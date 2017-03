Gokken op voetbal: wedtips voor dit weekend + combi bet

Het is weer weekend en dat gaat vaak gepaard met een hoop alcohol en de nodige weddenschapjes. Wellicht heb je nog een mooie awayday voor de boeg?

Wij hebben een mooie treble voor het weekend met wedstrijden uit de Premier League, Bundesliga en La Liga.



Hoffenheim – Ingolstadt

4 maart om 15:30. Zaterdag neemt de nummer vier, Hoffenheim, het op tegen de nummer zeventien, Ingolstadt. Een potje die op papier makkelijk te winnen moet zijn door Hoffenheim. Hoffenheim heeft thuis nog geen enkele wedstrijd verloren dit seizoen. Onderling won Ingolstadt ook nog geen enkele keer van Hoffenheim.

Nu zal je denken van tja dat klinkt allemaal goed in de oren, maar dan zal de quotering wel heel laag zijn. Dat valt dus reuze mee! Voor een thuiswinst krijg je een quotering van 1.71! Op papier een prima weddenschap en in de praktijk lijkt me dat ook!

De nummer vier die thuis ongeslagen is moet toch zeker van de op ene laatste kunnen winnen? Ook al kunnen zulke wedstrijden stroef verlopen toch moeten ze makkelijk gewonnen worden.

West Brom – Crystal Palace

4 maart 16:00. West Brom staat momenteel achtste en hebben de punten hard nodig om aansluiting te houden voor Europees voetbal. Crystel Palace strijd tegen degradatie en staat achttiende.

Ook deze weddenschap lijkt op papier een gemakkelijke thuiswinst op te leveren. West brom wist acht van de dertien thuiswedstrijden te winnen en Crystal Palace won slechts drie van de dertien uitwedstrijden.

Een thuiswinst heeft een quotering van 2.20 en lijkt me een goede weddenschap. West Brom mist geen sleutel spelers en zouden makkelijk moeten kunnen winnen van Crystel Palace.

Atletico Bilbao – Malaga

5 maart 20:45. In Spanje neemt zondag 5 maart de nummer acht het op tegen de nummer vijftien. Bilbao wist thuis 30 punten te halen en tot nu toe hebben ze er 38. Ze verloren van de afgelopen dertien thuiswedstrijden slechts één keer. Tegen malaga zie ik Bilbao weer een thuisoverwinning boeken.

Malaga wist tot nu toe geen enkele uitwedstrijd te winnen. Ook hier is het geval dat er een goed presterende thuisclub het opneemt tegen een slecht presterende uitploeg. Bilbao winst heeft een quotering van 1.78.