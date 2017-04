Premier League Darts tips: Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor en Wade

Premier League Darts. Vanavond darten in Dublin met twee wedstrijden voor Raymond van Barneveld. Barney speelt tegen Phil Taylor en James Wade. Ook Wade moet twee keer aan de bak in een ‘double Dutch’: behalve tegen Barney speelt Wade ook tegen Michael van Gerwen.

Een spannende avond, ook wat darts weddenschappen betreft. Uiteraard wedtips voor de partijen van Van Barneveld, maar ook Dave Chisnall tegen Peter Wright is interessant.



Premier League Darts tips

Michael van Gerwen speelt in de opener tegen James Wade. Van Gerwen voert het klassement aan met veertien punten na negen avonden spelen. Peter Wright staat tweede met slechts een punt minder en Van Barneveld is derde met twaalf punten – en Barney kan de leiding pakken als hij zijn beide wedstrijden wint vanavond.

Voor Van Gerwen is het dus belangrijk om geen enkele fout meer te maken: “Ik voel me goed en voer het klassement aan, en ik wil doorgaan met zo te presteren. Er zit nog meer in de tank en dat ga ik later in het toernooi nodig hebben”. Mighty Mike is bij de bookies favoriet voor de titel @1.50, Anderson en Wright volgen @6.50.

Raymond van Barneveld – Phil Taylor

En dan is het weer tijd voor dé klassieker in het darten. Zoals iedereen inmiddels wel weet is dit het laatste seizoen van legende Phil Taylor en daar gaat hij vooralsnog heel goed mee om. Het plezier is duidelijk aanwezig en ook qua vorm ziet het er mooi uit voor ‘The Power’.

Hoewel hij niet meer zijn oude niveau haalt en genoegen moet nemen met een vijfde plaats en elf punten, blijft Taylor een tegenstander van formaat. Dat blijkt ook wel, want de eerste keer dat Van Barneveld tegen Taylor speelde in dit Premier League seizoen, won Taylor met 7-4.

Het lijkt allemaal heel soepel te lopen bij Taylor dit jaar, terwijl Barney zijn ups en downs heeft en er met z’n hoofd niet altijd bij is. Daarom zetten we in op Taylor op een mooie quotering bij 888sport.

James Wade – Raymond van Barneveld

James Wade is op papier een ‘makkie’ voor Raymond van Barneveld. Wade speelt het hele seizoen al wat slordig, terwijl Barney steeds prima in staat is om nog net even die laatste push te geven om wedstrijden naar zich toe te trekken. Omdat Wade zijn avond start tegen Van Gerwen, wordt het lastig om tegen Barney goed te blijven presteren. Maar toch is het voor het wedden op darts een ander verhaal….

Beide darters zijn dus in principe goed warm gedraaid. Ondanks dat wij grote Barney fans zijn kunnen we hier niet om de prijs van James Wade heen. Wade is en blijft een uitstekende finisher, misschien wel de beste van het hele circuit. Hij wordt hier, zoals wel vaker, onderschat door de bookmakers. Het zal een hele spannende partij worden en daarom zit er uitstekende waarde in quotering van Wade.

Wedden op Chisnall – Wright

Ook de andere twee wedstrijden op het programma, Dave Chisnall tegen Peter Wright, en Adrian Lewis tegen Gary Anderson, beloven prachtwedstrijden te worden omdat de mannen enorm aan elkaar zijn gewaagd. Chisnall staat dan wel onderaan op het scorebord, maar voor Wright is hij een van de lastigste tegenstanders om grip op te krijgen.

In gewonnen wedstrijden staat het 11-9 in het voordeel van Chizzy, en één keer (in 2014) speelden ze gelijk in de Premier League Darts. Voor Chisnall kan het vanavond misschien wel alles of niets worden. Wright daarentegen staat er heel goed voor met zijn knappe tweede plek.

Toch gaan we hier voor Dave Chisnall. Dave gooit namelijk vaak goed als hij tegen Wright moet. Zo won Dave acht van de veertien onderlinge ontmoetingen op grote toernooien. We kunnen deze quotering niet negeren en nemen een risicootje met de weddenschap van 4.75 voor de winst.

Voorspellingen darts

Adrian Lewis heeft op zijn beurt moeite met Gary Anderson. In totaal won hij slechts 19 keer van de Schot, terwijl Anderson hem 27 keer de baas was, naast drie keer gelijkspel.

Anderson speelt niet op het niveau dat hij de afgelopen jaren liet zien, terwijl Lewis de afgelopen weken sterker is gaan spelen. Durf je echt te gokken vanavond, zet dan in op winst Lewis @4.40.



Programma Premier League Darts

Donderdag 6 april 2017

3Arena, Dublin vanaf 20.10 uur

James Wade v Michael van Gerwen

Raymond van Barneveld v Phil Taylor

Dave Chisnall v Peter Wright

Adrian Lewis v Gary Anderson

James Wade v Raymond van Barneveld