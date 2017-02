Tips voor het weekend: bet Chelsea – Arsenal, AZ – PSV en Barcelona

Dit weekend een mooie topper in de Engelse Premier League om op te wedden. En ook FC Barcelona – Athetlic Bilbao in LaLiga is een interessante wedstrijd voor een bet. Tot slot een voorbeschouwing AZ – PSV; Ik geloof niet dat PSV gaat winnen in Alkmaar. De dubbele kans weddenschap is de moeite waard voor dit duel.

Lees verder en zie welke bets bij de bookmakers ik je aan kan raden. We sluiten af met een mooie combinatieweddenschap. Succes!



Wedden Premier League kraker

De eerste wedstrijd die we beschrijven is de kraker in Engeland, Chelsea tegen Arsenal. Chelsea staat eerste met negen punten voorsprong op de nummer drie Arsenal.

Chelsea speelde onlangs gelijk tegen Liverpool en daarmee eindigde een alweer flink opgebouwde reeks overwinningen. Chelsea is nu vijf wedstrijden op rij ongeslagen en in deze vijf wedstrijden scoorden ze veertien keer en ze kregen maar twee goals tegen. De ploeg is in topvorm en de grote favoriet voor de titel en bij een resultaat tegen Arsenal lijkt Chelsea weer een concurrent minder te hebben.

In totaal heeft Chelsea dit seizoen 48 keer gescoord en ze kregen maar 16 goals tegen in 23 wedstrijden. De defensieve speelstijl van Conté blijkt goed te werken in de Premier League en ik denk niet dat Arsenal veel kansen gaat krijgen tegen dit in vorm verkerende Chelsea.

Arsenal krijgt moeite met defensie

Arsenal verloor deze week van Watford en lijkt daarmee wederom af te haken in de titelrace. De wedstrijd tegen Chelsea is cruciaal zowel voor Arsenal, als voor de rest van de competitie. Als Arsenal geen punten weghaalt uit Stamford Bridge lijkt Chelsea niet meer bij te halen.

Arsenal was tot voor de nederlaag tegen Watford goed in vorm met maar liefst zeven wedstrijden op rij ongeslagen. In die zeven wedstrijden scoorden ze zelf maar liefst 19 goals en ze kregen er vijf tegen. Tegen Watford had Arsenal het echter moeilijk om kansen te creëren en de verdediging liet ook te wensen over.

Bet Chelsea – Arsenal

De sterke defensie van Chelsea zal denk ik de wedstrijd domineren. Arsenal had tegen Watford ook veel moeite met de defensieve speelstijl van de tegenstander en dat zullen ze nu weer hebben.

De laatste topper van Chelsea werd 1-1. Dit kwam met name door een enigszins gelukkige goal van Liverpool. Ik verwacht dat Arsenal weinig kansen zal krijgen, maar ook dat Chelsea door de verdedigende speelstijl weinig zal creëren. De weddenschap voor deze wedstrijd is ‘under 2.5 goals‘.

FC Barcelona – Athetlic Bilbao

De tweede wedstrijd die we voorbeschouwen is Barcelona tegen Athletic Bilbao in LaLiga. Afgelopen week won Barca nog van Atletico Madrid in de beker en ze zullen de goede vorm vast willen houden. Ahtletic werd nog niet zo heel lang geleden door FC Barcelona in de beker verslagen en is niet geweldig in vorm.

FC Barcelona speelde in de beker met name de eerste helft erg goed en ze hadden weinig te vrezen. In de tweede helft kwam Atletico terug tot 2-1, maar uiteindelijk hield Barca stand. FC Barcelona is nu acht wedstrijden op rij ongeslagen, de laatste keer dat ze verloren was tegen interessant genoeg tegen Athletic. Deze verliespartij werd echter later rechtgezet in de return. Toch zullen ze bij Barcelona gewaarschuwd zijn – de laatste tijd hebben ze het best moeilijk tegen Athletic. In de laatste vier onderlinge duels won Barca er 3 en ze scoorden in elke wedstrijd, maar Athletic scoorde ook in drie van de vier wedstrijden.

