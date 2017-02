Premier League of Darts tips: combi bet Michael van Gerwen

Wedtips darts. Het is inmiddels alweer tijd voor speelronde vier van de Premier League of Darts en dus wordt het steeds belangrijker voor de mensen onderin de ranglijst om punten te pakken. Na acht speelrondes vallen namelijk de nummer negen en tien af en blijft de top acht over.

Zo moet Jelle Klaasen het nu echt gaan laten zien. De Nederlander staat onderaan het Premier League Darts klassement en is als enige van alle tien spelers nog puntloos. Hij neemt het op tegen Dave Chisnall, die de punten ook hard nodig heeft. Wat zijn de beste weddenschappen darts voor deze ronde?



Tips wedden Premier League of Darts

Verder op de avond nog een aantal mooie partijen in de strijd om de top vier (die later in de dartscompetitie garantie geeft voor een halve finale plek) Anderson tegen Wade en Barneveld tegen Wright. Veel gelijkwaardige wedstrijden dus in speelronde vier van de Premier League.

Jelle Klaasen – Dave Chisnall. Zoals hierboven beschreven een hele belangrijke partij voor beide mannen. De bookmakers maken Chisnall hier favoriet en dat heeft vooral te maken met het feit dat Klaasen nog puntloos is na drie wedstrijden. Dit geeft echter een verkeerd beeld over de resultaten van Jelle – die zijn namelijk niet eens zo slecht.

Klaasen speelde in de eerste drie rondes tegen de nummer één, twee en drie van de wereld. Dan is het helemaal geen schande om daar met nul punten uit te komen. De onderlinge resultaten tussen de twee staat op 4-4 en dat laat zien dat ze erg aan elkaar gewaagd zijn. Dat maakt de quotering van 2.90 op 888sport een hele mooie. Wij verwachten dat Jelle Klaasen nog veel in zich heeft en dat tegen een iets mindere speler wel gaat laten zien. Klaasen is voor het wedden op darts onze keuze voor deze wedstrijd!

Gary Anderson – James Wade

Ook dit belooft een spannende partij te worden tussen twee spelers bovenin de divisie. De bookmakers denken er iets anders over en maken Anderson behoorlijk ruime favoriet. Wade is echter degene die twee punten boven Anderson staat en bovendien is de Engelsman nog ongeslagen.

De quotering van 4.40 voor Wade ziet er lekker uit maar ik speel bij James liever de handicap. Wade is namelijk ijzersterk in het behouden van zijn eigen legs door zijn formidabele finish percentage. Maar als Gary Anderson op zijn niveau gooit gaat het voor Wade lastig te worden de leg van Anderson te breken. We verwachten een gelijk opgaande partij en dus gaan we hier voor Wade +2.5 leg handicap op een quotering van 1.87 bij 888sport. Zodra James Wade vijf legs te pakken heeft is de bet goed. Dat moet lukken!

Gokken darten: overige wedstrijden

Met de overige wedstrijden van de Premier League of Darts avond kunnen we weer een mooie combinatie weddenschap maken. Michael van Gerwen ‘WINST’ tegen Lewis en Huybrechts +3.5 leg handicap tegen Taylor vormt samen een mooie quotering van 1.83 bij 888sport.

Van Gerwen moet in principe van Adrian Lewis winnen en de motivatie zal hoog zijn want de Nederlander wil de koppositie terug pakken! Huybrechts +3.5 leg handicap ziet er ook goed uit. De Belg staat steeds beter te gooien en moet in zijn wedstrijd tegen Taylor slechts vier legs pakken om de weddenschap te laten winnen.