar goed naar zijn zin hier in Ally Pally.

Op basis van de gemiddeldes en de resultaten over het hele seizoen zou Van Gerwen hier in principe moeten winnen. Maar in een finale komen er meer aspecten bij kijken. Waaronder ervaring. Gary staat nu dus al drie keer op rij in de finale en dat kan hem wel eens helpen vanavond. Wat het wedden op darts betreft zit er daarom redelijk wat waarde in het inzetten op Anderson. Zijn quotering van 3.60 bij bookmaker 888sport ziet er lekker uit. Maar in deze wedstrijd spelen we het liever wat veiliger. De bet ‘+2.5 set handicap’ op een quotering van 2.00 bij 888sport is toch wel dé optie voor deze wedstrijd.

De wedstrijd is tot de zeven en Anderson moet dan vijf setjes pakken. Nog iets makkelijker is de +3.5 set handicap weddenschap op 1.61. De Schot moet dan vier setjes pakken en dat wordt geen probleem voor hem verwachten wij.

Negendarter op het WK

We hebben dit WK nog steeds geen 9-darter mee mogen maken, helaas. Gisteren kwam Mighty Mike heel dichtbij. De Nederlander gooide acht perfecte darts, maar de dubbel twaalf liet hem opnieuw in de steek.

Anderson tegen Van Gerwen is toch wel het hoogste niveau van het huidige dartcircuit en daarom is er vanavond nog genoeg hoop op een 9-darter. Wij hebben er in ieder geval vertrouwen in en vinden het wel een kleine inzet waard op 6.00 bij 888sport.

Inzetten op hoogste checkout

Als laatste gaan we inzetten op Anderson ‘hoogste checkout over 135.5’ op 1.73 bij 888sport, een van onze favoriete goksites. Gary moet dan een finish van 136 of hoger gooien. In zo’n lange partij en met de kwaliteiten van Anderson denken wij dat hij dat wel minimaal één keer gaat flikken.

Datzelfde denken we voor Michael. Zijn line staat iets hoger maar ook Van Gerwen ‘hoogste checkout over 140.5’ op 1.73 is een goeie weddenschap denken wij. De Nederlander moet dan minimaal één keer in de wedstrijd een finish van 141 of hoger gooien. Moet lukken!