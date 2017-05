Tips voetbal: voorspellingen degradatiekandidaten Eredivisie en Bundesliga

Tips weddenschappen voetbal. Na een drukke week met Europees voetbal, staan er in het weekend nog een paar heerlijke wedstrijden op ons te wachten. Waar het weer goed op gokken is, al zeg ik het zelf…

Veel competities naderen het einde van het seizoen, wat meestal voor veel verrassingen zorgt. Sommige nummers 1 zijn al kampioen en voetballen dus in principe nergens meer voor. Aan de andere kant staan de degradatiekandidaten en zullen alles geven om maar niet te degraderen. Hieronder zal ik je een aantal tips geven om hier goed op in te kunnen spelen.



Eredivisie Roda – Willem II

We beginnen met wedden op de Eredivisie. Op zondagmiddag 7 mei neemt een degradatiekandidaat het op tegen een middenmoter. Roda staat op dit moment op de 15de plek, net boven de degradatiestreep. Echter staan zij maar 2 punten voor op het team wat zich onder hun bevindt. Willen zij de play-offs voor degradatie ontlopen dit seizoen, zal er gewonnen moeten worden van Willem II.

Willem II daarentegen staat op een keurige 11de plek en is dit seizoen nagenoeg uitgespeeld. Zij hebben teveel punten om in de degradatiezone te belanden en te weinig punten om nog play-offs voor Europees voetbal te halen. Roda moet dus winnen in eigen huis terwijl Willem II vrij uit kan voetballen.

Voorspellingen Eredivisie

Met de thuisvorm zit het ook wel goed aan de kant van de Limburgers. Van de afgelopen 5 thuisduels werd er maar 1 keer verloren. De overige 4 keer wisten de Limburgers te winnen. Zo werd er onder andere van FC Groningen gewonnen, dat op dit moment 1 plek boven Willem II staat.

Willem II doet het daarentegen niet zo heel goed in zijn uitwedstrijden. In de afgelopen 5 uitduels werd er niet gewonnen door de Tilburgers. Denk jij net als ik dat Roda gaat winnen, zou ik dit weekend Roda op winst zetten. Daarbij geeft 888sport je nog een prima quotering van 1.84.

Wedden Bayern – Darmstadt

Zaterdag 6 mei, 15.30 uur. Dit is toch wel een wedstrijd die weleens gek af zou kunnen lopen. Bayern wist vorig weekend te winnen van Wolfsburg en is dus al kampioen. Zij voetballen de overige 3 wedstrijden alleen nog maar voor hun plezier.

De tegenstander van Bayern voor dit weekend is degradatiekandidaat Darmstadt 98. Darmstadt staat nu op de laatste plaats in de Bundesliga en heeft op dit moment recht op rechtstreekse degradatie. Dit willen zij natuurlijk voorkomen, wat nog net aan mogelijk is op dit moment. Zij zullen dus dit weekend tegen Bayern München alles geven om hun degradatie te voorkomen.

Daarnaast is Darmstadt de laatste tijd erg in vorm. De afgelopen 3 wedstrijden werden overtuigend gewonnen, wat hoop biedt voor dit weekend. Zo werden Freiburg en Schalke04 door de nummer laatst gewoon aan de kant gezet. Bij Bayern zullen ze nog in de feeststemming zijn van het behalen van het kampioenschap en zij zullen het zaterdagmiddag dan ook lekker rustig aan gaan doen. En daar kan Darmstadt prima van profiteren.

Asian Handicap bet

Ik raad jullie dan ook aan om een asian handicap te zetten op deze wedstrijd. Als je bij bookmaker 888sport Darmstadt op een asian handicap zet van +3, levert je dat een quotering op van ruim 2 euro.

Deze tip houdt in dat Darmstadt met 2 doelpunten verschil mag verliezen, en zelfs dan win je deze weddenschap. Wordt Darmstadt toch op een één of andere manier weggespeeld en verliezen zij zaterdag met 3 doelpunten verschil, dan krijg jij met deze tip je geld terug.

Degradatiewedstrijd HSV – Mainz

Zondag 7 mei, 15.30 uur. De laatste wedstrijd die ik met jullie ga bespreken is wederom een wedstrijd waar het er nog om spant. HSV, die zich op dit moment in de degradatiezone bevindt, kan zich nog makkelijk redden in de resterende wedstrijden. Wel is het dan van belang dat ze deze wedstrijd tegen Mainz winnen.

Nu staan er in de Bundesliga 3 teams op 33 punten, waaronder HSV en Mainz. Je merkt dan al hoe spannend het onderin is in de Duitse competitie. Weet een van deze clubs zondag te winnen, dan doet diegene die wint hele goede zaken. Aan een gelijkspel hebben beide teams niks, beide teams zullen er dus dit weekend vol voor gaan.

Winst Hamburger SV

Daarnaast is HSV thuis in erg goede doen. Van de afgelopen 5 thuiswedstrijden werd er 4 keer gewonnen. Mainz is in zijn uitwedstrijden het tegenovergestelde daarvan. Van de afgelopen 5 uitwedstrijden wisten ze maar 1 keer te winnen. Het zal voor Mainz zondagavond wederom weer een moeilijke uitwedstrijd worden.

Ik raad jullie voor het wedden op voetbal dan ook aan om de thuisploeg op winst te zetten. Beide teams willen de degradatiezone ontlopen waardoor ze er allebei flink voor zullen gaan. Ik denk dat dit uiteindelijk ten koste zal gaan van de uitploeg, mede door het thuisvoordeel en de goede vorm van HSV. Bij de goksites staat een prima notering voor je klaar: