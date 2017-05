Weekend voetbaltips: veel waarde in combi weddenschap

Weddenschappen voetbal voor het weekend. Vorig weekend werd het dan eindelijk definitief, Feyenoord wist de schaal te bemachtigen. Feyenoord liet zich niet verrassen door Heracles en kan zich dit seizoen kampioen van de Eredivisie noemen. Onderin staat het ook vast. Go Ahead was al gedegradeerd en na vorig weekend mogen Roda en NEC zich klaar maken voor de nacompetitie om zich te handhaven in de Eredivisie.

De Eredivisie is dus klaar maar in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje worden nog een paar wedstrijden gevoetbald. Hieronder zal ik je een aantal wedtips geven zodat je net voor het einde van het seizoen nog even lekker bij de goksites kan cashen!



Betting tips voetbal

Zaterdag 20 mei 21.00 uur. De eerste wedstrijd die ik met jullie wil bespreken is Marseille tegen Bastia. Marseille staat op dit moment op een 5de plek, die recht heeft op kwalificatie in de Europa League. Echter hebben de Fransen deze plek nog niet veilig gesteld.

Bordeaux, de nummer 6 in Ligue 1, heeft maar één punt minder dan Marseille en kan deze plek nog van hun overnemen. Vorig weekend stonden deze twee ploegen tegenover elkaar en hielden zij elkaar in evenwicht. Marseille moet de laatste wedstrijd van dit seizoen dus winnen, willen zij volgend jaar Europees voetbal spelen.

Handicap weddenschap Marseille

Bastia doet het dit seizoen verre van goed en staat op een teleurstellende één na laatste plek. Toch zullen zij hun laatste wedstrijd van dit seizoen net als Marseille met vertrouwen in gaan. Ze kunnen echter nog boven de degradatiestreep eindigen. Weten zij zaterdagavond te winnen, dan is de kans groot dat ze zich handhaven in Ligue 1. Bastia zal dus alles geven, toch zullen zij het erg zwaar krijgen.

Marseille is kwalitatief natuurlijk vele malen sterker dan de nummer één na laatst van de competitie. Ik raad jullie dan ook aan om Marseille op een -1 handicap te zetten. Ik verwacht een open wedstrijd omdat beide teams moeten, hierdoor zullen er gaten vallen en hier gaat Marseille van profiteren. Mede doordat zij kwalitatief beter zijn en beschikken over het thuisvoordeel tip ik je te wedden op winst met meer dan 2 doelpunten verschil.

BTTS en winst Dortmund

Zaterdag 20 mei 15.30 uur. Dortmund ontvangt zaterdagmiddag het veel scorende Werder Bremen. Dortmund staat op een 3de plek met 61 punten terwijl Hoffenheim over evenveel punten beschikt. Dat maakt de laatste wedstrijden in de Bundesliga natuurlijk nog erg spannend.

Bij Dortmund en Hoffenheim wordt er dit weekend nog ergens voor gevoetbald. Dortmund zal deze 3de plek veilig willen stellen en zijn daarom genoodzaakt te winnen dit weekend.

Voorspellen voetbal Bundesliga

Tegenstander Werder doet het de laatste paar weken ook niet onaardig. Een opvallend puntje is dat de ploeg van trainer Alexander Nouri verrassend veel scoort de laatste wedstrijden. In de afgelopen 5 wedstrijden wist Werder maar liefst 14 keer te scoren. Dat is bijna 3 goals per wedstrijd. De kans dat Werder hun de laatste wedstrijd van dit seizoen ook weten te scoren is vrij groot, ongeacht of grootmacht Dortmund tegenover ze staat.

Aangezien ik Werder wel minimaal een keer zie scoren maar Dortmund toch als de favoriet zie, raad ik jullie aan om Dortmund wint en beide teams scoren te zetten. Dortmund speelt nog ergens voor en zal dus aanvallend spelen. Werder scoort veel maar krijgt er ook het een en ander tegen. Ook bij deze wedstrijd verwacht ik een open wedstrijd wat gaat resulteren in veel doelpunten. Dortmund trekt uiteindelijk aan het langste eind.

Gokken op weinig goals

Zaterdag 20 mei 21.00 uur. Dijon moet komende zaterdag op bezoek bij Toulouse, de nummer 11 op de ranglijst. Toulouse is dit seizoen uitgevoetbald terwijl Dijon zich nog te barsten moet vechten om zich te handhaven.

Aangezien Dijon maar 1 uitwedstrijd heeft weten te winnen dit seizoen, acht ik de kans klein dat Dijon dit weekend wel gaat winnen zodat zij zich handhaven. Maar als we naar de tegenstander kijken – die zijn de laatste tijd niet erg in goede doen. In de laatste 5 wedstrijden van Toulouse in eigen huis werd er niet gewonnen. Daarnaast vielen er in die 5 duels altijd minder dan 2,5 goals.

Dit wil ik jullie dan ook aanraden als voetbaltip bij deze wedstrijd. Ik acht de kans vrij groot dat er bij deze wedstrijd minder dan 2,5 goals gaan vallen. Mede doordat Dijon nog maar één uitwedstrijd gewonnen heeft en Toulouse de laatste tijd alleen maar 0-0 of 1-1 speelt in eigen huis. Ik verwacht dit weekend dan ook weer een 0-0 of 1-1. Toch vind ik dit te riskant om op te wedden, daarom raad ik jullie aan om op goals te gokken. Dit levert bij bookmaker 888sport een uitstekend hoge quotering op van 2.08.

Tot slot mijn laatste tip voor het wedden op voetbal. Combineer je deze haalbare tips in een treble, dan kom je op een totale quotering van 12.44. Je kan dit weekend dus van jouw tientje, ruim 120 euro maken. Succes!