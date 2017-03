Darts tips vandaag: Raymond van Barneveld – Michael van Gerwen

Vandaag alweer de achtste avond Premier League Darts. Voor Kim Huybrechts en Jelle Klaasen wordt het nu echt dringen geblazen om de punten te halen die nodig zijn om volgende week ‘Judgement Night’ te overleven.

Beide mannen hebben slechts drie punten terwijl de nummer acht, Dave Chisnall, er zes heeft. Maar er zijn zeker kansen! Michael van Gerwen speelt twee wedstrijden vandaag waarvan de partij tegen Raymond van Barneveld een mooi gevecht zal worden. Een vooruitblik op het programma darten en onze tips voor succesvol wedden vandaag.



Premier League Darts weddenschappen

Kim Huybrechts speelt op zich niet slecht, maar kan zijn scherpte steeds niet vasthouden in het laatste deel van de wedstrijd. Vanavond is Gary Anderson zijn tegenstander en Huybrechts is gretig!

Anderson is in deze editie van de Premier League vrij wisselvallig en staat op een teleurstellende zevende plek in het klassement. De verwachtingen zijn altijd hoog voor Gary Anderson en daarmee neemt de druk voor hem toe. Huybrechts weet dat er kansen liggen vanavond en voor het wedden op darten is in deze partij de optie ‘draw no bet’ met een notering van 4.33 een uitstekende bet. Bij een gelijkspel krijg je je geld terug!

Jelle Klaasen – Adrian Lewis

Jelle Klaasen neemt het in de vierde partij van de avond op tegen Adrian Lewis en dit belooft een mooi gevecht te worden. Lewis lijkt weer een beetje zijn vorm terug te vinden maar treft in de Nederlander een taaie tegenstander.

Klaasen heeft last van zijn pols gehad en kon afgelopen week in Rotterdam ondanks medicatie geen winst pakken. Voor Jelle is dit misschien wel zijn laatste kans om er nog wat van de maken in de Premier League of Darts en wij verwachten dat hij er alles wat er in zit uit haalt. Met de echte wil om te winnen en een tegenstander die wel eens wat inzakt is 4.50 bij bookmaker 888Sport een heerlijke quotering!

Een voordeel voor zowel Klaasen als Huybrechts is dat Chisnall vanavond niet in actie komt omdat hij enkele weken geleden al een extra wedstrijd speelde toen Van Gerwen niet kon spelen. Maar om van dat voordeel te kunnen profiteren moeten beide mannen vanavond wel winnen. Anders is het einde oefening.

Twee wedstrijden Michael van Gerwen

Michael van Gerwen speelt vanavond dus twee wedstrijden. In de opener speelt hij tegen James Wade en in de laatste wedstrijd van de avond is Raymond van Barneveld de tegenstander. Wade staat momenteel derde met acht punten en speelt eigenlijk niet eens zo goed in deze editie van de Premier League Darts.

Maar zelfs als hij uit vorm is, blijft Wade een lastige tegenstander om te verslaan – maar hij heeft ook een beetje de mazzel gehad dat zijn tegenstanders nog beroerder speelden dan hij zelf.

Voor Phil Taylor wordt het een lastige avond omdat hij tegen Peter Wright speelt. De Schot speelt sterk en heeft zijn vorm de afgelopen zeven weken weten te behouden. Dat geldt niet voor Taylor die steeds meer moeite begint te krijgen met verliezen, iets waar hij heel chagrijnig van wordt.

Om een aardige notering te krijgen gaan we voor een combi weddenschap. Voeg winst Van Gerwen (1.22) samen met winst van Wright (1.80) en je krijgt odds van 2.20.

Raymond van Barneveld – Michael van Gerwen

Barney versus Mighty Mike: dat wordt een topwedstrijd, misschien wel de mooiste die we in dit Premier League Darts seizoen te zien krijgen. Deze twee Nederlanders kennen elkaar door en door, weten het beste in elkaar naar boven te halen en weten waar de zwakke punten liggen. Deze partij belooft ook een mooi en lang gevecht te worden en daarom zetten wij in op ‘meer dan 10.5 legs’!

Raymond van Barneveld speelde afgelopen week enorm sterk in Ahoy waar hij Anderson met 7-2 versloeg. Het wordt een thriller met een cliffhanger waarbij tot in de laatste gooi om de winst wordt gestreden. Maar Michael is Michael en daar kan zelfs Barney op zijn best niet tegenop.

Programma darten

Premier League 8 – donderdag 23 maart 2017

The Manchester Arena

20.15 Michael van Gerwen v James Wade

20.55 Kim Huybrechts v Gary Anderson

21.35 Peter Wright v Phil Taylor

22.15 Jelle Klaasen v Adrian Lewis

22.55 Raymond van Barneveld v Michael van Gerwen

Klassement Premier League Darts

gespeeld – saldo – punten