Eredivisie tips en gokken op Duits voetbal dit weekend + een mooie treble

Na de mooie Europese wedstrijden deze week staat er weer regulier competitie voetbal op het programma. In deze voorbeschouwing een duel uit de Bundesliga maar ook aandacht voor de Eredivisie wedstrijd FC Twente – SC Heerenveen en Vitesse – Ajax.

Ik heb weddenschappen geselecteerd met prima waardes. En zet je in op mijn treble combi tip dan pak helemaal een top odd. Voor nieuwe spelers heeft bookmaker 888Sport de beloning dat de eerste winst verdrievoudigd wordt, dus dat betekent in dit geval €109,08 bij een tientje inzet! Zie onderaan meer.



Weekend wedtips voetbal

We beginnen de betting tips met een wedstrijd uit de Duitse competitie: Borussia Dortmund – Wolfsburg. Waar Borussia een redelijk seizoen doormaakt heeft Wolfsburg een echt ramp seizoen. Dortmund staat op de vierde plaats terwijl Wolfsburg veertiende staat met maar zes punten boven de nacompetitie plekken.

Dortmund verloor afgelopen week met 1-0 uit bij Benfica. Ondanks de uitslag zullen ze nog genoeg vertrouwen hebben voor de return. Ze speelden namelijk een prima wedstrijd en creëerden veel kansen, maar de bal wou er niet in. In de competitie is Dortmund wat wisselvallig; ze wonnen onlangs nog knap van RB Leipzig, maar verloren vorig weekend van Darmstadt die de laatste plaats inneemt. Het kampioenschap zit er niet meer in voor Dortmund, maar Champions League voetbal is zeker een reëel doel.

Borussia Dortmund – Wolfsburg

Dortmund is na Bayern de meest scorende ploeg met 40 goals in 20 wedstrijden. Ze kregen er echter ook 23 tegen en daarmee hebben ze de slechtste defensie van de top vijf. In thuiswedstrijden presteert Dortmund prima met zes overwinningen en drie gelijke spelen zijn ze nog ongeslagen in eigen huis. Ze scoren ook veruit de meeste goals thuis en krijgen er maar weinig tegen. In totaal kreeg Dortmund maar vijf doelpunten tegen en ze maakten er zelf 19 in negen thuiswedstrijden.

Wolfsburg maakt zoals gezegd een rampzalig seizoen door. Ondanks de vele miljoenen die ze te besteden hebben staan ze voor het tweede seizoen op rij onderaan in de middenmoot van de Bundesliga. Wolfsburg wist nog maar zes wedstrijden te winnen en verloor er al tien van de twintig. Met name in uitwedstrijden hebben ze het erg moeilijk. Ze wonnen maar drie van de negen uitduels en scoorden tien keer. Na drie verliespartijen op rij wisten ze vorig weekend eindelijk weer te winnen van Hoffenheim. Met de vorm waar Wolfsburg in verkeert verwacht ik niet dat ze veel kans maken tegen Dortmund.

Tips wedden op voetbal

Dortmund is redelijk in vorm, ze voetballen goed, maar het resultaat laat soms nog te wensen over. Ze weten dat ze geen punten meer kunnen verspelen in de strijd om de derde en tweede plaats die recht geven op Champions League voetbal. Thuis heeft Dortmund nog niet verloren en ik verwacht niet dat dat gaat veranderen tegen een erg zwak Wolfsburg.

Dortmund creëert ontzettend makkelijk kansen en normaal gesproken scoren ze ook vrij gemakkelijk. Afgelopen week was Aubameyang niet in vorm en verprutste hij heel wat kansen, maar dat zal hem niet nog een keer overkomen. De verdediging van Wolfsburg is niet erg solide dit seizoen dus ik verwacht een grote overwinning voor Dortmund.

FC Twente – SC Heerenveen

De volgende wedstrijd is wat mij betreft de leukste wedstrijd van dit weekend in onze eigen competitie en dus gaan we zeker gokken op Eredivisie voetbal! FC Twente neemt het op in eigen huis tegen SC Heerenveen. Twente doet het verrassend goed in de Eredivisie na al het gedoe aan het eind van vorig seizoen. SC Heerenveen begon het seizoen ontzettend goed, maar de resultaten stellen teleur de laatste weken.

De Tukkers staat achtste met maar twee punten minder dan Vitesse en Heerenveen. Ze doen dus nog goed mee om de play-off plaatsen. Van de laatste vijf wedstrijden wonnen ze er twee, speelden ze één gelijk en de rest werd verloren. Een overwinning op sc Heerenveen zou betekenen dat ze hen inhalen op de ranglijst en daarmee wordt er een tik uitgedeeld aan een concurrent voor Europees voetbal.

Heerenveen snakt naar winst

FC Twente heeft in totaal 30 keer gescoord en kreeg er 31 tegen in 22 wedstrijden. Er zit weinig verschil in de uit en thuiswedstrijden voor Twente qua resultaat. Maar ze krijgen wel een stuk minder tegengoals in thuiswedstrijden.

