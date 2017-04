Tips Premier League Darts: bet Gary Anderson – Raymond van Barneveld

Speelronde 13 van de Premier League Darts staat donderdag op het programma. Met nog maar drie reguliere speelrondes te gaan begint de spanning nu echt toe te nemen. Het ligt ongelofelijk dicht bij elkaar en er kan nog van alles gebeuren.

Raymond van Barneveld en Gary Anderson staan op plek 4 en 5 met allebei 14 punten en ze mogen het donderdagavond tegen elkaar opnemen. Een cruciale wedstrijd dus. Wat de weddenschappen darts betreft ga ik in deze partij voor 180’s. Verder zijn de bets op winst Wright en Lewis aantrekkelijk – desgewenst kun je ze ook nog in een combi bet stoppen.



Tips wedden Premier League Darts

Michael van Gerwen hoeft zich geen zorgen meer te maken en ook voor Peter Wright ziet het er goed uit, maar tussen de nummer 3 en nummer 6 zitten slechts twee punten verschil.

Ook Adrian Lewis staat een belangrijke avond te wachten. Lewis bevindt zich momenteel op een zesde positie, maar The Jackpot komt twee keer in actie en kan met een beetje geluk de top 4 binnenkomen. Al met al dus een hele interessante darts avond, maar valt er voor ons ook wat te halen met het gokken op darten?

Gary Anderson – Raymond van Barneveld

Deze wedstrijd zou voor beide heren wel eens het verschil kunnen worden tussen play-offs en uitschakeling. Anderson is een beetje wisselvallig aan het spelen en dat was terug te zien in zijn partij tegen Phil Taylor. De Schot kwam overtuigend uit de startblokken en pakte de eerste vier legs, maar raakte het daarna helemaal kwijt en verloor vervolgens zeven legs op een rij.

Raymond van Barneveld was bezig aan een overtuigend seizoen en stond lange tijd in de top 4, maar na twee nederlagen staat onze landgenoot nu vijfde in de Premier League of Darts. Maar zoals gezegd ligt het allemaal heel dicht bij elkaar en met een overwinning kan dat helemaal omdraaien.

De druk zal bij beide mannen groot zijn en de vraag is wie daar het beste mee om kan gaan. Dat is lastig te zeggen, en daarom zijn wij hier op zoek gegaan naar andere wedopties. Anderson staat bekend om zijn 180’s en hij gooit er over het algemeen een stuk meer dan Barney. ‘Anderson most 180s’ op 2.00 is een lekkere quotering op 888sport en dat is zeker het spelen waard.

Gokken Peter Wright – Phil Taylor

De wedstrijd tussen Peter Wright en Phil Taylor is zeker geen onbelangrijke partij, met name voor Taylor. Wright staat op een veilige tweede positie met 17 punten, maar Taylor staat slechts één punt boven de nummer 5.

Phil Taylor zal aan de bak moeten, maar zal ook de druk voelen. Peter Wright kan vrijuit spelen en heeft het mentale voordeel in deze partij. De manier waarop Wright staat te spelen is echt een klasse beter dan The Power en daarom gaan wij hier voor een overwinning van Snakebite op een quotering van 1.91 bij bookmaker 888sport.

James Wade – Adrian Lewis bet

De avond wordt geopend door James Wade en zijn landgenoot Adrian Lewis. Voor Wade is dit een tegenvallend seizoen, hij staat op dit moment onderaan in het Premier League Darts klassement met slechts 10 punten en een plek bij de top 4 is een onrealistisch doel.

Adrian Lewis zal moeten vechten voor z’n kansen met een huidige 6de positie. Lewis staat de laatste weken goed te spelen en Wade zal waarschijnlijk niet echt gemotiveerd zijn. Als Adrian Lewis nog een kans wil maken moet hij echt winnen van James Wade, en wij verwachten dat The Jackpot dat ook in zich heeft. Lewis winst op 1.83 bij 888sport is een uitstekende weddenschap. Combineer je deze bet met de winst van Snakebite dan is de double 3.50 waard. Succes!