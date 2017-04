Formule 1 GP China: Max Verstappen blij met regen in Shanghai

Formule 1 GP China 2017. De eerste vrije training voor de Grand Prix in Shanghai is al na tien minuten gestaakt. Oorzaak: regen en mist. Perfecte omstandigheden voor Max Verstappen: “Ik heb het in de regen altijd naar mijn zin.”

In de eerste vrije training heeft Verstappen vier rondes kunnen rijden tot de rode vlag verscheen. Daarbij noteerde hij de snelste tijd (1.50,491) maar van Vettel, Raikkonen en Hamilton hadden nog geen tijd geklokt.

Desalniettemin zijn slechte weersomstandigheden in het voordeel van Max Verstappen en vergroot dit zijn kansen op een goed resultaat. Onder normale omstandigheden kan de Red Bull de Ferrari’s en Mercedessen niet bijhouden. Een buitenkansje dus voor een winnende Formule 1 weddenschap.



F1 Kwalificatie Grand Prix China

De eerste race van het seizoen in Melbourne verliep teleurstellend voor Max Verstappen. Tijdens de GP Australië bleek de RB13 flink tekort te schieten ten opzichte van de concurrentie. Om te verbeteren moet de wagen qua chassis en vermogen een inhaalslag maken. Voor de F1 GP China is de Red Bull aerodynamisch al verbeterd, maar dat zal nog geen zoden aan de dijk zetten.

Het gat met Mercedes en Ferrari is groot en per rondje zal Max Verstappen een seconde verliezen zoals het er nu voor staat. Toch is Verstappen optimistisch: “In de fabriek wordt keihard gewerkt aan nieuwe onderdelen om de achterstand zo snel mogelijk in te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat we het gat de komende races weten te verkleinen tot minder dan een seconde. Daarna volgen de grote motorupdates”.

Inhalen Max Verstappen

Tijdens de vorige Formule 1 race bleek inhalen lastiger dan vorig jaar. De nieuwe en snellere wagens met meer downforce zijn daar o.a. de oorzaak van. Op het circuit van Shanghai verwacht Max Verstappen meer inhaalacties te kunnen uitvoeren: “Dit is een normaal circuit, dus het zal beter zijn dan Melbourne. Maar evengoed zal het minder zijn dan vorig seizoen.”

Gaat het echter regenen dan wordt alles anders. Natte omstandigheden bieden mogelijkheden om de snellere Hamilton en Vettel bij te houden en wellicht te overtroeven. En dat geldt ook voor de kwalificaties. Bij de goksites krijg je 4.00 voor iedere euro terug die je inzet op een plek bij de eerste 3 op de startgrid. Een buitenkans, want dit behoort zeker tot de mogelijkheden!

Hamilton is bij de bookies favoriet om de race zondag te winnen en noteert 2.00. Sebastian Vettel zit kort daarop met 2.75. Weet de Duitser ook de tweede Formule Grand Prix van dit seizoen te winnen overweeg dan nu al in te zetten op ook de kampioenstitel voor hem. Je profiteert dan van de nu nog hoge notering (2.30). De ervaring leert namelijk dat de coureur die de eerste twee races wint vaak ook kampioen wordt.

Regen GP China

De derde training staat volgens programma gepland op zaterdag 8 april om 06.00 uur Nederlandse tijd. Morgenochtend om 09.00 uur is de kwalificatie en zondag 9 april om 08.00 uur vangt de race in Shanghai aan. Wat Lewis Hamilton betreft wordt het Formule 1 programma aangepast als de weersomstandigheden slecht blijven: “We moeten een oplossing bedenken om dit weerprobleem op te lossen. Misschien kunnen we zaterdag drie trainingssessies doen, zondagochtend de kwalificatie en daarna de race.”

Hamilton baalt duidelijk dat zijn kansen op een goede kwalificatie en race in gevaar komen door de regen. Voor Max Verstappen kan het niet nat genoeg zijn. Een overwinning in Shanghai noteert een dikke 17.00. Wil je wedden op Formule 1 dan is het reëler om in te zetten op een podiumplaats @3.25. Succes!