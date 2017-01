Eredivisie wedtips Utrecht – Ajax: weinig doelpunten verwacht

We kunnen ons weer gaan opmaken voor een vol weekend met competitievoetbal, gespeeld over de hele wereld. Het valt niet mee om zelf op zoek te gaan naar de beste weddenschappen en daarom hebben wij de beste opties bij elkaar gevoegd in dit artikel.

De voetbal wedtips komen dit keer uit de Eredivisie, Premier League en Bundesliga. Desgewenst kun je ze combineren in en meervoudige bet.



Liverpool – Swansea

De eerste wedstrijd die op zaterdag gespeeld gaat worden is die tussen Liverpool en Swansea City. Liverpool is bezig aan een uitstekend seizoen. De laatste jaren kon het maar niet die stap richting een echte titelkandidaat maken, maar dit jaar lijkt de ploeg van Jürgen Klopp hier wel toe in staat.

The Reds bevinden zich op een op een 3de positie, maar staan gelijk in punten met de nummer 2, Tottenham Hotspur. Swansea is er een stuk slechter aan toe; zij staan namelijk onderaan op de Premier League ranglijst. En waar de ploeg uit Wales normaal gesproken voor Europese tickets strijdt, is de focus nu gericht op het handhaven in de competitie.

Wedtip: Ruime winst Liverpool

Liverpool speelt thuis en daar weet het makkelijk het net te vinden. Ook in de onderlinge resultaten scoort Liverpool altijd wel in eigen huis tegen Swansea.

Swansea zelf heeft echter heel veel moeite met doelpunten maken, met name in uitwedstrijden. Het niveauverschil is hier te groot en als Liverpool eenmaal die voorsprong te pakken heeft, verwachten wij dat dit een ruime zege zal worden. ‘Liverpool -2.5 goals handicap op 2.43‘ is een prima weddenschap bij 888sport.

Utrecht – Ajax

Een mooie pot voor het wedden op Eredivisie is de clash op zondag tussen FC Utrecht en Ajax. Dit is de laatste jaren een wedstrijd waar de gemoederen vaak hoog oplopen, ook tussen de fans. Maar goed, het moet op het veld gebeuren. Wie heeft de bovenhand in deze wedstrijd?

Dat is nog altijd wel de ploeg uit Amsterdam. Ajax staat op een 2de positie, maar heeft de punten hard nodig – Feyenoord heeft namelijk een voorsprong van maar liefst 5 punten. Uit in Utrecht is echter wel een lastige partij, en de thuisploeg zal er ook alles aan doen om hier punten te pakken.

De laatste 4 ontmoetingen in de Galgenwaard leverden in totaal maar 5 doelpunten op. FC Utrecht zal terughoudend gaan spelen en hopen op een kansje op de counter. Ajax komt er vaak niet doorheen tegen Utrecht en wij verwachten een doelpuntloze eerste helft en weinig goals in de wedstrijd. Voor het wedden op Eredivisie voetbal tip ik je drie bets voor deze wedstrijd. Ten eerste de ‘Total goals first half under 0.5’ op 3.00. Verder is de ‘Under 2.5 goals’ op 2.00 en de ‘BTS NO’ op 2.06 aantrekkelijk bij de goksites.

Wolfsburg – Hamburger SV

In de Bundesliga neemt Wolfsburg het zaterdag op in eigen huis tegen Hamburger SV. Beide ploegen doen het niet goed, en hebben de punten hard nodig. Wolfsburg was de afgelopen jaren nog een serieuze titelkandidaat, maar is dit jaar helemaal weggezakt.

Bij Wolfsburg is het waarschijnlijk een tijdelijk dipje, bij Hamburger SV is het al lange tijd een serieus probleem. Wolfsburg heeft de laatste twee competitieduels wel weten te winnen, en is op de weg terug. Het kwaliteitsverschil tussen deze ploegen is nog altijd te groot en Wolfsburg heeft ook het voordeel dat het thuis speelt. Wij verwachten een eenvoudige 2-0 overwinning voor Wolfsburg. Wolfsburg winst op 1.93 bij 888sport is zeker aan te raden.