Eredivisie voorspellingen en weddenschappen: gelijkspel Sparta – Utrecht?

De winterstop is voorbij en dat betekent dat er weer meerdere voetbalcompetities van start gaan. Eindelijk begint de tweede helft van de Eredivisie en zullen we erachter gaan komen wie er kampioen wordt!

Weer voetbal betekent natuurlijk ook weer mooie weddenschappen. Wat kunnen we dit weekend verwachten? Ik geef je enkele betting tips waarmee je m.i. kunt winnen.



Voorspellingen en wedtips Eredivisie

Go Ahead Eagles sloot het jaar af met een punt tegen Groningen. Doordat Roda ook gelijk speelde, staat Go Ahead onderaan in de Eredivisie. Ze mogen zich voor gaan bereiden op de komst van AZ. AZ Alkmaar staat momenteel vijfde en wist 2016 af te sluiten met een 1-2 overwinning op Twente.

AZ begon steeds lekkerder te voetballen aan het einde van 2016. Ze zouden daarom (13 januari 20.00 uur) geen enkel probleem moeten hebben met de hekkensluiter van de Eredivisie. AZ winst heeft een quotering van 1.76

Odegaard moet het doen voor Heerenveen

SC Heerenveen – ADO Den Haag, 14 januari 18.30 uur. Thuis mag Heerenveen het op nemen tegen ADO. sc Heerenveen staat op dit moment vierde en speelt prima voetbal.

In de winterstop hebben ze Odegaard aangetrokken. Het talent wat voor veel geld naar Real Madrid was gegaan. Nu mag hij in de Eredivisie laten zien of hij dat talent nog steeds bezit. Bookmaker 888Sport noteert 3.30 op een doelpunt van Odegaard.

ADO staat momenteel veertiende en haalde slechts zeven punten in de uitwedstrijden. ADO Den Haag sloot 2016 wel goed af door van concurrent Sparta te winnen. sc Heerenveen heeft dit seizoen één wedstrijd thuis verloren en zal naar mijn mening zaterdag thuis winnen van ADO. Heerenveen winst heeft odds van 1.55

Gokken op Eredivisie

Sparta Rotterdam – FC Utrecht, 14 januari 20.45 uur. Sparta is aan een slechte reeks bezig en behaalde in de laatste vijf wedstrijden slechts één punt. Op dit moment staan ze dertiende in de Eredivisie, maar de clubs zitten qua punten aantallen dicht op elkaar.

Het is voor Sparta dus van groot belang om de punten in Rotterdam te houden. FC Utrecht heeft de punten ook nodig voor de strijd om het Europese voetbal. Ze zullen vastberaden zijn om die punten mee te nemen naar Utrecht.

FC Utrecht is overigens wel goed in het gelijkspelen (3.50) in uitwedstrijden vandaar dat ik je aan raad jezelf, voor wat betreft het wedden op Eredivisie, een beetje in te dekken. De AH +0 voor Utrecht @1.70 is daarom aan te raden.

BTTS Vitesse – Twente

Vitesse vs FC Twente, 15 januari 14.30 uur. De nummer zeven neemt het op tegen de nummer acht. Een gelijkwaardige pot waarin beide teams zullen willen winnen om afstand van elkaar te willen nemen.

Zowel Vitesse als Twente weten bijna elke wedstrijd het net van de tegenstander te vinden. Van de afgelopen vijf onderlinge wedstrijden eindigde er vijf met een resultaat waarin beide teams scoorden. Beide teams scoren is dus een goede bet voor deze wedstrijd. Deze weddenschap heeft een quotering van 1.57 bij 888Sport.

Odd combinatie weddenschap 7.28