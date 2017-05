Weekend voetbal tips: inzetten op drie bekerfinales

De meeste voetbalcompetities zijn beslist en afgelopen, maar gelukkig zijn er dit weekend nog verschillende mooie wedstrijden om op in te zetten.

We kunnen prima wedden op de FA Cup finale en de Spaanse en Duitse beker. De noteringen van de weddenschappen komen van bookmaker 888Sport en je kunt desgewenst de tips nog combineren in een combi bet.



Bet Arsenal – Chelsea FA Cup finale

Zaterdag 27-05 18:30 uur. De eerste wedstrijd waar we op gaan gokken is de FA Cup finale, Arsenal tegen Chelsea. Arsenal won de FA cup het vaakst van alle teams in Engeland en ze wonnen de prijs twee seizoenen geleden nog. Chelsea is de Premier League kampioen van 2016 – 2017, maar kan het seizoen dus nog afsluiten met de dubbel.

Arsenal heeft voor het eerst in jaren geen Champions League voetbal gehaald. Het enige wat het voetbalseizoen nog een beetje goed kan maken is het winnen van de FA cup. Ze werden vijfde in de competitie en zijn daardoor gedoemd tot de Europa League volgend seizoen.

De ploeg sloot het seizoen met een goede reeks af, ze wonnen vijf keer op rij en in de laatste vijf wedstrijden in de Premier League scoorden ze zelf dertien keer en ze kregen er twee tegen. Arsenal is dus goed in vorm.

Chelsea gaat winnen

Chelsea stond al heel lang op de eerste plek en heeft deze niet meer afgestaan. Uiteindelijk zijn ze meer dan verdiend kampioen geworden. Ze zullen het seizoen af willen sluiten met de dubbel.

Het team won zeven wedstrijden op rij. In de vorige ronde van de FA Cup wisten ze Tottenham met 4-2 te verslaan. In de laatste vijf wedstrijden scoorde Chelsea zelf zestien keer en ze kregen er vier tegen.

Ik verwacht een spannende strijd. Chelsea is de favoriet in mijn ogen, en ook in die van de goksites, maar ook Arsenal heeft het seizoen goed afgesloten met een aantal overwinningen op een rij. Finales zijn meestal geen geweldige wedstrijden en dat verwacht ik ook nu niet. Chelsea zal de nul willen houden en vanuit de counter gevaarlijk worden. Ik denk niet dat Arsenal vaak de defensie van Chelsea zal doordringen.

Wedden op FA Cup finale 2017

Ik tip je de weddenschap ‘Chelsea wint zonder tegengoal’.

Chelsea kreeg dit seizoen maar 33 goals tegen en Arsenal heeft moeite gehad om te scoren tegen defensieve ploegen.

De defensie van Chelsea is juist het sterkste punt en ik verwacht niet dat Arsenal gaat scoren.

Copa finale Barcelona – Deportivo Alaves

Zaterdag 27-05 21:30 uur. De finale van de Copa Del Rey staat ook op het programma voor zaterdag. FC Barcelona neemt het hierin op tegen Deportivo Alaves. Voor Barca is het winnen van de Spaanse beker toch echt een troostprijs dit seizoen. Voor Alaves zou het een enorme stunt zijn na een goed seizoen in de Primera Division met een negende plaats.

FC Barcelona zag afgelopen weekend Real Madrid de titel winnen in Spanje. De eeuwige rivaal staat ook nog in de finale van de Champions League terwijl Barcelona al vroeg werd uitgeschakeld dit jaar. In de competitie werd Barcelona wel het meest scorende team met maar liefst 116 goals in 38 wedstrijden. De laatste zeven wedstrijden werden allemaal gewonnen en ze wisten telkens minimaal drie keer te scoren.

FC Barcelona: grote overwinning

Alaves werd dus negende en dat is voor de club een prima einde, het seizoen kan nog mooier worden door de bekerfinale te winnen. Dit lijkt er echter niet in te zitten tegen het veel grotere Barcelona. Een saillant detail is dat in het reguliere seizoen Alaves wist te winnen in Camp Nou. Alaves is dus één van de weinige teams dat FC Barcelona van de titel af heeft gehouden. In de thuiswedstrijd verloor Alaves echter met maar liefst 6-0 van Barcelona.

Barcelona is natuurlijk de grote favoriet, ik verwacht ook een grote overwinning. Alaves heeft een prima seizoen gehad, maar kan weinig beginnen tegen een Barcelona. Dat ze in vorm zijn blijkt wel uit de laatste wedstrijden in de competitie, waar ze in elke wedstrijd minimaal drie keer wisten te scoren.

Gokken op Spaanse bekerfinale

Barcelona wist de laatste wedstrijden altijd minimaal drie keer te scoren. Als ze dat nu ook weten te doen en geen tegengoal krijgen is de bet al goed.

Ik verwacht dat de spelers nog een keer alles willen geven dit seizoen en met een grote uitslag willen afsluiten. Voor het wedden op voetbal is een handicap weddenschap op deze wedstrijd aan te raden:

DFB Pokal Eintracht Frankfurt – Dortmund

Zaterdag 27-05 20:00 uur. Ook de Duitse beker heeft z’n finale op zaterdag. Bij de finale van de DFB Pokal nemen Eintracht Frankfurt en Dortmund het tegen elkaar op in het Olympiastadion in Berlijn.

Eintracht Frankfurt werd elfde in de Bundesliga wat enigszins teleurstellend is omdat ze lange tijd meededen voor Europese plekken. Voor het seizoen zouden ze ongetwijfeld tekenen voor een elfde plaats, maar nu zullen ze toch ergens teleurgesteld zijn.

Maar met de bekerfinale staat er nog een geweldige mogelijkheid op het programma voor Frankfurt. De halve finale werd uiteindelijk door strafschoppen gewonnen en dat was een welkome verrassing voor Frankfurt. Ze zaten namelijk in een slechte reeks en na de halve finale ging deze verder. De laatste vier wedstrijden verloor Frankfurt er drie en speelde ze er één gelijk.

Dortmund grote favoriet

Dortmund werd derde en is daarmee dus wederom van de partij in de Champions League volgend seizoen. Dit seizoen waren ze geen echte concurrent voor Bayern in de competitie, maar dat is natuurlijk geen schande. Ze zullen ongetwijfeld blij zijn dat Bayern München dit jaar niet in de bekerfinale staat.

Dortmund is het eerste team in Duitsland dat vier keer op rij de bekerfinale wist te halen. De laatste wedstrijden in de competitie waren wisselvallig, van de laatste vier wonnen ze er twee en speelden ze er ook twee gelijk. In de Champions League deed Dortmund het goed, maar ze werden uitgeschakeld door AS Monaco in de kwartfinale. Dortmund kan ontzettend goed voetballen en scoort erg veel dit seizoen met maar liefst 72 goals in 34 wedstrijden.

Voorspellingen bekerfinale

Dortmund is bij de bookmakers de grote favoriet voor de titel. Ze staan nu voor de vierde keer op rij in de finale en ze willen hem ook weer winnen. Ze hebben het betere team en hebben vaak laten zien goed te kunnen voetballen. Eintracht is in een dramatische vorm aan het einde van het seizoen en ik verwacht niet dat dat ineens omslaat in deze wedstrijd.

Mijn laatste voetbal wedtip voor deze week is dan ook winst voor Borussia Dortmund. Ze hebben een geweldig team, creëren veel kansen en scoren makkelijk. Eintracht Frankfurt aan de andere kant kreeg veel goals tegen in de laatste wedstrijden en ik denk dat Dortmund met een grote uitslag gaat winnen. Bookie 888Sport noteert: