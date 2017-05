Roland Garros tip vandaag: wedden op games kraker Bellucci – Pouille

Gokken – tips Roland Garros. De wedstrijd Bellucci tegen Pouille, gepland aan het einde van de dag, belooft een echte kraker te worden. De bookmakers hebben Pouille als ruime favoriet online gezet maar dat is naar mijn mening niet geheel terecht.

De Fransman had in zijn eerste ronde wedstrijd vijf sets nodig tegen veteraan Benneteau. De vorm zit er dus nog niet helemaal in en wellicht slaat de vermoeidheid vandaag ook toe, na zo’n lange eerste ronde partij. Bellucci had daarentegen vier sets nodig om zijn tegenstander Lajovic in de eerste ronde te verslaan. De Braziliaan speelde overtuigend en het gravel in Parijs lijkt hem wel te bevallen.



Betting Roland Garros – weddenschap games

Hoewel de kans best reëel is, gaan wij niet voor een overwinning van Bellucci. We spelen het namelijk ‘safe’ en kiezen voor ‘meer dan 37.5 games’. Deze bet kan je vinden op goksite 888sport op 1.98.

Bellucci en Pouille hebben allebei een vrij goeie service en staan erom bekend iets minder goed te retourneren dan de top spelers. Wij verwachten daarom lange sets en waarschijnlijk ook een vier of vijf settertje. Minimaal 38 games moet dus zeker lukken. Meer voor vandaag: wedden op Roland Garros.