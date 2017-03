Goktips darts: Michael van Gerwen en Jelle Klaasen – Raymond van Barneveld

Op de zesde speelavond van de Premier League of Darts staan er wederom een aantal top wedstrijden op het programma. Adrian Lewis neemt het op tegen zijn oude leermeester Phil Taylor en de kersverse UK Open-kampioen Peter Wright speelt tegen James Wade.

Ook twee partijen op het programma darten waarin twee Nederlandstalige spelers elkaar treffen. Michael van Gerwen tegen Kim Huybrechts en Jelle Klaasen – Raymond van Barneveld. Lees verder en zie met welke weddenschappen darts je het meest kunt winnen deze ronde!



Premier League of Darts

De avond begint met Adrian Lewis tegen Phil Taylor. Lewis heeft moeite met het format van de Premier League, en dat is dit jaar niet anders. Jackpot staat op de achtste plaats met drie punten, terwijl Taylor het klassement aanvoert met zeven punten – evenveel als Peter Wright, die tweede staat omdat hij een leg minder won dan Taylor.

Taylor speelt goed, Jackpot zit in een dip, en The Power zal zijn leiding in het Premier League klassement vanavond met twee punten verstevigen.

Adrian Lewis – Phil Taylor wedden tips

Ik raad je aan in te zetten op winst voor Phil Taylor @2.00 bij bookmaker 888Sport. Lewis staat nog steeds ver ondermaats te gooien en Taylor gaat deze wedstrijd juist met een heerlijk gevoel in. Zoals je misschien al weet is dit het laatste seizoen The Power en die is hij zeer goed begonnen.

Taylor staat met veel rust en plezier te gooien en daarmee heeft hij zichzelf naar een eerste plaats in het dartsklassement gegooid, boven Van Gerwen! Adrian Lewis staat echter in de degradatiezone en de druk wordt voor hem steeds groter. Taylor gaat met veel meer vertrouwen en vrijheid deze wedstrijd in. Dat is een groot voordeel en wij verwachten dat Taylor de overwinning pakt.

James Wade – Peter Wright

Wade speelt tegen Wright die afgelopen zijn eerste tv-titel won met de UK Open. Snakebite was wel blij, maar leek ook een beetje teleurgesteld omdat hij de titel niet had gewonnen door Michael van Gerwen te verslaan. Het succes zal weinig invloed hebben op zijn spel tegen James Wade, die van oudsher een lastige opponent is voor de Schot. Wade versloeg hem veertien keer terwijl Peter Wright dertien partijen naar zich toetrok.

Opnieuw wordt James Wade erg onderschat door de bookmakers. De Engelsman doet het tot dusver erg goed in de Premier League of Darts en staat slechts één puntje onder Peter Wright.

Wedden op Wade

Peter Wright heeft zoals gezegd, afgelopen weekend zijn eerste major gewonnen en dat leverde mooie beelden op. De Schot kon zijn tranen niet inhouden na het winnen van de titel waar hij zo lang voor heeft gewerkt. De vorm bij Wright is dus uitstekend, maar de Premier League is toch weer even wat anders.

Daarnaast zie je ook vaak dat na zo’n emotionele overwinning de wil om te winnen iets daalt. Hoe dan ook, 4 keer je inzet voor Wade is gigantisch! Hij heeft laten zien dat darten in de Premier League hem goed bevalt en op zijn finishes kan je altijd vertrouwen!

Kim Huybrechts – Michael van Gerwen

Kim Huybrechts wordt de volgende tegenstander van Michael van Gerwen in de Premier League Darts. Van Gerwen ontbrak afgelopen week in Exeter vanwege een kleine rugblessure en moest ook de UK Open laten schieten. “Ik baalde vreselijk dat ik zowel de Premier League en de UK Open moest laten gaan, maar het is niet anders,” zei Van Gerwen op zijn eigen website. “Het was een kleine rugblessure. Iets dat iedereen kan overkomen maar wel iets waarmee je moet uitkijken”, aldus Mighty Mike.

MvG staat derde in het darts klassement met zes punten en moet nog een wedstrijd inhalen. Huybrechts staat negende met slechts drie punten. Aangezien van Gerwen een week rust achter de rug heeft, zal hij sterk tevoorschijn komen en de Vlaming met duidelijke cijfers verslaan. Winst Michael van Gerwen noteert een schamele 1.19. Combineer winst van Van Gerwen met die van Van Barneveld (favoriet bij 888Sport @1.80) en Anderson (1.50) en je pakt wel een mooie notering. Deze meervoudige weddenschap levert je odds van 3.21 op.

Jelle Klaasen – Raymond van Barneveld

Een ‘all-Dutch’ treffen is er tussen Jelle Klaasen en Raymond van Barneveld. Klaasen is hekkensluiter in het klassement en voelt de druk groeien om punten binnen te gaan halen. Van Barneveld speelt ook geen bijster sterk toernooi en staat slechts zevende in de tussenstand.

In het verleden troffen Klaasen en Van Barneveld elkaar al zestien keer, de eerste keer was in 2006 in de finale van de Lakeside (Klaasen won). Raymond van Barneveld versloeg Jelle Klaasen negen maal en Klaasen won zes maal, waaronder drie zeges op rij in de laatste drie matches waarin ze elkaar tegenkwamen. Klaasens vorm wordt beter en dus zijn de mannen zeer aan elkaar gewaagd.

Gokken op Darts: Klaasen

We gaan wedden op ‘Klaasen draw no bet op 2.75’. Nadat Jelle Klaasen zijn eerste drie wedstrijden in de Premier League verloor lijkt hij nu wat meer in zijn ritme te komen. Drie punten in de laatste twee wedstrijden brengen hem nu gedeeld laatste met Huybrechts en Lewis.

Raymond van Barneveld presteert ondermaats en staat na vijf wedstrijden slechts op een zevende plek. Barney heeft via sociale media aangegeven meer met zijn familie te willen doen in plaats van het alle focus op het darten leggen. Misschien dat de motivatie in deze periode voor Raymond wat minder is.

Jelle Klaasen is jong, fris en gretig en we geven hem donderdagavond een goede kans in dit Nederlandse onderonsje. We gaan dus voor Klaasen ‘draw no bet’. Dit houdt in dat je je geld terug krijgt als de wedstrijd in een gelijkspel eindigt. Als Klaasen wint is de weddenschap natuurlijk gewonnen!

Dave Chisnall kwam afgelopen week weg uit de onderste regionen van de Premier League door zijn beide dartswedstrijden te winnen en staat nu vijfde met zes punten. Vanavond treft hij Gary Anderson, en dat wordt op papier heel lastig.

Anderson versloeg hem dertien maal, terwijl Chizzy slechts vier keer won. Anderson heeft tot nu toe geen sterk toernooi gespeeld, staat zesde met vijf punten, maar kan zich met een zege weer nestelen in de top.

Programma Premier League of Darts

Speelronde 6 – 9 maart 2017

The SSE Hydro, Glasgow

20.15 uur Adrian Lewis – Phil Taylor

20.55 uur James Wade – Peter Wright

21.35 uur Kim Huybrechts – Michael van Gerwen

22.15 uur Jelle Klaasen – Raymond van Barneveld

22.55 uur Dave Chisnall – Gary Anderson