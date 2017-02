Tips Premier League Darts wedden: hoge odds op winst Barney

De Premier League Darts is terug! Vanaf nu kunnen we elke donderdag genieten van de top acht darters van de wereld, en dat twee maanden lang. Donderdag trappen we af met speelronde 1 van de dertiende editie van de darts competitie en kunnen we ook zestien weken lang inzetten op de mooiste weddenschappen.

Dit jaar heeft Nederland er naast Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld weer een deelnemer bij: Jelle Klaasen. Drie van de acht deelnemers zijn dus afkomstig uit Nederland. Dat laat wel zien hoe goed wij zijn in deze sport.



Premier League of Darts 2017

Toch worden bijna alle titels eigenlijk veroverd door één enkeling: Michael van Gerwen. Mighty Mike won vorig jaar de Premier League en mag voor de zoveelste keer op rij een titel verdedigen. Je vraagt je toch wel af waar de concurrentie blijft. Of wanneer Van Gerwen een keer een vormdipje krijgt.

Misschien dat Gary Anderson de Nederlander meteen onder druk kan zetten. De PDC pakt namelijk meteen groots uit met de kraker tussen de darts nummer één en twee van de wereld op de eerste speeldag. Van Gerwen tegen Anderson. Laten we kijken wat de kansen en noteringen bij de goksites zijn voor beide heren.

Gary Anderson – Michael van Gerwen

Het is nu al de derde keer in een korte tijd dat deze mannen tegen elkaar gooien. Eerst in de finale van het WK Darts, daarna in de finale van de Unibet Masters en nu in de eerste ronde van de Premier League. Beide finales gingen vrij gemakkelijk naar Michael van Gerwen en het is duidelijk dat de Nederlander simpelweg te machtig is op dit moment.

De Premier League is echter een korter format en dat geeft meer hoop voor de underdogs. Anderson hoeft maar een paar goede legs te gooien om een goede kans te maken voor de winst. Van Gerwen kan zich in zo’n korte wedstrijd geen foutjes permitteren.

Gary Anderson op een quotering van 4.00 bij bookmaker 888sport is dan ook een lekkere wedoptie. Als je het iets veiliger wil spelen kun je gaan voor Anderson +2.5 leg handicap op 1.60. De Schot mag dan ook 7-5 verliezen of 6-6 gelijkspelen. Dat is trouwens ook uniek aan de Premier League of Darts, het is het enige toernooi van het jaar waar er gelijk gespeeld kan worden.

Wedtips darten: 180’s Huybrechts

Een andere goeie bet-optie zit in de wedstrijd tussen Kim Huybrechts en James Wade. We gaan daar namelijk inzetten op Huybrechts ‘meeste 180’s’ op een quotering van 1.83 bij 888sport.

Wade staat er bekend om opvallend weinig 180’s te scoren. De Engelsman weet wel heel veel 140 te gooien, maar de maximale score gooien lukt hem op een één of andere manier niet zo vaak. De Belg daarentegen houdt ervan om 180’s in het bord te knallen en in deze wedstrijd moet het hem zeker lukken meer maximale scores te gooien dan zijn tegenstander.

Hoge odds winst Van Barneveld

Als laatste gaan we gokken op onze Nederlander Raymond van Barneveld. Hij neemt het op tegen Adrian Lewis, wat een mooie wedstrijd belooft te worden. Toch verwacht ik weinig moeite voor de Hagenees. Lewis is al een lange tijd uit vorm en lijkt tegenwoordig simpelweg niet meer goed genoeg te zijn voor de echte top.

De Engelsman komt met name te kort op de dubbels en dat is juist het sterktepunt van Van Barneveld. Hierin zal Barney ook echt het verschil moeten maken. Ik snap eigenlijk niet waarom Raymond niet de duidelijke favoriet is bij de bookmakers. 2.38 voor de winst bij 888sport is echt een lekkere quotering en dat is dan ook onze laatste weddenschap voor de avond!