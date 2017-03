Premier League of Darts judgement night: Raymond van Barneveld – James Wade

Premier League of Darts week 9. Vandaag wordt het programma van de competitie darten in Cardiff vervolgd. De beste partij van de avond wordt de wedstrijd Raymond van Barneveld – James Wade. Jelle Klaasen speelt tegen Phil Tayor en Michael van Gerwen treft Dave Chisnall.

Vanavond is het officieel ‘Judgement Night’ in de Premier League. Maar het oordeel werd een week geleden al geveld. Er staan bij de goksites talloze weddenschappen darts klaar, maar sommige spelers worden m.i. door de bookmakers verkeerd ingeschat en krijgen een veel te hoge quotering.



Premier League Darts Judgement night

Kim Huybrechts en Jelle Klaasen kunnen niet genoeg punten meer halen om aan boord te blijven voor een kans in de Premier League Darts finale in mei. Hun wedstrijd vanavond is dus meer symbolisch dan dat eventuele winst nog waarde heeft voor het klassement.

Maar zonder de druk op hun schouders, kunnen Huybrechts en Klaasen misschien eindelijk eens een wedstrijdje winnen en dus wordt wedden op darts interessant. De bookmakers noteren fors voor een overwinning van Klaasen en Huybrechts.

Phil Taylor – Jelle Klaasen

The Cobra bereikte eerder deze week de halve finale van een European Tour-toernooitje, waarin hij onder andere Dave Chisnall en Benito van de Pas versloeg. Wellicht kan hij die vorm meenemen in zijn wedstrijd tegen Taylor.

Jelle Klaasen heeft dus geen druk meer op z’n schouders aangezien hij al uitgeschakeld is, en vaak zie je dat spelers zonder druk een stuk beter gooien. Een quotering van 10.00 voor Klaasen is veel te hoog en zeker het spelen waard. Als je op safe wil spelen is meer dan 2.5 legs op 2.63 bij 888Sport een goede optie, en Klaasen most 180s op 2.25 ziet er ook lekker uit.

Gary Anderson – Adrian Lewis

Gary Anderson is de laatste tijd een beetje wisselvallig en lijkt zijn vorm van de afgelopen jaren kwijt te zijn. Lewis daarentegen is bezig aan een behoorlijke opmars in de stand en heeft zijn laatste drie Premier League wedstrijden gewonnen.

Gary is meestal te sterk voor Lewis, maar gezien de huidige vorm liggen er zeker kansen voor The Jackpot. 3.75 voor een overwinning van Lewis is een aantrekkelijke quotering. Ook verwachten we veel 180’s. Meer dan 7.5 180’s staat bij de goksites op 2.00.

Wedden op Michael van Gerwen

Michael van Gerwen voert het Premier League Darts klassement aan ondanks zijn verlies van afgelopen week tegen Raymond van Barneveld. “Het was een teleurstelling om van Raymond te verliezen, maar die wedstrijd is nu klaar en ik moet me voor deze week goed voorbereiden,” zei Van Gerwen die vanavond speelt tegen Dave Chisnall.

Zowel Michael van Gerwen als Peter Wright zijn nog altijd de mannen in vorm en ook deze week kwamen beiden weer in de finale van een European Tour toernooi. Op dit moment maken zowel Chisnall als Huybrechts geen kans tegen respectievelijk Van Gerwen en Wright. Een quotering van 1.68 voor Van Gerwen en Wright in een combinatie weddenschap lijkt een zekerheidje.

Raymond van Barneveld – James Wade

Raymond van Barneveld staat na acht weken spelen op een riante derde plek in de Premier League. De komende weken moet hij die plek zien vast te houden om kans te houden op de finale in de O2 in Londen.

James Wade is vanavond zijn tegenstander, en deze mannen zijn door de jaren heen genomen enorm aan elkaar gewaagd. De ‘eeuwige’ stand in gespeelde duels is 23-21 in het voordeel van Barney. Ook speelden ze vier keer gelijk. Raymond van Barneveld kan terugkijken op een prachtige overwinning op Van Gerwen een week geleden, terwijl Wadey nog steeds last had van zijn vormdip die nu al de hele Premier League duurt. Maar met Wade weet je het nooit.

Gokken op Raymond van Barneveld

In deze wedstrijd kijken de bookmakers wellicht teveel naar recente vorm. Barney is bezig aan een goed seizoen, Wade daarentegen lijkt het helemaal kwijt te zijn. The Machine wist slechtst één van zijn laatste zeven partijen te winnen.

Toch verwachten wij hier een hele spannende partij, zoals we dat gewend zijn van wedstrijden waar Raymond van Barneveld bij betrokken is. James Wade staat zevende en moet nu echt punten gaan pakken. Als de wil er is, dan heeft Wade het in zich om dit te winnen en een quotering van 3.10 is wat aan de hoge kant. Van Barneveld is favoriet @1.90.

Programma Darts

Premier League Week 9 – donderdag 30 maart 2017

Motorpoint Arena, Cardiff vanaf 20.15 uur



Peter Wright – Kim Huybrechts

Phil Taylor – Jelle Klaasen

Gary Anderson – Adrian Lewis

Raymond van Barneveld – James Wade

Michael van Gerwen – Dave Chisnall