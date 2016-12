Wedtips WK Darts 2017: Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld

De kerstdagen zijn bijna achter de rug en dat betekent dat we ons kunnen opmaken voor de resterende tweede ronde partijen van het WK Darts 2017.

Er staan morgen zes wedstrijden op het programma, drie in de middag en drie in de avond. Vooral de avondsessie darten moet voor veel spektakel gaan zorgen; Phil Taylor, Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld komen allemaal in actie! Heel veel beter kan je het als dartliefhebber niet treffen. Ook wat de weddenschappen betreft.

De middagsessie zit ook vol met spannende partijen met alleen maar geplaatste spelers op het podium. De gokkers onder ons hebben een hele interessante dag voor de boeg, en wij gaan in dit artikel kijken wat de beste opties zijn om op in te zetten.



Voorspellingen WK Darts 2017

Voor Raymond van Barneveld is het WK Darts veruit het belangrijkste toernooi van het jaar. De Hagenees gaf aan dat dit het toernooi is waar hij het hele seizoen naar toe werkt, en dat hij hier altijd alles zal geven en nooit zal opgeven.

In zijn eerste ronde partij stond Barney uitstekend te gooien en liet hij zien wederom een serieuze kandidaat te zijn voor de titel. Robbie Green werd met 3-0 verslagen en morgen staat Alan Norris klaar om het de Nederlander lastig te maken. Norris is op papier een betere tegenstander dan Green, toch staat Van Barneveld op een quotering van 1.22 bij 888Sport terwijl hij tegen Green een quotering van 1.30 kreeg.

Dit komt waarschijnlijk door het tegenvallende niveau van Norris in zijn eerste ronde partij. De Engelsman wist weliswaar een 0-2 achterstand knap om te draaien in een 3-2 voorsprong, maar op die indrukwekkende comeback na, viel er niet veel positiefs te zeggen over het spel van Norris. Vooral de dubbels liepen niet lekker bij Chuck, die in een lange partij uiteindelijk 29% op zijn dubbels gooide en z’n hoogste finish was slechts 60.

Niveauverschil Van Barneveld – Norris

Norris is een speler die scorend echt mee kan met de wereldtop, maar vaak onder doet op het gebied van dubbels gooien. Raymond van Barneveld staat daarentegen juist bekend om zijn 100+ finishes en indrukwekkende cijfers op de dubbels. Tegen Robbie Green gooide Barney 56% raak op zijn dubbels en zette hij drie 100+ finishes op zijn naam inclusief een keurige 156 finish.

Er zit een groot verschil in niveau tussen Norris en Van Barneveld op het gebied van legs uitgooien. Dit zal doorslaggevend worden in de partij van morgen, en wij denken dat Barney redelijk eenvoudig gaat winnen.

Michael van Gerwen – Cristo Reyes

Michael van Gerwen mag gaan gooien tegen de Spanjaard Cristo Reyes. Op papier een redelijk eenvoudige tweede ronde partij voor Michael, maar Reyes liet in zijn partij tegen de Belg Dimitri van den Bergh zien dat hij veel vechtlust heeft en ook zeker geen slechte darter is. Een gemiddelde van 95.54 met een finish percentage van 63.16% is ontzettend knap in een lange vijf setter.

Tegen Van Gerwen gooien is echter andere koek, en wij verwachten eerlijk gezegd geen verrassing in deze partij. Michael van Gerwen liet geen steekje vallen in zijn wedstrijd tegen de Fin Kim Viljanen en als hij die lijn doortrekt tegen Reyes zou dit moeten resulteren in een makkelijke overwinning voor Mighty Mike.

Overige weddenschappen darts

