Michael van Gerwen Dubai Darts Masters 2017 betting

Gary Anderson is titelverdediger op de Dubai Darts Masters 2017 maar Michael van Gerwen is favoriet. Vandaag begint het eerste World Series of Darts van dit jaar die vandaag en morgen in Dubai wordt gespeeld.

Het woestijntoernooi wordt in de openlucht gespeeld en dus wordt het afzien. Het is er heet, zelfs ‘s avonds, en met een beetje pech waait het ook nog eens en stuift het zand de mannen om de oren. Er zijn acht deelnemers en dus begint het toernooi meteen al met de kwartfinales. Bij de goksites is Mighty Mike de favoriet. Verderop meer over betting.



Dubai Darts Masters 2017 wedden

Er zijn dus acht darters die meedoen in Dubai, waaronder de Nederlanders Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Zij spelen hun eerste wedstrijd tegen elkaar en dat belooft een hete wedstrijd te worden. Barney is van plan te winnen en heeft het in zich: hij is immers een van slechts twee spelers die Van Gerwen een nederlaag bezorgden tijdens het afgelopen Premier League-seizoen.

Een andere loting dan meteen je eerste wedstrijd tegen Van Gerwen moeten spelen had misschien beter geweest voor Van Barneveld, maar zelf gelooft hij daar niet in. “Een makkelijke loting bestaat niet, je weet wat je moet doen – spelen op je best. Om Michael, die wereldkampioen en Premier League-kampioen te verslaan, is heel lastig, dus ik hoop dat ik goed speel,” aldus de Hagenaar.

“Mike is een machine en iemand moet hem stoppen, dus waarom zou ik dat niet zijn? Als er een speler is die hem kan verslaan, ben ik dat wel. Dat heb ik de afgelopen twee, drie jaar wel laten zien,” aldus Van Barneveld.

Weddenschappen darten

Het zou natuurlijk gunstiger zijn geweest als Barney zijn eerste wedstrijd tegen debutant Gerwyn Price had kunnen spelen, of James Wade die tijdens de Premier League liet zien dat zijn vorm verre van optimaal is.

Omdat Wade zijn eerste wedstrijd tegen Price speelt, krijgt de openingswedstrijd wel wat meer cachet. Price noteert bij bookmaker 888Sport 2.60 voor een zege op Wade die favoriet is (1.50) en dat is ondanks het debuut en de hitte in Dubai de moeite waard voor een gok.

Peter Wright maakt ook een goede kans op de Dubai Masters-titel en mag in zijn eerste wedstrijd spelen tegen Dave Chisnall, wat vrijwel zeker zal leiden tot een plek in de halve finales. Zijn kansen om het toernooi te winnen worden door 888sport ingeschat met een notering van 5.50. De overwinning in deze wedstrijd gaat naar Wright en we denken dat het een correcte score van 10-6 wordt, waar de goksite 8.00 voor noteert.

Hoge odds Phil Taylor

Gary Anderson is titelverdediger en begint zijn poging om zich opnieuw de Koning van Dubai te mogen noemen tegen Phil Taylor. Tijdens de Premier League of Darts liet Phil zien dat hij nog steeds een macht is om rekening mee te houden in zijn laatste jaar als professioneel darter.

Hij wil dolgraag nog een of meer titels op zijn naam schrijven voor hij zijn pijltjes in de wilgen gooit. Michael van Gerwen is echter niet van plan Taylor er met de zege vandoor te laten gaan, laatste jaar of niet. Van Gerwen liet zich onlangs nog ontvallen Taylor een beetje te oud te vinden voor het darten en dat zijn focus op de volle winst weg is.

Voor het winnen van deze titel in de zandbak van Dubai noteert Taylor 15.00 bij 888sport. Voor een zege op Anderson noteert The Power 2.80.

Michael van Gerwen favoriet bookies

Michael van Gerwen is favoriet met een notering van 1.67. “Afgelopen jaar heb ik Gary Anderson er met de trofee van door laten gaan, helaas maakte ik toen wat fouten, maar ik ben hier om te proberen om hem terug te pakken,” zei Van Gerwen. Gary Anderson noteert 6.50 voor het prolongeren van zijn titel.

Michael is favoriet en de enige die hem kan stoppen is Van Barneveld die 5.70 bij bookmaker 888Sport noteert voor een zege op zijn landgenoot. Maar als dat lukt, krijgt Barney waarschijnlijk nog met Anderson en/of Wright te maken voordat hij ook de titel kan opeisen, en dat is minder aannemelijk, ook gezien de enorme hitte in Dubai. Van Barneveld noteert 21.00 om dit toernooi te winnen.