Weekend tips voetbal: kansen en mooie bets na een zware week

Na de Europa League en Champions League is het altijd goed wedden op voetbal. Teams zijn vermoeid na de zware wedstrijden en dat biedt kansen voor de tegenstander – en voor ons! De wedtips voetbal voor dit weekend komen uit LaLiga en de Bundesliga.

Celta doet het niet al te best en Villarreal heeft de punten hard nodig. Reden genoeg voor een lucratieve weddenschap. Ook Hertha krijgt zijn kans dit weekend… Lees verder en zie waarom ik denk dat je met deze bets kunt winnen. Tot slot een combinatie weddenschap voor hogere odds. Succes!



Celta Vigo – Villarreal

12 maart 18:30 uur. In Spanje gaat de nummer tien, Celta Vigo, de strijd thuis aan met de nummer zes, Villarreal. Het verschil tussen beide clubs in LaLiga bedraagt tien punten. Celta speelt wel nog mee in de Europa League, maar voor volgend seizoen zal dit hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn.

Villarreal is wel nog volop in de strijd om volgend seizoen in Europa te spelen en zal de punten dan ook hard nodig hebben. Celta Vigo speelde donderdag thuis tegen Krasnodar een Europa League pot. Russische clubs zijn altijd stug en kosten vaak een hoop energie, omdat ze zeer verdedigend spelen.

Wedden tips

Kortom Celta zal de wedstrijd van donderdag nog wel in de benen hebben zitten. Dit biedt ons kans om ons geld in te zetten op de tegenstander van Celta. Donderdag een wedstrijd en gelijk zondag weer een pot voetballen is zwaar en tuurlijk krijgen spelers prima betaald, het hakt er toch in.

Villarreal staat tiende en behaalt goede resultaten. Wat voor het wedden op voetbal ook van belang is voor ons, is dat Villarreal uit ook haar punten haalt. Ze verloren uit namelijk slechts twee keer dit seizoen. Van de laatste vijf onderlinge wedstrijden waarin Celta thuis speelde werd er vier keer gelijk gespeeld en won Villarreal één keer.

Asian Handicap bet

Celta presteert dit seizoen in de LaLiga niet sterk en ze zullen zondag ook last hebben van de Europese wedstrijd. Ze spelen tegen een Villarreal dat fit en hongerig is naar punten. De punten zullen ze nodig hebben in de strijd om Europees voetbal.

Toch lijkt een gelijkspel ook geen rare uitkomst dit gebeurde namelijk vier van de laatste vijf keer dat Celta thuis bezoek kreeg van Villarreal. Hierdoor raad ik je aan om voor een Asian Handicap te gaan van +0, draw no bet, met een quotering van 1.98. Een handicap van +0 in het voordeel van Villarreal dus!

Hertha BSC – BVB Dortmund

11 maart om 15:30 uur. De nummer drie, Dortmund, gaat op bezoek bij de nummer vijf van de Bundesliga. Het scheelt zes punten tussen beide ploegen. Voor Hertha BSC is dit zoals ze dat noemen een echte zes punten wedstrijd. Een belangrijke overigens ook vanwege het feit dat Hertha BSC nog vecht om een directe plek in Champions League.

Voor Hertha zou dat een prachtig avontuur zijn. Een avontuur dat voor Dortmund niks bijzonders is. Borussia Dortmund speelde namelijk afgelopen week nog in de Champions League. Een zwaarbevochten wedstrijd wat zeker energie gekost heeft bij de spelers van Dortmund.

Voorspellingen

Hertha zal fris en fruitig aan de wedstrijd beginnen. Hertha BSC is overigens de best presterende Bundesliga club in eigen stadion. Zo wonnen ze negen keer, speelden ze één keer gelijk en er werd slechts één keer verloren. Ze zullen het Dortmund dus ongetwijfeld heel moeilijk gaan maken. Dortmund wist van de afgelopen twaalf uitwedstrijden vier keer te winnen, speelde er vier gelijk en verloor ook vier keer.

Dortmund zal de wedstrijd in de Champions League in de benen hebben zitten en Hertha BSC zal gebrand zijn om punten te halen tegen Dortmund. Ik raad je een Asian Handicap aan van +1 in het voordeel van Hertha BSC. Waarom? Ik zie Dortmund niet winnen uit bij Hertha. Ik dek mezelf in, omdat Dortmund een goede club blijft! Stel het wordt 1-2 dan krijg je in ieder geval je inzet weer terug. De quotering bij 888Sport voor Hertha BSC +1AH is 1.75.

Gokken op voetbal: combi weddenschap

Ik raad je aan om bovenstaande wedstrijden in een combinatie weddenschap te spelen! De quotering voor deze combi is 3.47. Het is inderdaad geen quotering waar je heel rijk van gaat worden, maar in mijn ogen zijn het redelijk solide weddenschappen. Tuurlijk bestaan er geen solide weddenschappen, maar jullie begrijpen wat ik bedoel! Je kunt ze natuurlijk ook toevoegen aan een je eigen weddenschappen.