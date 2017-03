Tips voorspellen voetbal dit weekend: hoge odds Bundesliga

Dit weekend staan er voor het wedden op voetbal interessante wedstrijden in de Bundesliga op het programma. Zo ontvangt Hertha op vrijdagavond al het lastige Hoffenheim, moet Wolfsburg op bezoek bij Bayer Leverkusen en ontvangt Hamburger SV, FC Köln.

Dit lijken op het eerste gezicht allemaal lastige wedstrijden om te voorspellen. Toch valt dat best wel mee. Hieronder zal ik uitleggen waarom.



Wedtips voetbal vandaag

Vrijdag 31 maart 20.30 uur. Hertha, de nummer 5 in de Bundesliga, zal het vandaag op moeten nemen tegen Hoffenheim. Geen makkelijke tegenstander als we kijken naar de ranglijst: Hoffenheim staat nu een plek boven Hertha en dus op plek 4. Dat deze twee teams aan elkaar gewaagd zijn is wel duidelijk.

Daarnaast heeft Hertha nog maar 1 wedstrijd thuis verloren, wat natuurlijk een uitstekend resultaat is. De vorige speelronde werd er knap met 2-1 van Dortmund gewonnen. Hertha is thuis dus ijzersterk en maar weinig ploegen kunnen het hun daar moeilijk maken. Zo kwam grootmacht Bayern München vier weken geleden niet verder dan een 1-1 uit bij Hertha. Hoffenheim zal het dus lastig genoeg krijgen deze vrijdagavond.

Inzetten op gelijkspel

Zeker als we kijken naar de laatste paar uitwedstrijden van Hoffenheim, zie ik ze niet winnen van Hertha. De vorige vier uitwedstrijden van Hoffenheim werd er zelfs niet gewonnen. Ook dit weekend ziet het er niet naar uit dat zij 3 punten gaan stelen van Hertha, mede doordat Hertha thuis bijna niet te verslaan is.

Toch denk ik ook niet dat Hoffenheim gaat verliezen. De laatste vijf wedstrijden die de ploeg gespeeld heeft werd er namelijk ook niet verloren. Met deze gegevens in het achterhoofd, zou je voor het gokken op voetbal maar op een wed tip uit kunnen komen: Een gelijkspel. Daar komt zelfs nog bij dat Hoffenheim van zijn twaalf uitwedstrijden er zeven gelijk heeft gespeeld. Een gelijkspel lijkt mij dus logische uitkomst.

Wolfsburg in vorm na trainerswissel

Na deze wedstrijd op vrijdagavond, staan er op zaterdag en zondag ook nog een paar wedstrijden op ons te wachten met hoge odds. Zo moet Wolfsburg zondags op bezoek bij Bayer Leverkusen. Wolfsburg, dat ons heeft doen verbazen de afgelopen drie wedstrijden, kan dat dit weekend weer gaan doen.

Zo werd er verrassend gewonnen van de nummer 2 Leipzig. Ook de andere twee wedstrijden werden niet verloren. Na de trainingswissel die eind februari plaats vond, lijkt het wel of Wolfsburg het licht heeft gezien. Ze beginnen eindelijk weer te voetballen zoals ze dat altijd gedaan hebben. Toch staan ze nu nog steeds op een teleurstellende 15de plek, één plek boven de degradatiestreep. Ze zullen dus zeker nog een aantal wedstijden moeten winnen, willen zij in de Bundesliga blijven voetballen.

Gokken voetbal: double chance

De mannen van Leverkusen daarentegen zijn stukken minder in vorm. Zo werd er de afgelopen vier wedstrijden in competitie verband niet gewonnen. De laatste overwinning die Leverkusen wist te boeken was op 17 februari tegen Augsburg. De ploeg is dus ongeveer al een maand uit vorm. Aangezien Wolfsburg precies het tegenovergestelde is van Leverkusen, denk ik dat Leverkusen thuis niet gaat winnen van Wolfsburg.

Daarnaast heb ik veel vertrouwen in Wolfsburg dat zij deze reeks gaan doorzetten. Tegen Leverkusen is dat zeker mogelijk. Om Wolfsburg dan op een double chance te zetten, lijkt mij een prima wed tip. Daarnaast levert deze wedtip een prima quotering op van bijna 2 euro.

Voorspellingen HSV – Köln

Op zaterdagmiddag 1 april ontvangt HSV de nummer 6 van de Duitse ranglijst, Köln. Geen makkelijke pot voor HSV maar toch geef ik ze een aardige kans om te winnen. De laatste drie wedstrijden wist HSV 7 punten bij elkaar te sprokkelen en dit waren ook geen makkelijke wedstrijden.

Zo wist HSV te winnen van Hertha en gelijk te spelen tegen Frankfurt. De nummers 5 en 7 van de ranglijst. De laatste tijd doet HSV het uitstekend en Köln is dus gewaarschuwd. Thuis doen de Hamburgers het ook verre van slecht. Zo werd er de afgelopen 5 thuiswedstrijden niet verloren in het Volksparkstadion. Ik verwacht dat ze deze reeks, net als Wolfsburg, nog even vasthouden. Dat HSV zaterdag gaat verliezen van Köln is dus volkomen uitgesloten. Daarnaast heeft HSV de punten hard nodig omdat zij zich nu nog in de degradatiezone bevinden.

Wedtip: Draw no Bet

Köln doet het vergeleken met HSV iets minder de afgelopen wedstrijden. Zeker in de uitwedstrijden weet de ploeg maar moeilijk te winnen – van alle uitwedstrijden maar drie keer. Daarnaast is deze wedstrijd begin februari ook al gespeeld maar dan voor de Duitse beker. Toen was HSV met 2-0 te sterk. Dat HSV dus lichtelijk de favoriet is, is wel duidelijk.

Ook bij de bookmakers is HSV de favoriet. Zo krijg je voor winst HSV ruim 2 euro en voor winst Köln ruim 3 euro. Toch zou ik het er niet op gokken om HSV op winst te zetten. De kans dat Köln er namelijk een gelijkspel uit weet te slepen is aanwezig. Daarom een draw no bet HSV, lijkt mij een betere optie. Dit levert je evengoed nog een prima quotering op van 1.67 bij 888sport. Succes!