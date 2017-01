De bets voor dit weekend: Eredivisie, Ligue1 en Serie A

Voor het komende weekend kan ik je wat mooie voetbal weddenschappen tippen. Zo verwacht ik dat in de wedstrijd Heerenveen – FC Groningen beide teams zullen scoren en voorzie ik weinig doelpunten bij Roda – Excelsior.

Verder is winst van Fiorentina op Genoa in de Serie A vrijwel een zekerheid. De betting tips hebben mooie noteringen bij de goksites en de totale odd bij een fivefold (13.34) ziet er lekker uit. Succes!



Voetbal wedden dit weekend

Marseille – Montpellier, 27 januari 20:45 uur. Op de vrijdagavond mag Marseille het thuis opnemen tegen Montpellier. Montpellier staat op dit moment dertiende in Ligue 1 en speelt een matig seizoen. Marseille heeft ook geen best seizoen en staat momenteel op de zevende plek.

Marseille weet thuis vaak de punten te behouden en was, totdat Monaco op bezoek kwam, tien wedstrijden ongeslagen. Uitwedstrijden voor Montpellier staan overigens gelijk aan verlies partijen. Montpellier behaalde tot nu toe slechts vier punten uit de elf uitwedstrijden. Een sterk thuis presterende Marseille zal moeten winnen van een zwak uitspelende Montpellier. De quotering voor een zege van Marseille is 1.78.

Wedden voetbal: Lyon – Lille

28 januari 17:00 uur. De Franse nummer vier, Lyon, neemt het op tegen de nummer veertien, Lille. Lyon speelt geen verkeerd seizoen en staan daarom terecht vierde. Lyon kan bij een winstpartij verder uitlopen op de nummer vijf waardoor Europees voetbal steeds meer een zekerheid wordt.

Lyon speelt zowel uit als thuis goede wedstrijden met af en toe een slippertje. Ze zullen thuis in ieder geval moeten winnen van Lille. Lille mist voor deze wedstrijd acht spelers en dat zal er in hakken. Daarnaast behaalde Lille slechts zes punten in haar tien uitwedstrijden. Een winstpartij voor Lyon heeft een quotering van 1.50 bij bookmaker 888Sport.



Roda JC – Excelsior Eredivisie

28 januari 19:45 uur. Roda, daar hebben we al vaker ons geld op ingezet. Roda bouwt een muur voor de goal en wacht dan haar kansen af. Defensiever dan Roda JC bestaat volgens mij niet. Moet je nagaan, mag ik over twee weken om acht uur m’n bed voor uit…

Toch biedt het voor ons kansen. Beide teams kunnen de punten goed gebruiken en zullen daarom weinig tot geen risico nemen. Verliezen kan voor beide teams desastreuze gevolgen hebben. Bij een wedstrijd waar beide ploegen geen risico’s zullen nemen zijn vaak ook geen doelpunten. In 2016 eindigde beide wedstrijden in een 0-1. Ook op 28 januari denk ik niet veel doelpunten te zien in deze wedstrijd. Onder 2.5 goals heeft een quotering van 1.78.

Heerenveen – Groningen bet

29 januari 12:30 uur. Nog tip voor het wedden op Eredivisie. Heerenveen staat op dit moment vierde en speelt goed voetbal. Ze gaven een winstpartij tegen PSV weg in de laatste drie minuten. Ze nemen het nu thuis op tegen de nummer tien, Groningen.

FC Groningen draait geen goed seizoen. Toch is SC Heerenveen tegen Groningen altijd een interessante wedstrijd. Beide teams weten vaak het net te vinden en onderlinge resultaten eindigden vaak in een resultaat waar beide teams een doelpunt maakten. Ook de wedstrijden in de Eredivisie die beide speelden eindigden vaak in een resultaat waar beide teams het net vonden. De weddenschap ‘beide team scoren’ heeft een quotering van 1.67.

Gokken Fiorentina – Genoa

29 januari 15:00 uur. Fiorentina is thuis ongeslagen en staat momenteel op de achtste plek in de Serie A. Ze zullen het opnemen tegen Genoa welke vijftiende staat. Twee weken geleden wist Fiorentina nog met 2-1 te winnen van Juventus.

Fiorentina zal aan haar plicht moeten voldoen en zal gehakt moeten maken van Genoa. Genoa wist in de afgelopen tien uitwedstrijden slechts één keer te winnen en één keer gelijk te spelen. Kortom Fiorentina zal moeten winnen. De quotering voor deze weddenschap is 1.68 bij goksite 888Sport.