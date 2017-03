Wedtips voor het weekend: Heerenveen – Feyenoord >2.5 goals

Na spannend Europees voetbal deze week, staan er ook in het weekend weer een paar heerlijke wedstrijden op ons te wachten. Zo moet de Eredivisie koploper Feyenoord op bezoek bij het lastige Heerenveen. Hier zal Feyenoord weer alles uit de kast moeten halen om titelkandidaat te blijven.

Daarnaast ontvangt Hoffenheim zaterdag Bayern Leverkussen. De vraag is of Bayern het Hoffenheim lastig kan maken na een zware wedstrijd gespeeld te hebben in de Champions League. Hetzelfde geldt voor Celta Vigo (Europa League). Of Celta het in het weekend evengoed op kan brengen om van La Coruna uit te winnen, is natuurlijk de vraag.

In dit artikel mijn wedden voetbal tips voor dit weekend. Ik raad je aan sommige weddenschappen in een multi bet te stoppen, maar daarover later meer.



Heerenveen – Feyenoord

Er zijn nog twee teams in de Eredivisie die goede kans maken om kampioen te worden. Een daarvan is Feyenoord. Aankomend weekend staat de Rotterdammers een lastige uitwedstrijd te wachten. Na vorig weekend 5-2 gewonnen te hebben van AZ thuis, hebben zij het volle vertrouwen om ook van sc Heerenveen te winnen.

Dit zal waarschijnlijk gepaard gaan met veel goals. Feyenoord heeft een sterke voorhoede met Jörgensen als uitblinker. Momenteel de topscorer van de Eredivisie. De kans is groot dat hij weer van zich laten horen tegen de Friezen.

SC Heerenveen daarentegen heeft het de laatste paar wedstrijden erg zwaar. Zo werd er van twee laagvliegers in de Eredivisie niet gewonnen. Excelsior was te sterk met 4-1 terwijl Heerenveen ook niet wist te winnen van Go Ahead Eagles, 2-2. Om nog enigszins wat van het voetbal seizoen te maken, zullen zij moeten winnen van de koploper. Ook om play-offs te kunnen spelen zullen ze nog minimaal een plek moeten stijgen. Aangezien ze het PSV en Ajax erg lastig wisten te maken, is Feyenoord dus gewaarschuwd.

Wedden op veel goals

Ongeacht dat Feyenoord de favoriet is tegen Heerenveen, zou ik mijn geld niet op Feyenoord zetten. sc Heerenveen kan tegen dit soort topclubs gevaarlijk uit de hoek komen. Ook de quotering voor Feyenoord winst van 1.60 is het risico niet waard. De vergelijkbare quotering voor >2,5 goals, lijkt mij een betere optie.

Beide teams hebben een goede aanval, die voor veel goals kunnen zorgen. Ook als we kijken naar vorig weekend vielen er bij beide teams veel doelpunten. De kans is dus vrij groot dat er tussen deze twee teams meer dan 2,5 goals zullen vallen. Dit lijkt mij dan ook een goede tip voor het wedden op eredivisie voetbal komend weekend.

Hoffenheim – Bayer Leverkusen

Hoffenheim, op dit moment de nummer vier van de Bundesliga, doet het dit seizoen niet onaardig. Zeker als we kijken naar hun thuiswedstrijden. Dit seizoen werd er namelijk thuis nog niet verloren. De kans dat Bayer Leverkusen hier verandering in gaat brengen acht ik klein. Zo werden de laatste drie thuiswedstrijden van Hoffenheim makkelijk gewonnen en wisten ze zelfs gelijk te spelen tegen het sterke Dortmund.

Bayer Leverkusen staat op dit moment iets lager geklasseerd in de Bundesliga. Ze bevinden zich op de 10de plek en dit is naar mijn mening een lage klassering; Voorgaand seizoen waren zij vaak in de top 5 te vinden. Ook is Bayer dit moment niet in vorm. De afgelopen drie wedstrijden werden niet gewonnen, waaronder de wedstrijd waarin ze de 6-2 klop kregen van Dortmund. Doordat Bayer Leverkusen zich ook nog doordeweeks moest inspannen voor de Champions League, lijkt mij het een makkelijke opgave voor Hoffenheim.

Wedden tip

Aangezien Hoffenheim dit seizoen in goede vorm is, acht ik de kans groot dat Hoffenheim een zege boekt thuis tegen Leverkusen. Zeker doordat Bayer Leverkusen een extra wedstrijd in de benen heeft vanwege de Champions League.

Dit gaat uiteindelijk Leverkusen de kop kosten. Een zege voor Hoffenheim levert gemiddeld een quotering op van 2.00. Deze tip van 888Sport is dus zeker de moeite waard.

La Coruna – Celta vigo

La Coruna won afgelopen weekend verrassend thuis van FC Barcelona. Daardoor is Barca nu de aansluiting met koploper Real Madrid misgelopen. Een winst op grootmacht Barcelona geeft een ploeg vertrouwen. Zij zullen er dus dit weekend ook alle vertrouwen in hebben om een overwinning te boeken tegen Celta Vigo. Daarnaast werd er de afgelopen vier wedstrijden niet verloren en dit waren geen laagvliegers. Ook Atletico Madrid kwam niet verder dan 1-1 bij La Coruna thuis.

Celta Vigo daarentegen is minder in vorm. Vorig weekend werd er thuis van Villarreal verloren met 0-1. Nu staat een uitwedstrijd tegen La Coruna op het programma. Ook nu weer moest Celta doordeweeks een wedstrijd spelen voor de Europa League. Vorig weekend resulteerde dit tot een verliespartij. Nu tegen het sterk thuisspelende La Coruna, zie ik Celta Vigo niet winnen. De club doet het tegen grootmachten als Real Madrid erg goed maar laten het tegen laagvliegers vaak liggen.

Risico tip La Coruna

La Coruna is thuis de laatste tijd niet te houden en wist twee grootmachten van een overwinning te houden. Naar mijn idee hebben zij veel kans om te winnen van Celta Vigo. Zeker omdat Celta weer doordeweeks heeft moeten presteren en de trip naar Rusland zal ook niet in het voordeel zijn.

Ben jij niet bang om een beetje risico te lopen, dan is deze goktip zeker de moeite waard. De bookmakers geven je gemiddeld een quotering van 2.10. Wil je toch iets meer op zeker spelen, raad ik je aan om La Coruna draw no bet te spelen. De goksites geven je dan nog evengoed een quotering van 1.56.

Ik zie La Coruna niet verliezen van het vermoeide Celta Vigo. De laatste tip is dus een redelijke zekerheid. Wel is de quotering misschien iets te laag om een single bet mee te spelen. Voor een multi bet, is deze tip zeker een goede optie.

Tip combinatie weddenschap voetbal

Twee van deze drie wedtips zijn goede opties voor een multi bet, vanwege de iets lagere quotering. Ik raad je dan ook aan om Feyenoord en La Coruna in een multi bet te doen.

Hoffenheim daarentegen zou je prima als single bet kunnen doen. Als je deze drie tips in een combi bet zou plaatsen, zou je van 10 euro ruim 50 euro kunnen maken. Succes!