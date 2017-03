Premier League Darts Ahoy Raymond van Barneveld – Gary Anderson Phil Taylor – Michael van Gerwen

Vanavond wordt de Premier League of Darts in Rotterdam gespeeld. Er staan vijf mooie partijen op het darts programma in Ahoy, met als uitsmijter Phil Taylor- Michael van Gerwen. Er is geschoven in het speelschema en de topper van de avond wordt als toetje geserveerd in Rotterdam.

De avond begint met Jelle Klaasen die James Wade treft. Raymond van Barneveld – Gary Anderson is de derde wedstrijd en begint om ca. 21.30 uur. We hebben dus een schitterende avond voor de boeg en compleet maak je het met een weddenschap! Lees verder en profiteer van onze wedtips darts vandaag.



Premier League Darts Ahoy 2017

Het is de tweede keer dat de Premier League naar Rotterdam komt en de tickets waren in recordtijd uitverkocht. Met drie Nederlanders die spelen voor eigen publiek én Huybrechts die ook veel Belgische fans zal meebrengen, krijgen de Engelsen en Schotten het zwaar.

Op verzoek van de de tv-zenders die het dartstoernooi uitzenden, is er geschoven in de volgorde van de wedstrijden en daarom zullen Phil Taylor en Michael van Gerwen nu in de laatste match van de avond het podium betreden.

James Wade – Jelle Klaasen

De avond begint met Jelle Klaasen die speelt tegen een matig presterende James Wade. Klaasen heeft in de Premier League nog niet echt laten zien wat hij kan, maar met een zaal vol oranje uitgedoste fans heeft hij een extra voordeel. Wade speelt dit hele seizoen niet optimaal en Klaasen gaat daar in Ahoy van profiteren.

Klaasen kan vanavond wel eens voor een stunt gaan zorgen. Beide mannen zijn niet in vorm, maar vooral voor James Wade ziet het er zorgelijk uit. The Machine begon goed aan 2017, maar wist van z’n laatste vijf partijen er slechts een te winnen.

Jelle Klaasen begon 2017 met vier nederlagen, maar is nu weer lekker bezig. Hij gaf vorige week weliswaar een 4-1 voorsprong uit handen tegen Barney, maar het niveau en het vertrouwen lijken weer terug te zijn. Klaasen heeft het in zich om hier een verrassing neer te zetten, en met een uitverkocht Ahoy Rotterdam achter zich is dat zeker niet onrealistisch. Bookmaker 888Sport zet Wade weliswaar neer als favoriet (@2.05), maar we gaan toch inzetten op winst van Klaasen – een bet die met odds van 2.90 uitstekende waarde heeft.

Peter Wright – Dave Chisnall

Wright treft Chisnall, nadat hij afgelopen week niet zijn beste darts speelde. Misschien dat de overwinning op de UK Open voor een ‘backlash’ zorgde bij de Schot die eerder al een gemiddelde van 109 en 119.50 haalde in dit toernooi.

Chisnall, die twee weken terug in een avond vier punten pakte, kan de wedstrijd iets meer ontspannen tegemoet gaan. Chizzy komt echter tekort voor Wright die ook als hij minder speelt, nog goed staat te gooien. Wright zal ook beter kunnen profiteren van de oranje-bonte sfeer in Ahoy.

Combi weddenschap darts

Wright is in bloedvorm, en lijkt op dit moment niet te stoppen. Natuurlijk is hij nog niet getest door de echte toppers zoals Michael van Gerwen en Gary Anderson, maar een speler als Chisnall moet op dit moment een prooi zijn voor Snakebite.

Chizzy verloor z’n laatste 2 wedstrijden en heeft het vertrouwen op dit moment niet. Wij verwachten een overtuigende overwinning van Wright (@1.61). Voor het wedden op darts raden we je in dit geval aan deze zege in een combinatie weddenschap te stoppen met een overwinning van Mighty Mike. De odds voor deze combi bet is 2.25.

Raymond van Barneveld – Gary Anderson

Raymond van Barneveld versus Gary Anderson wordt ook een topwedstrijd. Het is al even geleden dat Barney won van de Schotse tweevoudig wereldkampioen darten. De laatste keer was, om precies te zijn, op 30 april 2015 in de Premier League Darts.

Daarna troffen de twee elkaar elf keer en Anderson won elk van die partijen. De Schot speelt goed op dit moment, maar haalt niet het niveau van de afgelopen twee jaar. Barney heeft een army oranje fans in de zaal zitten, maar alles bij elkaar is dit waarschijnlijk niet genoeg voor de volle winst – gelijkspel zit meer in de mogelijkheden.

Kim Huybrechts – Adrian Lewis

Kim Huybrechts speelt een bijna-thuiswedstrijd in Rotterdam, maar Adrian Lewis voelt zich gesterkt na zijn 7-4 winst van een week geleden op Taylor. Lewis is op papier ook sterker, won tien keer van Huybrechts, die op zijn beurt zes keer won van Jackpot.

Een jaar geleden speelden ze gelijk in de Premier League. Dit keer zal het ook behoorlijk gelijk op gaan, maar Lewis is in het voordeel omdat hij beter met de druk om kan gaan, want dat is Huybrechts zwakke punt op dit moment.

Phil Taylor- Michael van Gerwen

Taylor tegen Van Gerwen is de mooiste wedstrijd die het publiek in Rotterdam zich had kunnen wensen. Taylor speelt weliswaar niet op het niveau van weleer, maar is nog altijd van wereldformaat; hij voerde het Premier League of Darts klassement de eerste vijf weken dan ook niet voor niets aan.

Afgelopen week verloor Taylor van Lewis. Maar Van Gerwen zal hij niet zo makkelijk laten gaan, al helemaal niet als de Groene Sloopkogel voor eigen publiek speelt: Phil Taylor zal ervoor zorgen dat ze in Rotterdam waar voor hun geld krijgen. De kans dat ‘The Power’ wint in Ahoy is echter maar klein. Taylor beschikt niet meer over de fysieke en psychische overmacht om Michael van Gerwen eronder te houden.

Wedden darts: Michael van Gerwen

Van Gerwen zal vanavond uit zijn op revanche. Althans, revanche… hij leidt natuurlijk nog steeds de onderlinge resultaten, maar toch zal het hem niet helemaal lekker zitten dat Taylor de laatste drie ontmoetingen gewonnen heeft. Daarnaast zal onze Nederlander extra gemotiveerd zijn om in eigen land te winnen en zal hij willen laten zien wie er de baas is. Van Gerwen is dan ook topfavoriet bij de goksites en noteert 1.40 op een zege. Winst van Phil Taylor staat op 6.00.

We weten allemaal dat Michael van Gerwen één van de beste darters is op het gebied van 180’s gooien, en ook weten we dat dat één van de mindere punten van Phil Taylor is. Van Gerwen zal voor thuispubliek extra graag 180’s willen gooien, en wij verwachten dat hij er een stuk meer dan Taylor gaat gooien. Wedden doen we op een -1.5 handicap @1.85.

Programma Premier League of Darts

donderdag 16 maart 2017 vanaf 20.15 uur

Rotterdam Ahoy – speeldag 7

James Wade – Jelle Klaasen

Peter Wright – Dave Chisnall

Raymond van Barneveld – Gary Anderson

Kim Huybrechts – Adrian Lewis

Phil Taylor – Michael van Gerwen