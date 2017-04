Bet tips weekend: BTTS derby Real – Atletico en winst Vitesse in Eredivisie

Vandaag zal Eintracht Frankfurt het thuis opnemen tegen Werder Bremen. De bookmakers hebben een lichte voorkeur voor de thuisspelende partij.

Meer tips voor voetbalweddenschappen voor dit weekend komen uit de Eredivisie en LaLiga. In Spanje staat de derby Real Madrid – Atletico Madrid te wachten en dat beide teams scoren lijkt een prima bet.



De favorietenrol die de goksites Frankfurt toedichten, zal ongetwijfeld komen doordat Werder Bremen voor het laatst in 2009 won uit bij Frankfurt.

Er werd tot nu toe dus zes keer op rij niet gewonnen in de Commerzbank-Arena. De quotering voor een thuisoverwinning is 2.05 bij 888sport, maar dat raad ik jullie niet aan. Eintracht Frankfurt staat momenteel achtste en dat is drie plekken boven Werder Bremen. Toch zie ik Bremen eerder winnen dan Frankfurt. Eintracht heeft namelijk al acht wedstrijden op rij niet gewonnen in de Bundesliga.

De laatste overwinning was op 5 februari tegen Darmstadt. Hierbij vind ik het wel belangrijk te vermelden dat Darmstadt van de 27 wedstrijden slechts vijftien punten heeft gehaald. Ze verloren maar liefst 20 wedstrijden – echt een prestatie is het dus niet. Van de laatste acht wedstrijden die Eintracht Frankfurt speelde verloren ze zes keer en speelden ze twee keer gelijk.

Winst sterk Werder

Oké, maar dan heb je wel een tegenstander nodig die wel in vorm is om te winnen van Eintracht Frankfurt. Wat bij Frankfurt juist fout gaat de laatste tijd, gaat bij Werder Bremen goed. De ploeg wist van de afgelopen acht wedstrijden vier keer te winnen, speelde drie keer gelijk en verloor één keer. Werder Bremen komt uit de degradatiezone en staat nu elfde.

Ik raad je aan om te gaan voor een winstpartij van Werder Bremen met een quotering van 3.80. Mocht je van wat minder risico houden raad ik je aan om te gaan voor Werder Bremen +0AH (draw no bet) met een quotering van 2.80.

Vitesse – Heerenveen Eredivisie wedden

In de Eredivisie zal zaterdag 8 april de wedstrijd tussen Vitesse en Heerenveen plaatsvinden. Vitesse staat momenteel vijfde en winst afgelopen woensdag te winnen uit bij Heracles. Vitesse is bezig met een betere reeks en het moet wel heel gek lopen mochten ze de Play offs om Europees voetbal niet halen.

Voor sc Heerenveen is deze strijd, door de winstpartij op Sparta en de overwinning van Vitesse op Heracles, ook minder spannend geworden. Twee clubs die aan elkaar gewaagd zijn, maar Vitesse zit wel in z’n vel en dat kunnen we van Heerenveen niet zeggen. Een uitstekende wedstrijd voor het wedden op Eredivisie!

Uit-fobie Heerenveen

SC Heerenveen wist van de laatste tien wedstrijden slechts twee keer te winnen, speelde twee keer gelijk en verloor zes keer waaronder één keer van Feyenoord. Vitesse wist zes keer te winnen van de afgelopen tien wedstrijden en verloor vier keer, waaronder van PSV en Ajax.

Heerenveen heeft een uit fobie, althans daar begint het op te lijken. Ze hebben in uitwedstrijden in de Eredivisie al zes keer op rij geen punten gehaald. Ik raad je aan om te gaan voor een thuiswinst met een quotering van 2.00.

Gokken op Real Madrid – Atletico Madrid

Thuis is Real Madrid nog ongeslagen ze wonnen namelijk twaalf wedstrijden en speelden er drie gelijk. Atletico wist van de vijftien wedstrijden zeven keer te winnen, speelde vijf keer gelijk en verloor drie keer. Een thuiswinst, met een quotering van 1.80, van Real Madrid lijkt me voor de hand liggend.

Toch vind ik het altijd lastig met dit soort wedstrijden omdat de teams zich toch weer oppeppen. Resultaten uit het verleden geven zeker bij dit soort wedstrijden geen zekerheid. Wat mij wel opvalt is dat Real Madrid altijd trefzeker is, maar dat de tegenstander ook altijd het net van Real Madrid weet te vinden.

Zo eindigden van de laatste tien LaLiga wedstrijden waarin Real Madrid speelde, er acht in een resultaat waarin beide teams scoorde. Dat Atletico gaat scoren is eigenlijk ook altijd wel een zekerheid. Toch blijft het lastig omdat in dit soort wedstrijden, beide ploegen gaan vaak voorzichtiger spelen. Desondanks denk ik dat een weddenschap waarin beide teams scoren een goede optie is! De quotering voor deze bet is 1.80.