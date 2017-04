Premier League Darts: Adrian Lewis – Raymond van Barneveld

De Premier League of Darts gaat vandaag zijn elfde week in en dat betekent dat er nog maar vier speeldagen zijn voor de play-offs op 18 mei in Londen. Michael van Gerwen gaat na tien weken spelen aan de leiding in het klassement maar heeft slechts twee punten voorsprong op Peter Wright en Raymond van Barneveld.

Een belangrijke avond voor vrijwel alle spelers. Per wedstrijd zijn zo´n 40 weddenschappen op darts mogelijk. We tippen je de bets met de beste waarde. Onderaan het programma voor vandaag.

Premier League of Darts

Allee spelers zijn nog volop in de race om de finales van de dartscompetitie te halen en zelfs Van Gerwen en Van Barneveld lopen nog het risico hun goede positie kwijt te raken aan een van de andere darters. Maar voor hekkensluiters Dave Chisnall en James Wade wordt het wel heel moeilijk om zich nog bij de beste vier te voegen: zij kunnen zich vanaf nu geen enkele fout meer permitteren.

Michael van Gerwen speelt vanavond tegen Peter Wright. De mannen staan respectievelijk eerste en tweede in het darts klassement en het zal dus hard tegen hard gaan in de strijd om de twee punten die in Liverpool te verdienen zijn. Michael van Gerwen wil niets meer weggeven (“Ik wil het echt voor elkaar krijgen en niet niet op de laatste avond nog een overwinning moeten boeken”) en al helemaal niet aan Snakebite. Bij de goksites is Mighty Mike de absolute favoriet met een notering van 1.40. Deze weddenschap levert je als single bet niet veel op, maar is wel uitstekend te combineren in een multi bet. Lees meer: wedden op darten.

Peter Wright – Gary Anderson betting

Wright speelt later op de avond ook nog een Schotse Derby tegen Gary Anderson. Snakebite kan vier punten pakken, maar de kans is vrij groot dat hij aan het einde van de avond met lege handen staat. Gary Anderson speelt eerder op de avond eveneens een tweede partij, tegen Dave Chisnall. Daarmee heeft hij een lichter speelschema dan Peter Wright.

Voor Peter Wright staat er dus een cruciale avond te wachten. Wright is bezig aan een geweldig seizoen en staat met heel veel vertrouwen te gooien. Gary Anderson is niet meer de Anderson van de afgelopen jaren, lijkt het. Ook staat The Flying Scotsman onder druk met een huidige vijfde positie. Het is lastig om in te schatten wie deze wedstrijd gaat winnen omdat beide mannen eerder op de avond ook al in actie komen – dat zal zeker een rol gaan spelen. Toch is de quotering van 2.60 voor Wright wel erg hoog. Deze wedstrijd kan alle kanten op en de waarde ligt hier dus bij een weddenschap op Snakebite.

Adrian Lewis – Raymond van Barneveld

Raymond van Barneveld speelt vanavond maar één keer en treft Adrian Lewis. Barney beleeft een sterk seizoen, terwijl dat van Jackpot maar heel langzaam op stoom komt. Als Lewis zijn groeiende vorm van de afgelopen weken weet uit te bouwen, wordt het vanavond een zware dobber voor Van Barneveld om voorbij Jackpot te komen.

Voor beide mannen is dit een hele belangrijke wedstrijd. Barney kan bij winst een grote stap zetten richting de halve finales. Lewis bevindt zich op een zesde plek en moet nu echt punten gaan pakken om de top 4 te halen. De druk ligt toch wel bij de Engelsman, die zich niet veel meer kan permitteren.

Jackpot presteert wel vaker ondermaats in de Premier League, en hij lijkt het ook dit jaar niet mee te kunnen met het niveau van de toppers. Barney speelt met veel vertrouwen en won de laatste zes onderlinge wedstrijden met Lewis. Wij zien Raymond van Barneveld als de favoriet in deze wedstrijd en spelen daarom op ‘Van Barneveld winst’ bij bookmaker 888sport.

Gokken darts: Phil Taylor – James Wade

De vorm van James Wade is echt om te janken, en dat is nog licht uitgedrukt. Wade wist slechts één keer te winnen in zijn laatste tien wedstrijden. ‘The Machine’ staat bekend om zijn koelbloedige finishes en is altijd erg constant op de dubbels, maar ook dat lukt de laatste tijd niet meer.

Z’n kansen in de Premier League Darts zijn ook al zo goed als verspeeld en het is dus maar de vraag of Wade gemotiveerd zal zijn. Phil Taylor daarentegen staat weer lekker te spelen en doet nog volop mee voor de prijzen. ‘The Power’ staat op een vierde plek en moet dus wel oppassen. Voor hem is deze partij dus van groot belang. Het verschil in niveau, vorm en motivatie is hier zo groot dat we verwachten dat Phil dit gewoon gaat winnen. Die weddenschap noteert 1.73 en is eventueel ook mooi te gebruiken in een combinatie weddenschap.

Programma Premier League Darts

speeldag 11 – donderdag 13 april 2017

Echo Arena, Liverpool vanaf 20.00 uur

Gary Anderson v Dave Chisnall

Michael van Gerwen v Peter Wright

Adrian Lewis v Raymond van Barneveld

Phil Taylor v James Wade

Peter Wright v Gary Anderson