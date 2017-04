Tip darts: combineer weddenschappen voor mooie winst

Speelronde twaalf van de Premier League of Darts staat vanavond op het programma. De acht overgebleven darters naderen de play-offs waar er nog maar plek is voor vier. Michael van Gerwen is zo goed als zeker van zijn halve finale plek. De Nederlander staat met een voorsprong van twee punten aan kop. Met nog vier rondes te gaan en gezien zijn weergaloze vorm, mag hij dat niet meer weggeven.

De race om de overige drie halve finale plaatsen is helemaal open. De nummers twee tot en met zes staan allemaal binnen twee punten van elkaar. Vanavond kunnen er dus belangrijke stappen worden gezet. En dat is uitstekend voor de darts weddenschappen! Onderstaand mijn wedtips voor vandaag. Uiteraard ontbreekt een bet op clash Michael van Gerwen – Raymond van Barneveld niet.



Wedden tips Premier League of Darts

Phil Taylor – Gary Anderson is de tweede wedstrijd van de avond en belooft een mooie, maar ook spannende partij te worden met veel belang voor beide spelers. Anderson staat momenteel derde in het klassement, Taylor staat op de vijfde plek.

Phil Taylor heeft echter één wedstrijd minder gespeeld en aangezien het gat tussen de twee slechts één punt is kan ‘The Power’ vandaag hele goede zaken doen. Gezien de belangen van deze wedstrijd verwachten wij een lange, zeer spannende partij. En daarom gaan we hier voor ‘meer dan 11.5 legs’ op een quotering van 2.06 bij de bookmakers.

Phil Taylor – Dave Chisnall

We zijn nog niet klaar met Phil Taylor vanavond. Hij speelt namelijk na de clash met Anderson ook nog eens tegen Chisnall. Tegen onze verwachtingen in krijgt Phil hier een hele gulle quotering van 888sport: 1.95 voor ‘WINST’ Taylor. Dat is een uitstekende quotering als je kijkt naar de huidige situatie van beide darters.

Phil Taylor heeft nog volop kansen op de play-offs en staat ontzettend goed te gooien dit jaar, terwijl Chisnall al een lange tijd naar zijn vorm zoekt en met slechts acht punten onderaan de Premier League staat. Alle statistieken wijzen naar een overwinning voor Taylor en dat maakt de bet op ‘The Power’ goeie waarde!

Combi weddenschap Michael van Gerwen

Als laatste gaan we met het wedden op darts vandaag, voor een combinatie van Wright en Van Gerwen ‘WINST’. Deze twee samen vormen een mooie quotering van 2.07 bij 888sport.

Peter Wright draait een uitstekend seizoen en gaat deze wedstrijd met een goed gevoel in gezien zijn huidige tweede plaats in de competitie. James Wade daarentegen bevindt zich in een dramatische vorm met vier verliezen uit zijn laatste vijf wedstrijden. Wright is de ruime favoriet voor deze partij en noteert 1.50.

Het tweede deel van de combinatie weddenschap wordt gevormd door Michael van Gerwen. We weten dat Raymond van Barneveld het altijd goed doet tegen zijn landgenoot, maar dit is het juiste moment voor Van Gerwen om wraak te nemen.

Michael staat met twee punten bovenaan in de Premier League of Darts en heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld dan de meeste darters. Hij gaat deze partij daarmee zonder al te veel druk in en dat zou moeten resulteren in een geweldig gemiddelde. Winst Mighty Mike noteert 1.38.

Wil een specifieke voorspelling op de wedstrijd Michael van Gerwen – Raymond van Barneveld doen, dan raad ik je aan te gaan voor ‘King of the Oche’ ten gunste van Mighty Mike. Deze weddenschap win je als Van Gerwen de wedstrijd wint, de hoogste check out en de meeste 180’s gooit. De notering is een riante 2.88.