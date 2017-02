Tips darts: bookies schatten Phil Taylor – Raymond van Barneveld verkeerd in

Wedtips darten. Donderdag om 20:00 uur Nederlandse tijd gaan we verder met speelronde drie van de Premier League of Darts. Met, jawel, de legendarische wedstrijd tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor. Maar ook andere prachtige potjes waaronder Michael van Gerwen tegen Jelle Klaasen.

We beginnen de derde ronde met de nummers twee en drie van de wereld: Anderson tegen Wright. De avond wordt afgesloten door de strijd onder aan de Premier League ranglijst tussen Chisnall en Huybrechts. Ieder punt telt en eigenlijk ook iedere leg en dat maakt de darts competitie zo interessant. Ook nu staat er dus weer veel op het spel.

Wat zijn de mooiste weddenschappen om op in te zetten? Ik denk dat de bookies zich verkijken op Van Barneveld en in de combinatie weddenschap Wade/Chisnall zit veel waarde. Dit zijn de bets die ik je aanraad:



Premier League of Darts wedden

Gary Anderson – Peter Wright. Eerste partij van de avond wordt een Schots onderonsje en ook de wedstrijd tussen de nummer twee en drie van de wereld. Hoge verwachtingen dus en met name voor Peter Wright; hij moet het nu wel eens gaan laten zien tegen de toppers.

Wright staat bekend om zijn erg constante spel de laatste jaren en daarmee doet hij het ook heel goed. Toch komt Snakebite tegen de echte toppers zoals Van Gerwen en Anderson vaak te kort, dat is jammer en het houdt hem van de grote prijzen af de laatste jaren.

Is vandaag zijn dag? Wij geven hem een goeie kans. Als Peter Wright zijn niveau haalt kan het niet fout blijven gaan en Gary Anderson is nog wel eens kwetsbaar in een kort format zoals deze. Het zal erg spannend worden en daarom is de quotering op Wright van 4.50 voor de winst bij 888sport echt heel lekker.

Raymond van Barneveld – Phil Taylor

De derde wedstrijd van de avond is eentje om NIET te missen. Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor. Tientallen jaren aan historie gaan hier over heen. Ruzies, prachtige partijen, unieke momenten. Deze spelers kennen elkaar beter dan wie dan ook. Dit is echt een legendarische wedstrijd darten, ongeacht het niveau van de partij, en dus is wedden op darts wat mij betreft een must.

De bookmakers hebben deze wedstrijd redelijk gelijkwaardig gemaakt maar ze verwachten dat Taylor meer kans heeft. De Engelsman heeft een quotering van 2.20, Barney staat op 2.65. We kunnen hier eigenlijk niet om de odds van Barney heen. Ja, Phil veroorzaakte vroeger veel problemen voor Raymond, maar dat is tegenwoordig anders. Van Barneveld lijkt simpelweg het betere spel te hebben de laatste tijd en ik snap eigenlijk niet waarom hij niet de favoriet is. Ook de laatste ontmoeting tussen beiden ging naar Van Barneveld. 2.65 bij 888sport voor het gokken op winst van de Nederlander is een uitstekende quotering en dat is dan ook onze bet voor deze prachtige partij.

Combi bet Wade – Chisnall

Voor de overige wedstrijden is het interessant om een combinatie weddenschap te maken van Wade en Chisnall. Wade neemt het op tegen Lewis en is simpelweg veel constanter op de dubbels, dat zal cruciaal worden op de belangrijke momenten en Lewis bezwijkt vaak onder de druk op die momenten.

Chisnall speelt tegen Huybrechts en dat is een partij onder aan de ranglijst. Beide mannen hebben de punten heel, heel hard nodig. Chisnall is de gene met de meeste ervaring en het constantere spel over de afgelopen jaren en ik verwacht toch wel dat hij deze partij eruit zal slepen nu het echt moet. Dave Chisnall en James Wade vormen samen een mooie quotering van 5.75 op 888sport!