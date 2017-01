Wedtips Afrika Cup: Ghana wint en houdt de nul | goals Mali – Egypte

Afrika Cup 2017. Vandaag staan er weer twee wedstrijden van de African Nations Cup op het programma. Ghana neemt het op tegen Oeganda en Mali speelt tegen Egypte. Zowel Ghana als Egypte zijn grote landen in Afrika en zullen ongetwijfeld met de nodige verwachtingen beginnen aan het toernooi.

In dit artikel een voorbeschouwing op het Afrikaans kampioenschap voetbal en de weddenschappen. Goksites voorspellen dat Senegal of Ivoorkust het toernooi gaat winnen. Onze voetbal wedtips voor vandaag:



Afrika Cup 2017: Ghana – Oeganda

Ghana is samen met Egypte de favoriet voor de groepswinst van poule D. Van Ghana wordt zeker verwacht dat ze de volgende ronde halen en dus eindigen bij de beste twee teams van groep D. Van Oeganda wordt weinig verwacht.

Ghana heeft een aantal goede spelers, met veel ervaring, die in de grotere Europese competities spelen. Zo speelt Ayew bij West Ham United en ook zijn broer heeft heel wat ervaring in de Premier League. De grote ster van het team is waarschijnlijk Asamoah Gyan; de spits speelde voor Sunderland en is tegenwoordig actief in Dubai.

In de kwalificatie voor het Afrikaans kampioenschap voetbal wisten ze overtuigend eerste te worden zonder verlies (14 goals voor en maar drie tegen in 6 wedstrijden). Natuurlijk speelden ze wel tegen slechte teams, maar de statistieken zijn uitstekend.

Ghana wint zonder tegengoal

Oeganda heeft vrijwel geen bekende spelers en het is al knap dat ze meedoen aan het toernooi. In de kwalificatiepoule werden ze tweede achter Burkina Faso; ze bleven Botswana en Comoros voor. Oeganda wist vier wedstrijden te winnen en speelde één wedstrijd gelijk en verloor er ook één. In totaal werd maar zes gescoord en ze kregen twee goals tegen.

Ghana is veruit de favoriet voor deze wedstrijd. Ze hebben de betere spelers en hebben veel meer ervaring dan Oeganda. In de kwalificatie voor de Afrika Cup heeft Ghana laten zien dat het een goed team is en ik verwacht dat ze dat ook gaan doen in de eerste wedstrijden.

Mijn wedtip voor deze wedstrijd is: Ghana wint zonder een tegendoelpunt @2.55 op 888sport. In de kwalificatiewedstrijden heeft Ghana laten zien een goede defensie te hebben met maar drie goals tegen in zes wedstrijden. Oeganda aan de andere kant heeft maar zes keer kunnen scoren in zes wedstrijden. Ik verwacht weinig van Oeganda en denk dat dit een gemakkelijke overwinning voor Ghana wordt. De goksites noteren 1.78 op winst Ghana en 5.50 op Oeganda.

Mali – Egypte Afrika Cup

De tweede wedstrijd van vandaag is Mali tegen Egypte. Egypte heeft de meeste titels in de Africa Cup of Nations; in totaal wisten ze al zeven keer te winnen. Mali heeft nog geen grote prijs gewonnen en het lijkt er niet op dat ze dat dit toernooi wel gaan doen.

Mali heeft weinig grote namen, de grote sterren van het team zijn Bakary Sako (Crystal Palace) en Adama Traoré (AS Monaco). Naast deze twee zijn er nog een aantal redelijke spelers die in Europa actief zijn, maar al met al is het zeker niet de beste selectie van het toernooi. In de kwalificatie wedstrijden konden ze zeker wel te overtuigen: ze wonnen vijf wedstrijden en speelden één keer gelijk. Ze wisten in de zes wedstrijden 13 keer te scoren en ze kregen 3 goals tegen.

Mohamed Salah in topvorm

Egypte is altijd aanwezig op de Afrika Cup en gaat vrijwel altijd door naar de volgende ronde. Met spelers als Mohamed Salah en Mohamed Elneny hebben ze twee topspelers en met name Salah is in topvorm dit seizoen. AS Roma zal hopen dat Egypte er snel uit vliegt, want hij heeft al heel wat punten voor ze gewonnen.

In de kwalificatiepoule hoefde Egypte maar tegen drie andere landen te spelen. In vier wedstrijden wisten ze drie keer te winnen en speelden ze één keer gelijk. Egypte scoorde zeven keer en kreeg maar één goal tegen.

Doelpunt in beide helften

Beide teams hebben een redelijke selectie met een aantal goede spelers. De toppers van Egypte zijn in mijn ogen beter dan de toppers van Mali, maar als geheel team zijn ze denk ik gelijkwaardig. Daarom verwacht ik een spannende wedstrijd, met veel kansen voor beide teams zoals dat in vrijwel elke Afrikaanse wedstrijd het geval is.

Voor het wedden op voetbal geef ik je de tip: ‘Doelpunt in beide helften’ met een quotering van 2.16 op 888sport.com. Zoals ik al schreef verwacht ik een open en spannende wedstrijd. Beide teams zijn aanvallend sterk en ik verwacht dan ook genoeg kansen voor beide ploegen. Een doelpunt in beide helften lijkt me zeer aannemelijk.