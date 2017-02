Gokken op sport: voetbal tips voor dit weekend + combi bet

Dit weekend staat er die mooie kraker op het Eredivisie programma, maar voor het wedden op voetbal zijn er nog heel wat andere tips. Onderstaand de selectie waar ik op ga inzetten.

Wedstrijden uit de Serie A, Ligue 1 en Eredivisie waarvan een aantal weddenschappen samen een mooie combi bet oplevert (zie onderaan).



Gokken op sport: tips voetbal

ADO Den Haag – FC Twente, 24 feb om 20:00 uur. ADO uit is voor Twente een angstgegner. Zo wisten ze in 2013 voor het laatst te winnen in Den Haag. Momenteel staat ADO onderaan in de Eredivisie doordat ze zes keer op rij verloren. FC Twente bekleedt momenteel de zesde plek en wist afgelopen weekend te winnen van concurrent Heerenveen.

ADO speelt erg slecht voetbal, maar wist afgelopen weekend wel bijna te stunten tegen Feyenoord. Feyenoord speelde overigens ook gigantisch slecht.

Er is dit seizoen nergens minder gescoord dan in het Kyocera Stadion en ook tijdens deze wedstrijd verwacht ik doelpunten. Een beide teams scoren weddenschap zou niet misstaan. De quotering hiervoor is 1.74. ADO zal het Twente misschien de eerste helft wat moeilijk kunnen maken, maar ik denk dat Twente deze wedstrijd in de tweede helft beslist. ADO speelt matig voetbal en Twente krabbelt weer een beetje op. Kortom FC Twente winst is in mijn ogen een goede weddenschap. De quotering die je krijgt voor deze bet is 2.00.

Wedden Nice – Montpellier

24 feb om 20:45 uur. In Frankrijk staat voor vrijdag het duel tussen Nice en Montpellier op het programma. Nice staat momenteel derde in de Ligue 1 en Montpellier bekleedt de elfde plek. Nice is thuis nog ongeslagen en wist van de dertien thuiswedstrijden er tien te winnen en speelde de andere drie wedstrijden gelijk.

Daar tegenover staat dat Montpellier slechts zeven punten heeft gehaald in dertien uitwedstrijden. Ze wonnen één keer, speelden vier keer gelijk en verloren acht keer. Kortom, een goed presterend thuisspelend Nice neemt het op tegen een club die in uitwedstrijden slechts zelden punten behaalt. De quotering voor een thuiswinst is 2.00 bij bookmaker 888Sport. Nice moet het wel doen zonder Balotelli. Balotelli scoorde dit seizoen negen keer uit veertien wedstrijden. Daarnaast haalde hij ook al drie keer rood.

FC Groningen – FC Utrecht

25 feb om 18:30 uur. Groningen lijkt een beetje in een dipje te zitten. Ze speelden vier van de afgelopen vijf keer gelijk. Die ene keer dat ze niet gelijk speelden verloren ze uit bij Feyenoord.

Doordat er slechts vier punten gehaald werden in vijf wedstrijden daalde Groningen een paar plekken op de ranglijst. Ze moeten alle zeilen bij gaan zetten om bij de top zeven terecht te komen en om aldus in aanmerking te komen voor Europees voetbal. Utrecht staat vierde in de Eredivisie en zal haar positie willen verstevigen.

Kortom weer het ouderwetse gelul dat beide teams de punten nodig hebben. Met een gelijkspel schieten beide teams in ieder geval niets op. Ik denk dat Utrecht er met de punten vandoor gaat ondanks het feit dat Groningen zeven wedstrijden ongeslagen is in de Euroborg. Groningen speelt namelijk geen overtuigend voetbal, maar wel raad ik je aan om rekening te houden met een gelijkspel. Een Asian Handicap van +0 (draw no bet) lijkt me daarop een prima optie! De quotering voor deze weddenschap is 1.92.

Gokken Inter Milan – AS Roma

Inter staat momenteel vierde in de Italiaanse competitie en mag het zondag thuis opnemen tegen de nummer twee, AS roma. In Italië speelt thuisvoordeel een belangrijke factor tijdens wedstrijden. Zo wist Roma thuis twaalf van de twaalf wedstrijden te winnen, maar uit wonnen ze maar zes van de dertien wedstrijden.

Bij Inter is het ook het geval dat ze thuis erg sterk zijn. Inter is thuis nu acht wedstrijden ongeslagen, daarnaast presteren ze de laatste tijd goed. De quotering voor een thuisoverwinning is 2.60. Ik raad je aan om voor een Asian Handicap van 0 te gaan, zodat je jezelf indekt bij een gelijkspel. De quotering voor Inter +0AH is 1.92. Tot slot tip ik je voor het wedden op voetbal dit weekend een mooie treble: