Tips voor zaterdag en zondag: multi bet voor ruim €100

Mijn wedtips voetbal voor het weekend komen uit de Premier League, Bundesliga en de Franse competitie.

Wedden Watford – Swansea

Zaterdag 15 april om 16:00 uur. In Engeland neemt Watford het zaterdag op tegen Swansea. Watford staat momenteel tiende, maar in de Premier League staat alles dicht op elkaar. Zo zijn er vier teams met 36 punten. Watford heeft er momenteel 37.

Swansea bevindt zich in de degradatiezonde met 28 punten en zal dus broodnodig punten binnen moeten gaan halen. Watford haalde thuis 25 van de 37 punten en zal het de ploeg uit Wales dus niet makkelijk maken.

Swansea heeft momenteel vijf wedstrijden niet gewonnen en behaalde uit vrij weinig punten. Zo wisten ze dit seizoen slechts 10 punten te halen uit zestien uitwedstrijden. De Engelse Premier League blijft toch een rare competitie naar mijn mening, vandaar dat ik rekening houd met een eventueel gelijkspel. Ik raad je aan om te gaan voor een asian handicap van +0 in het voordeel van Watford @1.79. Beide clubs zijn ook goed in resultaten behalen waarin minder dan 2.5 keer gescoord wordt. De quotering hiervoor is 1.81.

Bet Hoffenheim – Mönchengladbach

Zaterdag 15 april om 15:30 uur. Hoffenheim staat momenteel derde en heeft thuis nog geen enkele wedstrijd verloren. Zaterdag komt Mönchengladbach op bezoek om hier verandering in proberen te brengen. Mönchengladbach staat momenteel achtste, maar zoals veel andere Duitse clubs halen ze hun punten vooral in het eigen stadion.

Hoffenheim heeft dus het thuisvoordeel. Beide clubs hebben een neusje voor de goal en laten vaak ook een doelpunt door. Een weddenschap waarin beide teams scoren heeft een quotering van 1.65 en een thuis winst heeft een quotering van 2.00.

Tip: Weddenschap Nice – Nancy

Zaterdag 15 april om 17:00 uur. In Frankrijk staat zaterdag Nice vs Nancy op het programma. De nummer drie van Frankrijk neemt het dus thuis op tegen de nummer veertien. Nice is momenteel negen wedstrijden ongeslagen. Van de afgelopen negen wedstrijden speelden ze drie keer gelijk.

Nancy won afgelopen weekend voor het eerst sinds tienwedstrijden weer eens een potje. Ze waren met 3-0 te sterk voor Rennes. Uit heeft Nancy vijf wedstrijden niet gewonnen en in die vijf wedstrijden wisten ze ook niet te scoren. Nice heeft thuis nog geen één keer verloren dit seizoen en wist van de zestien wedstrijden twaalf keer te winnen en speelde dus de andere vier wedstrijden gelijk.

Een thuiswinst in het voordeel van Nice lijkt me dus een zeer goede weddenschap. De quotering hiervoor is 1.73 bij bookmaker 888Sport.

Bundesliga wedden: Werder Bremen – HSV

Zondag 16 april om 15:30 uur. Beide clubs zijn bezig aan een goede reeks wedstrijden en behaalden een hoop punten. Zondag zullen ze de strijd met elkaar aangaan. Voor beide ploegen betekenen de punten die ze halen weer een stap verder uit de degradatiezone.

Als we de Bundesliga zouden samenstellen op punten die er in de laatste tien wedstrijden gehaald werden dan staat Werder Bremen tweede en Hamburger vierde. Hierbij moet wel vermeld worden dat Hamburger de punten vooral in thuiswedstijden haalde. Ze wisten dit seizoen slechts tien punten te halen in uitwedstrijden.

Ook hier heeft de thuisspelende partij in mijn ogenhet voordeel. En ook hier hou ik rekening met een gelijkspel, want HSV is wel in vorm. De quotering voor Werder Bremen winst is 2.33, maar ik raad je aan om te gaan voor een asian handicap van 0. De quotering hiervoor is 1.71.