Tips weekend voetbal: ADO wint of speelt gelijk tegen Sparta

We zitten in de slotfase van het competitievoetbal en de spanning begint nu echt op te lopen. In veel competities is het nog niet beslist, maar dat zal dit weekend kunnen veranderen. In de laatste paar speelrondes komt het tactische aspect met betrekking tot de stand wat meer naar voren.

Het is in zo’n weekend van belang om te kijken welke teams nou echt moeten gaan vechten voor hun laatste kansen en welke teams wat meer terughoudend zullen spelen om een puntje eruit te slepen. Wij hier ons hierin verdiept en gekeken wat de beste weddenschappen zijn voor deze speelronde.



Wedden tips voetbal

zat 22 april 16.00 uur, Bournemouth – Middlesbrough. Voor Middlesbrough is dit een wedstrijd dat gewonnen moet worden, wil het nog kans maken op handhaving. De ploeg staat 6 punten achter Hull City maar heeft nog wel een extra wedstrijd op de planning staan. Boro zal niks aan een gelijkspel hebben en zal dus vol op de aanval gaan.

Bournemouth is zo goed als zeker van handhaving en de thuisploeg zal zich dus wat terughoudend opstellen. Het verwachte spelbeeld is dus een aanvallend Middlesbrough, met Bournemouth op de counter.

Aangezien we het hier over twee “matige” ploegen hebben in de Premier League kan ik niks anders verwachten dan veel goals in zo’n wedstrijd waar de uitploeg op zoek zal gaan naar doelpunten. Er zullen veel ruimtes ontstaan, met name in de tweede helft. De beste wedopties bij deze wedstrijd zijn meer dan 2.5 goals op een quotering van 1.89 bij bookmaker 888sport en >1.5 goals in de tweede helft op 2.07.

Toulouse – Nice, zondag 23 april 15.00 uur. In Frankrijk kunnen we een hele spannende slotfase verwachten. PSG en Monaco staan gedeeltelijk eerste met 77 punten, maar Monaco heeft nog wel één wedstrijd meer te spelen. Tegen de verwachtingen in is Nice de huidige nummer 3 met 73 punten.

Nice heeft een behoorlijk gat ten opzichte van de nummer 4 Lyon; maar liefst 19 punten. Nice is dus al zeker van een 3de plek, en moet eigenlijk alles winnen wil het nog kans maken op de titel.

Winst Nice prima weddenschap

Toulouse bevindt zich eigenlijk in niemandsland op de 11de positie; handhaving staat vast, maar kans op Europese tickets is niet meer haalbaar. Nice zal er alles aan gaan doen om de 3 punten mee naar huis te nemen en de thuisploeg heeft niks te verliezen, dus wij verwachten een aanvallend duel met veel goals.

Er werd in de laatste vijf wedstrijden van Nice iedere keer door beide teams gescoord en vier van de vijf keer vielen er drie 3 of meer goals. >2.5 goals staat op een goede quotering van 2.20 bij 888sport. Je krijgt 2.80 keer je inzet voor een overwinning van Nice, dat is gezien de statistieken ook geen verkeerde weddenschap.

Wedden Sparta – ADO Den Haag

Dit is een hele belangrijke thuiswedstrijd voor Sparta, dat hard punten nodig heeft. Sparta staat op een 16de positie in de Eredivisie en zit dus in de gevarenzone.

Met een overwinning kunnen de Rotterdammers een grote stap zetten richting handhaving, maar dat zal lastig worden. ADO is namelijk in vorm met 10 punten uit de laatste vijf wedstrijden. Ook ADO is nog niet zeker van handhaving maar zou aan een punt genoeg moeten hebben.

Wij verwachten dan ook dat de uitploeg het op de verdediging gaat gooien. De Hagenezen weten natuurlijk ook dat Sparta moet komen en kunnen dan eventueel op de counter gaan spelen. Het zal voor Sparta, dat niet veel aan scoren toekomt, dus heel lastig gaan worden om hier een overwinning uit te slepen. Wij verwachten dan ook dat ADO hier minimaal met een puntje naar huis gaat en gaan voor het wedden op Eredivisie voor ‘ADO of gelijk’ met een quotering van 1.77.

Wil je bovenstaande voetbal wedtips combineren in een treble, dan komt de totale odd op 8.06. Succes!