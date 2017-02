Eredivisie voorspellingen: Tips bets Ajax – Sparta, Vitesse en PEC

Drie voetbalwedstrijden, met uitstekende odds bij de goksites, heb ik voor je geselecteerd. Ik ga dit weekend voor het wedden op de Eredivisie voetbal: een BTTS voor PEC – NEC, handicap bets voor Vitesse en Ajax en meer.

De wedstrijd in Zwolle zal doelpuntrijk worden, Vitesse moet een gemankeerd Willem II makkelijk aankunnen en Ajax zal over Sparta heen walsen. De treble wedtip die ik je onderaan dit artikel geef is daarom een aanrader. Een tientje inzet kan je dik 55 euro opleveren.



PEC Zwolle – NEC: gokken op BTS

PEC is de op één na slechtst presterende club in eigen stadion. Ze wisten van de elf thuiswedstrijden slechts twee keer te winnen. Dit moet beter en vrijdag kunnen ze hier verandering in brengen.

PEC heeft ook de meeste tegengoals in thuiswedstrijden. Er wordt dus veel gescoord in het IJsseldelta Stadion, maar vaak niet door PEC zelf. NEC staat tiende en staat vijf punten boven PEC. Weet NEC uit te winnen bij Zwolle dan blijven ze in de strijd om plek zeven in de Eredivisie, wat betekent dat ze nog voetballen om Europees voetbal.

Gokken op Eredivisie

De laatste vijf wedstrijden van PEC eindigden allemaal in een resultaat waar beide teams wisten te scoren. Een veel voorkomende scoren was 2-1/1-2. Wellicht leuk om wat kleingeld op in te zetten. 2-1 heeft een quotering van 9.00 en bij een uitslag van 1-2 krijg je een quotering van 15.00.

Onderling eindigden vier van de vijf wedstrijden in een resultaat waar beide teams scoorden. Verder zijn het vaak doelpuntrijke wedstrijden. De quotering voor BTTS is 1.80. De quotering voor een resultaat waar meer dan 2.5 goals vallen is 1.93.

Vitesse – Willem II: wedden op winst

Vitesse is bezig met een goede reeks en klimt verder op de ranglijst. Zo wisten ze van directe concurrenten AZ en FC Twente te winnen, tegen Groningen speelden ze gelijk en van Feyenoord verloren ze.

Afgelopen weekend wonnen ze uit van ADO met 0-2 en nu zullen ze thuis van Willem II willen winnen. Bij een winstpartij kunnen ze een van de winnaars zijn van deze speelronde. Concurrenten AZ en Heerenveen spelen tegen elkaar en FC Utrecht moet het opnemen tegen PSV. Bij een gunstig weekend kan Vitesse klimmen naar plek 4. Een leuke wedstrijd dus voor het wedden op Eredivisie.

Echter moet Vitesse wel winnen thuis van Willem II. Willem II bekleedt de twaalfde plek. Willem II presteert wisselvallig, maar zou voor Vitesse geen problemen moeten opleveren. Daarnaast heeft Vitesse een fit elftal en mist Willem II de volgende spelers: Franssen, Heerkens, Ogbeche, Ojo. Vitesse winst heeft een quotering van 1.60. Ik raad je ook de handicap van -1AH aan met een quotering van 2.18 bij bookmaker 888Sport.

Ajax – Sparta: Asian handicap bet

Het wordt tijd dat Ajax aan het doelsaldo gaat werken en een tegenstander uit Rotjeknor is daarvoor een prima gelegenheid. Ajax wist afgelopen weekend zwaar bevochten te winnen van Roda. Het werd nog even billenknijpen aan het einde, maar we zijn in ieder geval niet voor niets afgereisd naar Duitsland om 7 uur ’s ochtends.

Ajax zal geen problemen moeten hebben met Sparta. De spelers raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Younes zou in principe best op de bank mogen plaats nemen naar mijn mening, maar we kunnen niet alles hebben.

Wedden op Ajax

Sparta bekleed de veertiende plek in de Eredivisie en heeft de punten hard nodig om uit de degradatiezone te blijven. De Rotterdammers zullen ongetwijfeld Ajax pijn willen gaan doen.

Ik zie dit echter niet gebeuren. Het spel van Sparta zal Ajax niet in verlegenheid brengen en ondanks een verdedigende tegenstander zal Ajax erover heen moeten gaan walsen. Een handicap van -2AH vind ik een prima weddenschap! De quotering hiervoor is 1.92 bij 888Sport.