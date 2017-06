Tips weddenschappen Frankrijk – Engeland oefeninterland

Weddenschappen voetbal. Na de kwalificatie wedstrijden van afgelopen weekend blijven we nog even bij het internationale voetbal. Vandaag staan er namelijk acht vriendschappelijke internationale wedstrijden op het programma. Met als afsluiter het prachtige affiche tussen Frankrijk en Engeland.

Ook andere top landen zoals Argentinië en Brazilië komen vandaag in actie. Genoeg om naar uit te kijken voor de diehard voetballiefhebber.



Frankrijk – Engeland

De laatste wedstrijd van de avond start om 21:00 en wordt gespeeld in Stade de France. De onderlinge strijd op het voetbalveld tussen Frankrijk en Engeland begon al in 1923. Dertig wedstrijd later leidt Engeland de head 2 head met 18 – 7, de overige vijf wedstrijden eindigde in een gelijkspel. De historische trend is opmerkelijk: vroeger won Engeland bijna alle duels terwijl Frankrijk de laatste jaren bezig is aan een inhaalrace.

Het is echter de vraag hoe Frankrijk omgaat met de pijnlijke nederlaag van vrijdag. Toen troffen de Fransen in de kwalificaties voor het WK Zweden. Het leek een prima avond te worden voor Frankrijk totdat keeper Lloris in de 94ste minuut een mega blunder maakte en zo Zweden een 2-1 overwinning bezorgde. We zullen moeten afwachten in hoeverre dit gevolgen heeft voor Frankrijk in de aanloop naar het WK.

Vandaag zijn de belangen minder groot maar na zo’n nederlaag is het vertrouwen eventueel wel beschadigd. Het belooft in ieder geval een mooi onderonsje te worden en laten we hopen op een aanvallende instelling van beide ploegen.

Wedtips internationale oefenwedstrijden

Als we kijken naar de wed opties voor vandaag steekt Frankrijk – Engeland er ook meteen uit. Zoals hierboven staat genoemd heeft Engeland de leiding in de onderlinge resultaten. Daarbij opgeteld de emotionele schade die Frankrijk heeft opgelopen afgelopen vrijdag kunnen we concluderen dat Engeland een aardige kans heeft vanavond. Frankrijk staat op 1.82 genoteerd en Engeland op 4.40. Dat biedt mogelijkheden. Als je het risico aan durft is Engeland op 4.40 zeker geen slechte bet. Wij gaan echter voor een iets veiligere optie.

Namelijk Engeland or draw op 1.97 bij bookmaker 888sport. Dit houdt in dat Engeland moet winnen of gelijkspelen. Bij de overige wedstrijden is vooral Colombia – Kameroen interessant voor het wedden. Colombia speelt thuis en heeft duidelijk meer kwaliteit in de selectie. Kameroen was ooit een sterk Afrikaans land maar zijn de laatste jaren wat minder gaan presteren.

Een overwinning voor Colombia vanavond moet zeker lukken en op 1.72 is dat ook wel het spelen waard. Als laatste kunnen we nog een mooie combinatie pakken van de ruime favorieten. Canada, Ecuador en Peru vormen samen een quotering van 1.90 bij 888sport en dat lijkt een ‘zekerheidje’. Ze nemen het alle drie op tegen relatief slechte voetballanden en spelen ook nog allemaal in eigen huis!