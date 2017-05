Premier League Darts tips: Taylor moet winnen voor play offs

Vanavond is alweer de vijftiende en dus de laatste Premier League Darts avond, want volgende week worden de play-offs gespeeld. Kan Michael van Gerwen zich opnieuw opmaken voor Londen als leider in het klassement en heeft Dave Chisnall genoeg in huis om Phil Taylor van de vierde plek te verdrijven?

Raymond van Barneveld staat zesde en heeft geen kans meer om de beste vier te bereiken. Het enige dat hem rest, is eruit gaan met een knaller. Dan moet hij wel Peter Wright verslaan – en die is in de vorm van zijn leven! De weddenschappen darts voor vandaag:



Premier League of Darts betting

Raymond van Barneveld begint de laatste avond van de reguliere darts competitie met 14 punten en staat zesde. Phil Taylor bezet momenteel de vierde plaats met 17 punten. Barney treft Peter Wright, de Schot die voor eigen publiek speelt.

En Wright is in vorm. Afgelopen weekend gaf hij Michael van Gerwen nog een opdonder van jewelste. Niet dat het geen belangrijke wedstrijd is, want Van Gerwens eerste plaats kan nog in gevaar komen als Barney zich gewonnen geeft en Peter Wright een whitewash uitdeelt… Maar dan moet Van Gerwen verliezen of gelijkspelen.

Phil Taylor – Adrian Lewis

Phil Taylor speelt tegen Adrian Lewis die hekkensluiter is in het darts klassement. Op papier is Taylor dan wel de sterkste, maar deze mannen kennen elkaar door en door en Lewis zal het gevecht willen aangaan in een hete strijd om de eer.

Lewis wil strijdend ten onder gaan terwijl Taylor de punten keihard nodig heeft om zich te verzekeren van een plek bij de beste vier. Als Phil wint, speelt hij volgende week in Londen tegen Michael van Gerwen in de halve finale van de Premier League of Darts– als Michael ook wint en zijn eerste plek op het scorebord behoudt. Want Peter Wright zit hem akelig dicht op de hielen.

Wedden op darts? Taylor heeft bewezen dat zijn vorm goed is en hij is gebrand op een plek in de play offs. Hij gaat dit winnen, maar niet zonder slag of stoot van Lewis. Correct score: 7-5 voor Taylor. Bookmaker 888Sport noteert 8.00 voor deze eindscore.

Michael van Gerwen – Gary Anderson

Mighty Mike gooit tegen Gary Anderson, die een thuiswedstrijd speelt voor eigen publiek. Van Gerwen, aan de andere kant, heeft iets met Aberdeen waar hij precies een jaar geleden een gemiddelde van 123.40 haalde. Anderson staat derde en is al zeker van de darts play offs in Londen.

Als Michael van Gerwen wint, sluit hij het reguliere gedeelte van de Premier League Darts voor het vijfde jaar op rij af met een eerste plaats in het klassement. Ook als hij gelijk speelt kan hij bovenaan eindigen, maar dan mag Wright zijn partij niet winnen met een heel groot legverschil. Spannend dus!

Weddenschap darten

Van Gerwen gaat deze wedstrijd winnen, maar het wordt een goede partij met twee mannen die alles bij elkaar uit de tenen trekken. Michael van Gerwen zou zomaar weer zo’n idioot hoog gemiddelde kunnen halen. Hoge scores, veel 180’s, een 177-uitgooi, dat zit er allemaal in als deze mannen elkaar tot het uiterste drijven.

Michael wint met 7-5 en ook hier noteert bookmaker 888sport odds van 8.00 voor. Voor een 170-finish wordt eveneens 8.00 genoteerd en 2.50 op de meeste 180’s van Anderson.

Peter Wright – Raymond van Barneveld

Peter Wright staat tweede in het klassement en vanavond speelt hij dus tegen Raymond van Barneveld. De Schot is in topvorm, dat bleek afgelopen weekend wel toen hij Van Gerwen een whitewash gaf tijdens een European Tour-wedstrijd.

Wright speelt een thuiswedstrijd in Schotland, maar heel veel zal hij niet hebben aan zijn thuispubliek, want zoals hij zelf al zei: “Tegen Barney spelen in Schotland wordt groots want het publiek behandelt hem als een van hen.”

Voorspellingen

Peter Wright zal deze wedstrijd, ondanks de tegenstand van Barney, winnen. Het aantal legs dat wordt gespeeld zal dan ook boven de 10.5 liggen, minstens elf; hiervoor noteren de goksites 2.50.

Voor een 170-uitgooi in de wedstrijd door een van de spelers, noteert 888Sport 9.00. Voor een 170-uitgooi van Wright gelden odds van 17.00.