Barca wint, maar Athletic scoort ook

Athletic speelt niet geweldig en ze staan op de zevende plaats. Bij een overwinning op Barcelona kunnen ze de vijfde plaats echter overnemen. Zoals ik al schreef speelt Atlehtic vaak goed tegen Barcelona en ik verwacht dat dat nu weer het geval is. Ze hadden vier wedstrijden op rij niet gewonnen, maar vorig weekend wonnen ze weer eens van Sporting Gijon. In de laatste vier duels kregen ze zes goals tegen en ze scoorden er zelf vier.

Ik verwacht een overwinning voor FC Barcelona, maar ik denk zeker dat Athletic minimaal één keer gaat scoren. Athletic heeft een goede aanval en zeker tegen Barca scoren ze best makkelijk. De defensie van Barcelona leek afgelopen woensdag ook redelijk zwak. Mijn betting tip voor deze wedstrijd is winst Barca en dat ook beide teams scoren. In de laatste vier onderlinge duels eindigde de wedstrijd maar één keer met één team dat wist te scoren. Je vindt de weddenschap bij bookmaker 888Sport onder de ‘match events’.

AZ Alkmaar – PSV Eindhoven

De laatste wedstrijd in dit artikel is AZ tegen PSV. De nummer vijf van de Eredivisie neemt het in eigen huis op tegen de nummer drie.

AZ bekerde onlangs door ten koste van SC Heerenveen en staat dus in de halve finale van de beker. Daarnaast doen ze het prima in de competitie met een vijfde plaats, al verloren ze afgelopen weekend van Vitesse. Ze zullen in eigen huis een goed resultaat willen halen tegen PSV. Wanneer ze weten te winnen komen ze op acht punten van PSV. Bij verlies kan de ambitie voor de derde plaats definitief weggezet worden.

AZ scoorde in de Eredivisie 34 keer en kreeg er 27 tegen in 20 wedstrijden. Voordat ze verloren van Vitesse was AZ vijf wedstrijden op rij ongeslagen. Van de negen thuiswedstrijden die AZ speelde dit seizoen, verloren ze er maar één.

PSV heeft het moeilijk

PSV heeft het moeilijk en staat ondertussen acht punten achterop koploper Feyenoord. De afgelopen twee wedstrijden werden weliswaar gewonnen, maar beide keren werd er pas heel laat de overwinning veilig gesteld. Tegen Heracles kwam er de 1-2 pas in de 87e minuut en tegen SC Heerenveen stonden ze twee minuten voor tijd nog met 2-3 achter, maar ze wisten uiteindelijk met 4-3 te winnen.

PSV heeft ongetwijfeld vertrouwen gehaald uit deze slotfase, maar zal zeker niet tevreden zijn met het geheel van deze wedstrijden. PSV haar defensie was het sterkste punt, maar die was juist in de laatste wedstrijden erg zwak.

AZ gaat zeker niet verliezen

AZ was goed in vorm en ook de wedstrijd tegen Vitesse speelden ze redelijk goed, maar die werd wel verloren. PSV won juist haar laatste twee wedstrijden terwijl het spel slecht was. Ik denk dat AZ in eigen huis zeker niet gaat verliezen van dit PSV. PSV heeft het erg moeilijk en AZ is een ploeg in vorm die ze het vuur aan de schenen zal leggen.

Mijn voorspelling is dan ook winst of gelijkspel voor AZ (de double chance weddenschap). AZ heeft in de thuiswedstrijden dit seizoen nog maar één keer verloren. PSV is niet in vorm en ze zullen het erg lastig krijgen in Alkmaar. AZ of gelijkspel noteert 1.93 op 888sport.com.

Buiten deze drie wedtips kun je ook nog een mooie combinatieweddenschap aangaan met deze opties: Winst Chelsea (1.95), FC Barcelona -1 (1.59) en AZ wint minstens één helft (2.33).