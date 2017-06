World Cup of Darts betting: Nederland bij goksites favoriet

Wedden World Cup of Darts 2017. Een uniek toernooi als je het vergelijkt met de vele andere toernooitjes door het jaar heen. Waar normaal gesproken de spelers individueel optreden is de World Cup of Darts een landentoernooi.

Ook bijzonder: bij dit WK darten voor landen wordt er naast één tegen één ook een dubbel gespeeld. Dat zie je nergens anders. Maar goed, het draait bij ons vooral om winnende weddenschappen. Onderstaand mijn wedtips voor het toernooi.



Outrights wedden darts

Laten we eerst een kijkje nemen naar de outright market op 888sport. Welk land gaat er met de titel vandoor? Altijd leuk om een gokje op te wagen voorafgaand aan het toernooi. Zoals bijna altijd zijn er drie landen die boven de rest uit steken: Engeland, Schotland en Nederland.

Nederland is dit jaar favoriet op een quotering van 2.10. Schotland staat op 2.50 en Engeland noteert bij de goksites 7.00. Met Michael van Gerwen nog steeds in wereldvorm heeft Nederland natuurlijk de beste papieren. Ook dit jaar is Raymond van Barneveld zijn partner en wij kunnen niet om dit duo heen – met name door de ongekende kwaliteiten van de groene machine, Van Gerwen. Daarom gaan we met het wedden op darts voor de bet op winst Nederland bij bookmaker 888sport.

Eerste ronde World Cup Darts

Voor vandaag staan er acht eerste ronde wedstrijden op het darts programma. Allemaal dubbel partijen. Nederland en Engeland komen morgen pas in actie maar Schotland behoort wel tot de order of play van vandaag. De Schotten nemen het op tegen Singapore en dat zou op papier weinig moeite moeten opleveren.

Gary Anderson en Peter Wright staan bij op 1.04 om deze partij te winnen en dat lijkt mij ook wel terecht. Ze zijn toch echt een aantal klassen beter dan Lim en Lim uit Singapore. Een interessante weddenschap voor deze partij is ‘correcte score’ 5-0 Schotland. Een heel lang format is het niet en gezien het klasseverschil kan het zo een whitewash voor de Schotten worden. Deze weddenschap is verkrijgbaar op 888sport op mooie quotering van 3.00.

Kim en Ronnie Huybrechts

Ook de Belgen komen vandaag in actie en zij hebben zoals bijna ieder jaar de broertjes Huybrechts als koppel opgesteld. België treft vandaag Nieuw-Zeeland en ook hier voorzien wij geen gevaar voor de favoriet. Kim en Ronnie Huybrechts staan al vrij lang op dit niveau te gooien en hebben genoeg ervaring opgedaan uit alle voorgaande jaren om te weten hoe je dit soort tegenstanders aan moet pakken. De odd 1.32 is vrij laag en kan je weinig mee doen.

Daarom spelen we de handicap om de quotering wat interessanter te maken. ‘België -2.5 leg handicap’ op 2.14 bij 888sport is een waardevolle weddenschap. De Belgen moeten dan met een verschil van drie legs winnen. Dat moet lukken als we naar de statistieken kijken. Kim en Ronnie doen het de afgelopen jaren namelijk uitstekend in de dubbel partijen.

Zo wisten ze van de laatste tien dubbelwedstrijden er maar liefst acht te winnen. Ze hebben nu een reeks van vier overwinningen op een rij door in 2015 en 2016 ongeslagen het toernooi door te komen in de dubbel partijen. Wij verwachten dat ze tegen Nieuw-Zeeland deze trend overtuigend doorzetten.