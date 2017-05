Michael van Gerwen titelfavoriet Premier League Darts 2017

Premier League of Darts 2017. Na zestien weken keiharde strijd, worden vanavond de finales van de Premier League gespeeld. Vier mannen hebben de play-offs bereikt en vanavond strijden zij om de titel en de hoofdprijs van £250.000. Michael van Gerwen, Peter Wright, Phil Taylor en Gary Anderson maken vanavond in de O2 Arena in Londen uit wie van hen als Premier League-kampioen naar huis gaat.

Michael van Gerwen is de grote favoriet om vandaag in de play-offs zijn derde Premier League Darts titel te winnen. Hij neemt het op tegen een geduchte tegenstander, de Flying Scotsman Gary Anderson in de halve finale, terwijl in de andere semi Peter ‘Snakebite’ Wright zal spelen tegen ooit oppermachtige Phil ‘The Power’ Taylor. Wat denken de goksites…? De weddenschappen wijzen allemaal op Van Gerwen, maar Peter Wright moet niet onderschat worden.



Premier League Darts 2017 finales

Michael van Gerwen doet dit jaar voor de vijfde keer mee en is voor het vijfde jaar op rij als leider in het klassement geëindigd. Vier keer haalde hij de finale en daarvan won hij er twee.

Bovenaan eindigen in het klassement zegt niet alles en zelfs voor de darts nummer één van de wereld is deze titel er een waar hij keihard voor zal moeten vechten. Gary Anderson won al twee maal een wereldtitel en is een man van de lange adem die zijn tegenstander lang kan bijbenen om in de beslissende legs de nodige tikken kan uitdelen.

Anderson heeft in deze Premier League echter niet zo consistent gespeeld als Michael en daarmee is de Green Machine toch echt favoriet om de finale darten te bereiken.

Peter Wright – Phil Taylor

Phil Taylor doet dit jaar voor het laatst mee en hoopt nog één keer een ‘major’ te winnen voor hij een einde maakt aan zijn lange carrière. Taylor won de Premier League of Darts al zes keer en droomt ervan om er met een zevende titel uit te gaan. Hij speelde nog vaker in de finale waarvan hij er twee – én de titel – verloor aan Van Gerwen. Om die finale te bereiken, moet Phil eerst voorbij Peter Wright zien te komen.

Wright staat voor het eerst in de play-offs van de Premier League. De Schot is bezig aan zijn beste seizoen ooit en won al de Europese titel. Taylor heeft niet meer de overmacht van een paar jaar terug maar liet in de afgelopen zestien weken zien dat hij nog steeds de ‘Power’ heeft én een heleboel veerkracht. Phil heeft absoluut niet slecht gespeeld, voerde het klassement zelfs even aan en vooral in de laatste weken speelde hij weer ijzersterk.

Finale Michael van Gerwen – Peter Wright

Als Taylor die lijn vanavond voortzet, maakt hij nog altijd kans op die felbegeerde zevende titel die iedereen hem gunt. Iedereen, behalve Snakebite.

Peter Wright speelt is in topvorm, speelt zelden een slechte leg en heeft de smaak van winnen inmiddels te pakken. Het zal geen eenvoudige overwinning worden, maar Wright is de man die naar de darts finale gaat. En daar treft hij naar alle verwachting Michael van Gerwen. De goksites noteren de Brabander als absolute favoriet in de halve finale tegen Anderson.

Uitslagen darten voorspellen

Wedden op darten. Van Gerwen is favoriet bij bookmaker 888sport met een notering van 1.30 voor de winst. Anderson noteert 3.55 voor een zege. Michael van Gerwen moet zijn best doen om Gary Anderson niet te dichtbij te laten komen, maar de Schot zal onderweg de nodige legs weten te pakken. Het wordt geen cliff-hanger en ik denk dat inzetten op een eindstand van 10-6 een uitstekende weddenschap is. Bookmaker 888sport noteert 8.00 daarvoor.

Wright wint van Taylor in een wedstrijd waarin ‘the Power’ zich niet zo makkelijk gewonnen geeft. Wright wint met een klein verschil, met 10-8. Voor deze ‘correct score’ noteert 888sport 9.50. Voor een 170 check-out wordt 8.50 genoteerd, ongeacht wie hem gooit.