SC Heerenveen speelt misschien wel het leukste voetbal van alle ploegen in de Eredivisie. Maar de laatste tijd gaat dat niet meer gepaard met goede resultaten. Lang stond Heerenveen vierde, maar de laatste weken zijn ze afgezakt naar de zesde plaats. De laatste overwinning van de Friezen is alweer zes wedstrijden geleden, ook in de beker wisten ze niet te winnen. In de laatste vijf wedstrijden kreeg Heerenveen zeven goals tegen en ze scoorden zelf vier goals. Met name de goals voor zijn weinig gezien het aantal gecreëerde kansen.

Wedden op veel goals

Beide ploegen kunnen goed voetballen, maar met name Heerenveen zit in een moeilijke fase. Ze hebben vijf wedstrijden op rij niet gewonnen terwijl ze wel mooi voetbal spelen. De fans zullen ongetwijfeld snakken naar een overwinning. Wederom een verlies zou ongetwijfeld voor de nodige onrust zorgen binnen de club.

Maar FC Twente is wisselvallig dit seizoen en dit kan een uitstekende wedstrijd zijn voor Heerenveen om het goede gevoel weer terug te krijgen. Ik verwacht een open wedstrijd met veel kansen voor beide ploegen en ook veel doelpunten. Heerenveen speelt aanvallend voetbal en FC Twente heeft goede spelers die de ruimte die zal ontstaan goed kunnen gebruiken.

Door de aanvallende speelstijl van Heerenveen laten ze vaak veel ruimte achter voor de tegenpartij. Ik denk dat FC Twente daar uitstekend gebruik van kan maken verwacht dat ze zeker minimaal twee goals gaan maken. Bij 888Sport verdubbel je bijna je inzet:

Vitesse – Ajax

De laatste voorbeschouwing en weddenschap van dit artikel komt ook uit de Eredivisie. Vitesse neemt het in eigen huis op tegen Ajax. Vitesse presteert wisselvallig, maar staan op een prima zevende plaats en tegen Ajax doen ze het de laatste jaren vaak goed. Ajax staat tweede in het klassement en is nog steeds vol in de race om het kampioenschap.

Vitesse zat in een goede fase met drie wedstrijden op rij die gewonnen werden, maar afgelopen weekend verloren ze van Willem II. Ze kunnen goed spelen, maar ze wisselen goede wedstrijden af met enorm slechte. Vitesse scoorde dit seizoen in totaal 32 keer en ze kregen 27 goals tegen. In thuiswedstrijden weet Vitesse iets makkelijker te scoren, maar er zit weinig verschil in de prestaties tussen uit en thuis.

In de vijf wedstrijden na de winterstop scoorden ze acht keer en ze kregen vijf tegen. Ze hadden nog niet verloren tot aan de wedstrijd tegen Willem II. Ze zullen dus zeker met zelfvertrouwen deze wedstrijd in gaan.

Ajax scoort niet genoeg

Ajax doet het uitstekend na de winterstop ze hebben nog de volle punten en kregen maar één doelpunt tegen in de vijf wedstrijden. Tegen Sparta liet Ajax zien hoe gemakkelijk ze kansen kunnen creëren en in balbezit kunnen blijven. Echter werd er wederom geen grote score neergezet. Dat is eigenlijk het enige kritiekpunt dat er op dit moment bij Ajax is, ze scoren niet genoeg.

Ajax maakte dit seizoen in totaal 46 keer een doelpunt en kreeg er 14 tegen in 22 wedstrijden. Afgelopen donderdag speelden ze een goede wedstrijd tegen Legia, maar ook hier werd er niet genoeg gescoord – namelijk helemaal niet. Ze zullen ongetwijfeld met een goed gevoel afreizen naar Arnhem vanwege het vertoonde spel, maar het afronden zal beter moeten tegen Vitesse.

Gokken Eredivisie: Ajax wint zonder tegengoal

Ik verwacht dat Ajax de bovenliggende partij zal zijn, in balbezit wordt Ajax steeds beter en ze domineren vrijwel elke wedstrijd. Vitesse heeft het moeilijk dit seizoen en ik verwacht niet dat ze gaan stunten. Als Ajax net zoveel kansen weet te creëren als in de laatste wedstrijden dan zullen er ongetwijfeld één of twee in gaan.

Defensief ziet het er goed uit bij Ajax. Met de Europese wedstrijd erbij hebben ze nu vijf keer op rij geen tegendoelpunt gehad. Ik verwacht dat de Amsterdammers deze wedstrijd gaan winnen en ik zie Vitesse niet veel kansen creëren.

Tip combinatie weddenschap

Dortmund en Ajax zijn de favoriet voor de wedstrijd en ik zie beide ook gewoon de wedstrijd winnen. Ze hebben het betere team en zijn beter in vorm dan hun tegenstanders.

De wedstrijd van Twente en Heerenveen heeft geen grote favoriet, maar lijkt garant te staan voor doelpunten. Beide teams spelen goed en zeker Heerenveen creëert veel kansen de laatste wedstrijden. Heerenveen geeft echter ook veel ruimte weg en ik denk dat FC Twente hier gebruik van gaat maken.

Deze wedopties zijn uitstekend te combineren in een meervoudige weddenschap. Zoals gezegd aan het begin van dit artikel, levert die bet bij een tientje inzet, €109,08 op voor nieuwe klanten. Ben je al speler bij 888Sport dan is de ruim 40 euro winst ook riant. Succes!