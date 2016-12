Tips WK Darts 2017: gokken op verrassing Meulenkamp en 180’s Smith

Het is eindelijk zo ver! Het PDC World Darts Championship, beter bekend als het WK Darts, gaat beginnen. Vanaf vandaag tot aan kerst worden alle eerste ronde partijen gespeeld.

Vaak zie je dat spelers hun ritme nog niet helemaal te pakken hebben in hun openingspartij omdat zo’n eerste ronde in het grote, sfeervolle Ally Pally natuurlijk veel spanning met zich mee brengt. Daarom komt het voor dat een aantal grote namen al vóór kerst Alexandra Palace mag verlaten.

Op welke spelers kan je vertrouwen in de eerste week en wie kunnen er wel eens gaan verrassen op het grote podium? Een analyse en wat mooie weddenschappen darts.



Wedtips WK Darts 2017

De regerend wereldkampioen komt op de openingsavond al in actie; Gary Anderson mag het in zijn eerste ronde partij opnemen tegen de Engelsman Mark Frost, op papier geen lastige tegenstander.

Als we naar de eerdere resultaten van Frost kijken zien we dat hij nog nooit een grote naam heeft verslagen. Z’n beste resultaat is een tweede ronde op de World Matchplay in 2008. Weinig ervaring op het grote podium dus en ik zie Anderson dan ook geen setje weggeven. Anderson winst is 1.05, daar kan je natuurlijk weinig mee, maar minder dan 3.5 legs staat op 1.50 bij 888sport. Dat houdt in dat het 3-0 voor één van de spelers moet worden, en zoals gezegd zie ik de Schot geen fouten tegen een speler als Frost.

Michael Smith niet in vorm

Een andere Engelsman die vanavond in actie komt is Michael Smith. Het jonge talent is bezig aan een merkwaardig jaar. In de eerste helft van 2016 was hij heel goed aan het gooien en het leek erop dat Smith eindelijk klaar was voor de echte wereldtop. De laatste maanden is dit volledig omgedraaid. Geloof het of niet, Smith heeft al 9 wedstrijden op rij verloren. Dramatische cijfers in aanloop naar het grootste toernooi van de dartwereld.

Hij zal vanavond gaan gooien tegen zijn landgenoot Ricky Evans. Het is het hier denk ik gezien de vorm niet lekker om op Smith in te zetten op een quotering van 1.40, en dus zijn we op zoek gegaan naar een andere optie. We weten allemaal dat Smith één van de betere spelers is op het gebied van 180s gooien. Het viel mij op dat de quotering voor wie de meeste 180s gooit op 1.80 staat voor Smith. Ik denk niet dat Evans in de buurt gaat komen van zijn landgenoot als Smith het ritme eenmaal te pakken heeft.

Nederlanders op het WK Darten 2017

Natuurlijk kijken we ieder jaar weer hoe onze Nederlanders het doen in Ally Pally. Vorig jaar begonnen we het PDC WK met negen Nederlanders, waarvan er zes doorgingen naar de tweede ronde. Dit jaar staan er maar liefst tien Nederlanders aan de start van het toernooi.

De Nederlander die veel indruk op mij heeft gemaakt is Ron Meulenkamp. Hij is de laatste weken grote stappen aan het maken en heeft namen als Simon Whitlock, Steven Bunting en zelfs titelverdediger Gary Anderson verslagen. Het is een jongen met weinig emotie op het podium, en ik denk dat dit een goede eigenschap is van de linkshandige darter uit Hoogeveen.

Suljovic uit vorm – kansen voor Meulenkamp

Tegen Anderson kwam het aan op een beslissende leg en waar je meestal ziet dat de onervaren spelers dan de spanning niet kunnen controleren, bleef de 28-jarige Meulenkamp met zoveel rust spelen waardoor hij uiteindelijk z’n leg wist te behouden en dus de grote Gary Anderson wist te verslaan.

Meulenkamp gaat het opnemen tegen Mensur Suljovic, een lastige tegenstander. Suljovic is bezig aan een goed jaar, maar is de laatste weken een beetje uit vorm door 4 van z’n laatste 5 wedstrijden te verliezen. Wellicht kansen dus voor Meulenkamp, die een aantrekkelijke quotering van 4.60 heeft op 888sport. Gezien de vorm waarin beide spelers verkeren zien wij Meulenkamp wel eens verrassen.

Raymond van Barneveld in topvorm

In de overige wedstrijden waar een Nederlander bij betrokken is voorspellen wij geen verrassingen. Raymond van Barneveld verkeert in bloedvorm en gaat niet verliezen van Robbie Green. Jelle Klaasen is altijd goed op het WK Darts. Hij versloeg twee jaar geleden bijna Gary Anderson. De Schot draaide een 3-1 achterstand om in een 4-3 overwinning en won vervolgens het toernooi.

Afgelopen jaar versloeg Klaasen Phil Taylor in een prachtige partij met 4-3 en kwam uiteindelijk tot de halve finale, waarin hij met 6-0 eraf ging tegen Anderson. Klaasen moet tegen landgenoot Jeffrey de Graaf. Het klassenverschil in deze wedstrijd is te groot en Klaasen moet hier in principe gemakkelijk winnen.