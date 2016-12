WK Darts wedtips: klassieker Raymond van Barneveld – Phil Taylor

Vandaag staan alle kwartfinale wedstrijden van het WK Darts 2017 op het programma. Het serieuze werk gaat nu echt beginnen, en dat zien we ook terug in het speelschema van vandaag. Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor, de klassieker van het darten, is de slotpartij en kraker van de dag.

Omdat het nu allemaal steeds dichter bij elkaar begint te liggen, maakt dat het wellicht lastiger om keuzes te maken bij je weddenschappen. Weet jij niet op wie je moet inzetten vandaag? Wil jij meer duidelijkheid over wie het het beste doet op de dubbels, en welke spelers de meeste 180s gooien?

In dit artikel analyseren wij voor jullie alle dartswedstrijden om zodoende daaruit de beste bets halen. Gokken op Barney is het meest lucratief!



WK Darts 2017 voorspellingen

In de middagsessie beginnen we met James Wade tegen Peter Wright, een wedstrijd die op papier heel dicht bij elkaar ligt en voor het wedden op darts interessant is. Na die partij is het de beurt aan de regerend wereldkampioen Gary Anderson, die het gaat opnemen tegen Dave Chisnall.

De avondsessie is wederom oranje gekleurd, want zowel Michael van Gerwen als Raymond van Barneveld komen in actie. Van Gerwen heeft de makkelijkste tegenstander van allemaal in de naam van Daryl Gurney, maar ook hij staat niet voor niets in de kwartfinale.

Middagsessie opwarmertje

De middagsessie van het WK Darts is voor ons Nederlanders eigenlijk een opwarmertje op de heerlijke avondsessie die er te wachten staat, maar we beginnen wel gewoon met twee goede partijen van hoog niveau.

Alle vier de spelers die het podium in de middag betreden bevinden zich in de top 8. De nummer 6 van de ranglijst, James Wade, mag de dag openen tegen de als 3de geplaatste Peter Wright. Beide spelers kwamen gisteren ook in actie, en vooral voor Wade bleek dat een pittige partij te worden.

Michael Smith was zijn tegenstander, en daarvan weten we dat hij een aardig potje kan darten, maar dat Wade zo erg in gevaar zou komen hadden niet veel mensen zien aankomen. The Machine keek na vier sets zelfs tegen een 3-1 achterstand aan, maar draaide dit om in een 4-3 overwinning. Een knappe comeback, maar heel veel positiefs viel er niet uit deze partij halen.

Wedtip Wade – Wright: veel sets

Uiteindelijk scoorde Wade een gemiddelde van 94 met een finish percentage van 41%, en dat moet echt beter tegen Wright. Snakebite deed het op zijn beurt een stuk beter door Ian White met 4-1 te verslaan met een gemiddelde van 103 en een finish percentage van 59%. Op basis van deze statistieken zou je zeggen dat Wright de favoriet is in deze partij, en zo zien de bookmakers dat ook: Wright krijgt een quotering van 1.44 bij 888sport.

Wright wist de laatste 5 onderlinge duels allemaal naar zich toe te trekken, en zal daarmee met een goed gevoel deze partij in moeten gaan. Toch voel je dat dit geen makkie gaat worden voor de Schot. Dit is de kwartfinale van het WK Darts, en wij verwachten dat de constante James Wade in een best of 9 sets format er wel minimaal 3 setjes uit gaat slepen.

Anderson en Chisnall: 180’s

Wie er van een partij met veel 180s houdt mag de wedstrijd tussen Anderson en Chisnall niet missen; deze mannen zijn hier allebei meester in. Maar kan Chizzy in een lange partij mee in het scorend vermogen van de Schot?

Gary gooide tegen Benito van de Pas in de eerste paar sets een gemiddelde van rond de 115; ongekend hoog. Chizzy weet af en toe ook niet hoe hij moet missen, maar dit gaat vaak gepaard met een aantal mindere legs, waarin hij de triple opeens weer niet kan vinden. Chisnall is simpelweg niet constant genoeg om Gary bij te benen, verwachten wij.

Een quotering van 1.20 bij de goksites voor Anderson is echter niet heel lekker. Zoals hierboven ook al benoemd, is het spel van Chisnall vaak te wisselvallig, en dit kan ook invloed hebben op zijn 180s. Als Gary het te pakken heeft kan hij ze zonder te mikken blijven gooien, en in een lange partij verwachten wij dat de Schot dan ook meer 180s gaat gooien.

Michael van Gerwen – Daryl Gurney

Dan gaan we ons nu richten op de avondsessie van het WK Darts, die begonnen wordt door Van Gerwen en Gurney. We zijn er inmiddels aan gewend dat Van Gerwen altijd wel een quotering van onder de 1.10 krijgt bij de bookmakers, en dat is vandaag niet anders. Een quotering van 1.03, daar kan je gewoon niks mee.

Michael van Gerwen liet in zijn interview van gisteren weten dat hij beter uit de voeten komt in dartswedstrijden met een groter format. Vandaag moet er 5 sets gewonnen worden om door te gaan en dat is dus in principe in het voordeel van Mighty Mike.

Gokken op setje Gurney

Maar het is tot nu toe nog niet heel soepeltjes verlopen voor de Nederlander. Tegen de Spanjaard Cristo Reyes kwam het bijna aan op een beslissende set aan, en tegen Darren Webster moest Van Gerwen 8 legs afstaan.

Je krijgt 1.50 keer je inzet als Gurney een setje pakt, en daar kan je bijna niet omheen. Gurney is een wisselvallige darter, die soms heel veel moeite heeft met zijn dubbels, maar in zo’n groot format moet hij toch wel een setje kunnen pakken. Een van de beste wedtips darts voor vandaag, en misschien eentje om mee te nemen in je acca.

Raymond van Barneveld – Phil Taylor

Barney of Taylor? Zeg het maar. Het is bijna niet te voorspellen. Als je puur naar de eerste twee rondes kijkt denk je, dit gaat Barney met gemak winnen. Maar dan zie je het niveau van Raymond flink wegzakken tegen Adrian Lewis, terwijl Taylor dan weer boven de 100 gemiddeld gooit tegen Kim Huybrechts.

Uit de onderlinge resultaten is ook niet veel af te lezen. Wel verwachten wij dat Raymond van Barneveld met gemak de meeste 180s gaat gooien. Deze quotering staat op 2.00 bij 888sport. Ook Van Barneveld winst op 2.50 is een lekkere optie. In mijn ogen is dit een pure 50/50 wedstrijd, en dan ligt de waarde toch echt bij Barney op die 2.50.