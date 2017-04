Tips voetbal zondag: inzetten op kraker Tottenham – Arsenal

Zondag staat er een prachtige kraker op het programma in de Premier League, namelijk de North London Derby. Tottenham is deze keer de gastheer voor Arsenal.

Tottenham Hotspur – Arsenal

Tottenham staat tweede in de Engelse competitie met vier punten achterstand op Chelsea, en heeft dus nog altijd hoop op de titel. Arsenal staat zesde met vier punten achterstand op de nummer vier Manchester City. De vierde plek geeft recht op de voorronde van de Champions League. Voor beide ploegen is dit dus een wedstrijd die gewonnen moet worden.

Tottenham wist in de competitie al acht wedstrijden op rij te winnen. Tussendoor verloren ze wel van Chelsea in de FA Cup. In de laatste vijf wedstrijden scoorde Tottenham maar liefst veertien keer en ze kregen één goal tegen. In totaal scoorde Tottenham dit seizoen 69 keer en daarmee zijn ze na Liverpool het meest scorende team van de Premier League. Ze kregen maar 22 goals tegen en dat maakt hun defensie veruit de beste van dit seizoen.

Voetbal Arsenal niet best

Arsenal is stukken minder vorm. De laatste twee wedstrijden wonnen ze, maar dat was niet echt overtuigend. De wedstrijd daarvoor verloren ze van Crystal Palace met 3-0. Arsenal is dit seizoen een team dat van iedereen kan winnen, maar ook zeker verliezen.

Het gedoe om sterspelers Alexis Sanchez en Mesut Özil is nog steeds niet voorbij en er is ook nog steeds geen zekerheid over de toekomst van de trainer, Arsene Wenger. Al deze onzekerheden lijken terug te zien op het veld, want het voetbal is niet best en de resultaten zijn ook niet goed.

Wedden North London Derby

Ik verwacht een wedstrijd met veel balbezit voor Tottenham Hotspur. Tottenham is in mijn ogen de grote favoriet, ze hebben een ijzersterke defensie en creëren veel kansen.

Arsenal is niet goed in vorm, maar dit lijkt de laatste kans om te stijgen op de ranglijst. Arsenal heeft een aantal spelers die uit het niets een goal kunnen maken en die de wedstrijd spannend kunnen houden.

Ik ben er van overtuigd dat The Spurs gaan winnen. Echter heeft Arsenal genoeg spelers die uit het niets een goal kunnen maken. In topwedstrijden bleek Arsenal dit seizoen vaak een stuk beter dan in de kleine wedstrijden, dus ik verwacht zeker een goal voor Arsenal. Voor het wedden op voetbal is dit een uitstekende weddenschap:

Uitslag voorspellen

Delle Ali (Spurs) is al het hele seizoen in topvorm en weet regelmatig te scoren. In topwedstrijden breekt hij vaak een wedstrijd open. Met een in bloedvorm verkerende Eriksen achter hem verwacht ik zeker dat Ali meerdere kansen gaat krijgen. De notering bij bookmaker 888Sport op een goal is riant: 2.70.

De topwedstrijden in de Premier League zijn dit seizoen nog niet echt doelpuntrijk geweest en er werd zeker nog niet met grote cijfers gewonnen. Deze wedstrijd is altijd enorm beladen en ik verwacht ook wederom geen grote cijfers.

Ik denk dat Tottenham wint met één goal verschil, maar dat Arsenal ook gaat scoren. Echter zie ik Arsenal niet vaker dan één keer scoren tegen de beste defensie van de Premier League. Vandaar dat mijn laatste wedtip voor deze wedstrijd wedden op de uitslag 2-1 is.

