Tips gokken WK Darts: Jelle Klaasen en Michael van Gerwen

Gisteren zagen we Gary Anderson en Raymond van Barneveld als eerste de WK Darts kwartfinales bereiken. Vandaag gaan we zien wie de overige kwartfinalisten worden, met opnieuw een middag én avondsessie!

Op het speelschema vandaag twee Nederlanders. Vanmiddag Jelle Klaasen en vanavond Michael van Gerwen. Een mooi programma darts voor weddenschappen en ik heb wat aantrekkelijke wedtips voor je.



WK Darts tips Gurney – Webster

Het dartsspektakel begint al om 14:00 met Daryl Gurney tegen Mark Webster. Beide heren wisten in hun vorige ronde een geplaatste speler eruit te gooien en mogen dus al zeer tevreden zijn met hun WK Darts tot nu toe.

De winnaar van deze partij komt in de kwartfinale Michael van Gerwen tegen (ervan uitgaande dat Van Gerwen zijn achtste finale tegen Darren Webster door komt). Er staat dus veel op het spel vandaag en de vraag is: hoe gaan deze spelers hiermee om?

Gurney gooit 180’s zo makkelijk

Algemeen bekend is dat Mark Webster niet echt van spannende wedstrijden houdt, hij heeft een lange tijd last gehad van darteritus. Dit houdt in dat hij de pijl tijdens het gooien niet los durft te laten omdat hij bang is te missen. Mark lijkt er dit WK Darten geen last van te hebben, maar in zo’n achtste finale zijn de belangen groot en je weet niet hoe hij hiermee omgaat. Laten we hopen dat het voor hem meevalt.

Wat betreft de wed-opties zit er niet echt waarde in de wedstrijd quoteringen. Wel kan je lekker inzetten op de 180’s voor Gurney. De Noord-Ier gooit ze zo makkelijk en wij denken dat hij qua 180’s ruim over Webster heen gaat. Bookmaker 888sport heeft ‘Gurney meeste 180’s’ op een quotering van 1.40. Misschien een lekkere optie voor in je acca.

Dave Chisnall – Jelle Klaasen

De tweede partij van de middag belooft echt een geweldige pot te worden tussen twee attractieve, snelle darters die graag veel 180’s gooien. Echt een partij voor de kijker thuis.

Chizzy is nog wel de favoriet maar Klaasen komt steeds dichter in de buurt van de echte top en hij kan dat in deze wedstrijd weer laten zien. Dit wordt waarschijnlijk een hele spannende wedstrijd. Wie er met de overwinning vandoor gaat is heel lastig te zeggen. Daarom gaan wij voor een safe optie. Over 5.5 sets staat op 1.53 bij 888sport en dat ziet eruit als een goeie weddenschap.

Smith: niet teveel dubbels missen

Ook de laatste wedstrijd van de middagsessie is een mooie clash op het WK Darts. James Wade gaat deze wedstrijd in als ruime favoriet door zijn constante spel, iets wat hij door de jaren heen altijd laat zien. Toch zie ik Smith hier wel een verrassing neerzetten.

Smith heeft veel potentie in zich en wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie. Als de jongeman zijn ritme weet te vinden, dan denk ik dat zelfs Wade hem niet kan stoppen. Scorend heeft Smith echt een voorsprong op Wade als hij zijn vorm heeft te pakken.

Bully Boy moet er wel voor zorgen dat hij niet te veel dubbels mist, want dat is dé kwaliteit van James Wade. Als Smith een goeie dag heeft kan hij echt winnen van een speler als Wade en wij gaan er gewoon voor want de quotering van 3.50 is te lekker om niet op in te zetten! Een beetje riskant, maar een van de beste wedtips die ik je vandaag kan geven.

Michael van Gerwen WK Darts

In de avondsessie kom je vaak de grote namen tegen, wat leuk is voor het publiek, maar lastiger voor de weddenschappen, want in deze fase van het toernooi spelen de echte toppers nog tegen de kleinere namen.

Zo zijn Michael van Gerwen en Peter Wright favorieten op quoteringen van 1.03 en 1.11. Dat biedt weinig opties voor een goeie weddenschap. De derde wedstrijd van de avondsessie ziet er wel interessant uit voor het gokken op darts: Phil Taylor tegen Kim Huybrechts.

Ook dit toernooi staat Phil weer echt behoorlijk matig te gooien en hij lijkt steeds minder te worden. Dit is dus het moment om tegen de oude legende op te gaan. Kim Huybrechts zit in een uitstekende vorm en ruikt bloed voor vanavond. De Belg kan hier echt een grote verrassing neer zetten en wij denken dat dit zeker mogelijk is. Ik ga hier voor Huybrechts winst op een quotering van 4.00!