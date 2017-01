Weekend wedtips LaLiga en FA Cup: Eibar +1AH prima weddenschap

Dit keer voetbal wedtips voor het weekend uit de Spaanse competitie. Door de winterstop ligt het voetbal overal zo’n beetje stil. Ook in de Premier League wordt niet gevoetbald dit weekend, maar wel zijn er de wedstrijden in de FA Cup. Altijd leuk voor een paar weddenschappen.

We beginnen de reeks La Liga bets met Espanyol vs Deportivo La Coruna. De wedstrijden zijn uitstekend voor een combinatie weddenschap. De odd voor een treble is 7.10.



Tips voetbal betting

6 januari 20:45 uur. De nummer negen in de Spaanse competitie neemt het thuis op tegen de nummer vijftien. Het scheelt slechts zes punten, maar Espanyol zal moeten winnen om te blijven vechten voor een Europees ticket.

Espanyol haalde de helft van haar punten in de thuiswedstrijden en de andere helft in uitwedstrijden. Een echt thuisvoordeel lijkt er niet te zijn. Espanyol is al acht thuiswedstrijden ongeslagen tegen Deportivo La Coruna. Hiervan werden zes wedstrijden gewonnen. Als we naar verdere onderlinge resultaten kijken zien we dat de thuisspelende ploeg eigenlijk altijd het voordeel heeft. Er blijkt dus toch wel een thuisvoordeel te zijn voor deze wedstrijd. Deportivo La Coruna heeft in haar uitwedstrijden slechts drie punten behaald. Een thuisoverwinning heeft een quotering van 2.15.

Eibar vs Atletico Madrid

7 januari 16:15 uur. Eibar bekleedt momenteel de achtste plek in de La Liga. Op het thuisfront zijn ze vrij sterk. Zo wisten ze te winnen van Villarreal (4), Real sociedad (5) en speelde ze gelijk tegen Sevilla (3). Ze speelden eerder dit seizoen uit gelijk bij Real Madrid (1). Kortom, dat zijn goede prestaties tegen de top 5 en waarom zouden ze dan thuis niet kunnen winnen van de nummer 5?

Atletico Madrid speelt matiger voetbal en wist slechts de helft van de wedstrijden te winnen dit seizoen. Je kan gaan voor een overwinning van Eibar met een quotering van 6.00, maar ik raad je aan om veiliger te spelen. Atletico Madrid blijft een sterke ploeg! Eibar +1AH heeft een quotering van 1.71. Dit lijkt me een prima weddenschap! Mocht Atletico winnen met 1 doelpunt krijg je je inzet terug.

Las Palmas vs Gijon

7 januari 18:30 uur. De nummer tien neemt het thuis op tegen de nummer achttien. Een gelopen race zou je denken, maar onderling eindigt het vaak gelijk. Ook zijn beide clubs goed in het verbazen. Wat makkelijk gewonnen zou moeten worden eindigt in een gelijkspel of een verliespartij. Gelukkig zijn er genoeg andere mogelijkheden om ons geld op in te zetten.

Beide teams vinden vaak het net en de keepers weten ook wel wat het is om een balletje uit het net te vissen. Van de onderlinge 10 wedstrijden eindigden er acht in een uitslag waar beide teams scoorden. Een wedstrijd waar beide teams scoren heeft een quotering van 1.93. Een gelijkspel heeft een quotering van 4.00 en 1-1 heeft een quotering van 8.00. bij 888Sport.

FA Cup

Nog een laatse tip voor het wedden op voetbal. Bekerwedstrijden met in het bijzonder de FA Cup zijn toch evenementen waar gokkers vrolijk van worden. Er gebeuren de gekste dingen tegen de gekste quoteringen. Veel argumenten zijn er vaak niet voor, maar dit is wat ik wel zie gebeuren:

Manchester United vs Reading, 7 januari 13:30 uur. Reading winst heeft een quotering van 15.00. Liverpool vs Plymouth, 8 januari 14:30 uur. Plymouth winst heeft een quotering van 21.00. Je kunt daarnaast natuurlijk ook gaan voor handicap weddenschappen.